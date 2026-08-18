REVIEW - Deze fraaie stationwagon laat op essentieel onderdeel steekje vallen

Tests

Kia brengt het ene nieuwe model na het andere uit, van bedrijfswagens tot elektrische SUV’s. Maar naast alle nieuwe wegen die de Koreanen inslaan, is er ook ruimte voor een vertrouwde stationwagon, de K4.

Wat valt op aan de Kia K4 Sportswagon 1.0 T-GDI?

Met al het (Chinese) SUV-geweld in het achterhoofd, zijn we blij dat we eindelijk eens een goeie ouwe stationwagon kunnen testen. Ooit was dit autogenre de Europese trots. Bij Amerikanen had de stationwagon een goedkoop imago, andersom keken wij minzaam naar al die wanstaltige, benzine slurpende pick-uptrucks waarmee ze zich verplaatsten. In de loop der jaren werd design steeds belangrijker en werd een stationwagon steeds meer een uiting van stijl en klasse in plaats van een pakezel.

Kia had dit goed door. De vorige generatie van de Ceed was er als gewone stationwagon, maar ook als Proceed. Dat was een bijzonder fraai gelijnde combi-coupé-achtige auto, waarbij praktisch gemak ondergeschikt was aan fraaie lijnen.

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Maar ook bij ons is de stationwagon op z’n retour, met name in het C-segment. Bij merken als Citroën, Ford, Honda en Renault kun je al niet meer terecht. Des te groter de opluchting dat Kia wel met een opvolger komt van de Ceed Sportswagon. Die heet geen Ceed meer, maar Kia K4. Dat vinden we geen verbetering; het klinkt alsof Gert Verhulst zijn meidengroep heeft uitgebreid.

Het aanbod is nog overzichtelijk, de K4 Sportwagon is in Nederland alleen te koop met een nieuwe 1,0-liter driecilinder (mild hybrid, 115 pk). Hij is er zelfs nog met handbak, maar wij rijden met de versie met zeventraps automaat met dubbele koppeling. Vanaf december is de K4 ook als full hybrid leverbaar.

Wat is goed aan de Kia K4 Sportswagon?

Kia heeft de laatste tijd heel veel nieuwe modellen uitgebracht, die ook nog eens op elkaar lijken. De K4 heeft het typische Kia-familiegezicht, met flinterdunne, deels horizontaal lopende led-koplampen. Maar de Sportswagon heeft ook iets eigens. We betrappen ons erop dat we in onze testweek regelmatig even achteromkijken als we de auto geparkeerd hebben.

De K4 heeft weinig overbodige lijnen en oogt een stuk deftiger dan zijn voorganger. Verlichting over de hele breedte van de achterkant zien we vaker, maar bij de K4 lopen de units aan de zijkant fraai door tot in de bumper. Een omgekeerde L, eigenlijk. Niets doet nog denken aan de oude Ceed. De K4 is 9,5 centimeter langer, maar ook 3 cm lager dan de Ceed SW. Ten opzichte van de K4 hatchback heeft de Sportswagon het voordeel van een elektrische achterklep. De lichtmetalen zijn relatief bescheiden met hun formaat van 17 inch. Ze ogen zelfs wat ielig onder deze langgerekte K4.

Het comfort van de stoelen en met name het onderstel is uitstekend. Hoewel de K4 niet te koop is met adaptieve dempers, mis je ze geen seconde. Stoelventilatie is pas standaard op de duurste uitvoering GT-Line Plus. Geen overbodige luxe in een testweek waarin het kwik oploopt tot 35 graden. Afhankelijk van de uitvoering krijg je ook een draadloze telefoonlader, een Harman Kardon-geluidsinstallatie en toegang tot streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en YouTube. De enorme pook van de automaat is juist lekker oldskool.

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Wat kan beter aan de Kia K4 Sportswagon 1.0 T-GDI?

Onder veel autoliefhebbers is nog steeds veel weerstand tegen elektrische auto’s. Daar hebben we zelf ook weleens last van, maar andersom komt ook voor. Wat is de K4 met zijn driecilindertje onnoemelijk traaaaaag als je wilt inhalen of snel wilt wegsprinten bij het verkeerslicht. Soms komt je gevoel niet overeen met de specs, maar in dit geval bevestigen de objectieve meetgegevens onze vermoedens. De 0-100 duurt oneindig lang: 12,5 seconden. Twaalf en een halve seconde! Ter vergelijking: de Kia EV3 heeft 5 seconden minder nodig.

Bovendien moet je vanuit stilstand met fluwelen voet het gaspedaal beroeren; ben je te enthousiast, dan duurt het even voordat de motor op de beweging van het gaspedaal reageert. Doe je alles met wijs beleid en zonder haast, dan belooft Kia dat je 16,4 kilometer kunt doen met 1 liter benzine.

Er is nog een belangrijk minpunt: de bagageruimte is gekrompen. De oud Ceed wist 625 liter te verstouwen, de nieuwe komt maar tot 482 liter; 143 liter minder. Met de bank neergeklapt loopt het verschil zelfs op tot 377 liter. Stel je ook niet te veel voor van het trekgewicht van maximaal 1010 kilo.

Wat is de prijs van de Kia K4 Sportswagon?

Het is best verrassend dat-ie nog met handbak te koop is. Je betaalt 33.495 euro voor de Kia K4 1.0 T-GDI Air. Dezelfde versie met automaat is 1500 euro duurder. Wil je een rijker uitgeruste auto, dan krijg je automatisch een automaat. De Air en Plus zijn met beide leverbaar, de GT-Line, GT-Line Launch Edition en GT-Line Plus alleen met DCT-transmissie. De allerduurste Kia K4 Sportswagon (GT-Line Plus) kost 46.995 euro.

Wat vind ikzelf van de Kia K4 Sportswagon?

Het uiterlijk is geslaagd, de prijs is reasonable en het veer- en zitcomfort dik in orde. De nieuwe mild hybride driecilinder kan ons ondanks zijn zuinigheid niet echt bekoren. Voor hedendaagse begrippen is hij echt te traag. De remedie is wachten op de hybride K4 (december 2026). Extra jammer is dat de bagageruimte er flink op achteruit is gegaan ten opzichte van de Kia Ceed Sportswagon.

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