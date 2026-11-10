Nieuwe Kia K4 maakt korte metten met twee ergernissen

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De Kia K4 is een fraaie auto. Toen we hem met zijn bescheiden driecilindertje testten, kwamen we wel twee grote nadelen tegen. Die poetst de nieuwe aandrijflijn keurig weg.

Tot nu toe was de K4 in Nederland alleen te koop met een 1,0-liter driecilinder motor (mild hybrid, 115 pk), waarbij je kon kiezen uit een handgeschakelde transmissie of een automaat. Voor de carrosserie ging de keus uit een hatchback of een stationwagon.

De mild hybrid maakt plaats voor een nieuwe hybride-aandrijflijn, die een stuk krachtiger is; hij is goed voor 156 pk. Hij rekent af met een ergernis: de K4 was met zijn driecilindertje erg traag als je wilde inhalen of snel wilde wegsprinten bij het verkeerslicht. Met zijn 0-100-tijd werd je teruggeworpen naar de jaren negentig, de 1.0 T-GTI doet er 12,5 seconden over. De K4 1.6 GDi HEV, zoals de hybride versie officieel heet, klaart de klus in 10,2 seconden. Beide tijden gelden voor de in Nederland populaire Sportswagon.

Kia K4 Hybrid levertijden en prijs

Kia vertelde bij de onthulling van de K4 al dat er ook een hybride in de pijplijn zat. Een echte, dus geen mild hybrid. De eerste leveringen worden in februari 2027 verwacht. Zowel de hatchback als de stationwagon wordt met de nieuwe aandrijflijn geleverd.

En nu komt het mooie: de K4 1.6 GDi Hybrid is niet alleen sneller, maar ook nauwelijks duurder dan de K4 1.0 T-GDI. De stationwagonversie met handbak kostte 34.550 euro, voor de versie met automaat was je 1500 euro meer kwijt. Voor de nieuwe K4 Hybrid Sportswagon betaal je 36.495 euro, een automaat is standaard op alle versies.

De K4 Hybrid is er ook als hatchback, al is deze carrosserievariant in Nederland een stuk minder in trek. Je betaalt 1500 euro minder dan voor de Sportswagon en de vanafprijs komt dus uit op 34.995 euro.



Kia K4 Hybrid bagage en trekgewicht

Misschien nog wel beter nieuws hebben we over de bagageruimte. De Kia K4 1.0 T-GDi kwam niet verder dan 482 liter, de Hybrid weet 604 liter te verstouwen. Met de bank neergeklapt past er zelfs 1439 liter in. Ook dat is een flinke toename; in de 1.0 T-GDI moest je het doen met 1317 liter. Eén nadeel bleef: het bescheiden trekgewicht van 1010 kilo.

Tot slot kunnen we je nog niet vertellen wat het WLTP-verbruik van de K4 is; dat moet nog officieel worden vastgesteld.