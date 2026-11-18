Tests

De Kia EV5 verkoopt goed, de Ford Explorer en MGS5 wat minder. Wat doet Kia beter dan de concurrentie? Is het dan echt die tien jaar garantie die het verschil maakt? Uit onze test blijkt: het is niet de motor en ook niet de actieradius.

In de Ford Explorer Extended Range RWD heb je veruit het meeste vermogen onder het rechterpedaal. Zijn synchroonmotor met permanente magneet mobiliseert 210 kW (286 pk) en brengt een maximum koppel van 545 Nm over op de achterwielen. Op papier zijn de Kia en MG niet in staat om de Ford van repliek te dienen, maar in de praktijk gaat de MG het gevecht toch aan. Slechts met moeite weet de Explorer zijn bijna 300 kilo lichtere tegenstrever af te schudden.

Kia blijft achter op MG en Ford

De Kia heeft zijn elektromotor voorin liggen. Er wordt een vermogen van 160 kW (218 pk) op de voorwielen afgevuurd. Net als de Ford legt de Kia iets meer dan 2000 kilo op de weegschaal. Een acceleratietijd van 8,1 seconden om de honderd te bereiken is helemaal zo slecht nog niet, maar de Kia EV5 ziet zijn twee opponenten langzaam aan de horizon verdwijnen. Vooral als tot topsnelheid wordt doorversneld, want in de Kia is die begrensd op 160 km/h. De Ford haalt 180 km/h, de MG spant de kroon met 190 km/h.

Echte actieradius Ford Explorer en Kia EV5

De opbouw van het vermogen gaat in alle drie de testauto's heel geleidelijk, en ook het testverbruik verschilt bij alle drie de kandidaten niet veel. Alleen de MG blijft onder de 20 kWh/100 km. Maar doordat hij een aanzienlijk kleiner batterijpakket heeft (netto 62,1 kWh, tegenover 78,0 kWh voor de Kia en 79,0 kWh voor de Ford), blijft de actieradius volgens WLTP-berekening ruimschoots onder de 500 kilometer. Tijdens de test hielden wij daarvan niet meer dan 315 kilometer over. De Ford haalde 369 kilometer en de Kia kwam 363 kilometer op een volle batterij.

Aan de snellader mogen geen wonderen worden verwacht. Alle drie de testauto's presteren hier hooguit gemiddeld. De Ford bereikt een piekvermogen van 183 kW, de Kia schopt het tot 150 kW. De MG blijft daarop achter: 139 kW is de max. Om van 10 tot 80 procent state-of-charge op te laden, kost in alle drie de auto's een halfuurtje. Op wisselstroom heerst eensgezindheid: zowel Ford als Kia en MG monteren een boordlader met een maximumlaadkracht van 11 kW. Dankzij Vehicle to Load (V2L) kun je in alle drie de auto's je ochtendlijke stoppelbaard scheren of je elektrische grillplaat opwarmen.

Betalen voor de ideale laadstop

Wanneer je een lange reis wilt maken, helpt de Ford je de slimste route berekenen. Het navigatiesysteem laat je precies zien waar en wanneer je het beste een laadstop kunt maken. Nadeel is wel dat je na een jaar moet gaan betalen voor deze service. In de MG zul je onderweg zelf je laadpauzes moeten plannen. Voor een auto die voor een belangrijk deel de zakelijke markt bedient, vinden wij dat een belangrijk minpunt.

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