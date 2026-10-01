TEST: alle prijzen stijgen, maar niet de basisprijs van de Kia Niro (2026)

Tests

Vijf jaar geleden was de Kia Niro de populairste nieuwe auto van Nederland. Maar door de stroom van nieuwe EV’s en de komst van de hybride Seltos, vragen we ons af hoe lang het model nog zal bestaan. Nog één facelift om het af te leren?

Als je in 2020 of 2021 een Kia-dealer bezocht, dan vertrok je steevast met een Niro onder je kont. Het was simpelweg het beste totaalpakket: leverbaar als hybride, plug-in hybride én als EV, niet te groot en niet te klein, niet te hoog en niet te laag, niet te duur en niet te goedkoop. En zo werd de Niro twee jaar op rij de bestverkochte nieuwe auto van Nederland.

De nieuwe Niro (vanaf 2022) was al even veelzijdig, maar de huidige facelift daarvan komt alleen als 138 pk sterke hybride naar ons land. Dat betekent het einde van de plug-in hybride en de Niro EV. Een logisch besluit van Kia, want voor de PHEV was in ons land weinig animo en de Koreanen verkopen tegenwoordig een hele reeks moderne EV-modellen.

Specificaties Kia Niro HEV

4-cil. benzine + elektro (full hybrid), 138 pk, 265 Nm

0-100 km/h in 11,3 s, 170 km/h

4,6 l/100 km/h (1 : 21,7), 103 g CO2/km

4430 / 1825 / 1545 mm, 451 - 1445 l, 1424 kg

NL 36.195 euro; BE n.n.b.

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Kia Niro: uiterlijk op de schop

De nieuwe voorkant met verticale lichtunits lijkt op die van de Kia EV2. De aangepaste koplampen zorgen voor een betere lichtverdeling. Aan de achterkant valt op dat het nummerbord is verplaatst van de achterklep naar de bumper. Met als resultaat dat de Niro qua design weer in de pas loopt met zijn elektrische broertjes.

Dit is dus een facelift van de tweede generatie Niro (2022) en alerte Kia-rijders spotten dat de C-stijlen niet langer zijn versierd met een contrasterende kleur. Deze design­uitspatting vereiste diepe zakken en veel geduld, want klanten moesten de duurste uitvoering bestellen én, afhankelijk van de gekozen kleurencombinatie, tot wel anderhalf jaar op hun nieuwe auto wachten.

Over kleur gesproken: bij de opgefriste Niro speelt Kia wel heel erg op veilig, want de enige nieuwe lakkleur is een variatie op zilver. De lichtmetalen wielen zijn ook nieuw, maar alleen de exemplaren van 18 inch. De velgen van 16 inch kennen we al.

EV’s hebben ons verwend

Elektrische Kia-modellen luiden niet alleen het einde in van de Niro EV, ze hebben ons ook verpest met hun soepele aandrijflijn. Want hoe vaker je volledig elektrisch rijdt, des te harder slaat de ‘acceleratie-jetlag’ toe als je achter het stuur van een hybride auto stapt.

Hoewel de vernieuwde Niro dezelfde aandrijflijn heeft als voorheen, moeten we toch wennen aan het samenspel van de viercilinder benzinemotor (102 pk) met de 44 pk sterke elektromotor en de zestraps transmissie met dubbele koppeling. De kracht komt in golven en daar kun je maar beter rekening mee houden als je een snelle inhaalactie gaat uitvoeren. Je kunt niet zomaar je rechtervoet laten vallen en vertrouwen op acute acceleratie, zoals in een EV. De honderdsprint neemt maar liefst 11,3 seconden in beslag.

Lekker normaal

Toch is de Niro nog steeds een goed totaalpakket. Aangezien het model minder snel verandert dan andere nieuwe auto’s, is hij lekker normaal gebleven. Op de portieren zitten vertrouwde handgrepen en hij lust nog gewoon benzine. Na onze testrit vermeldt de boordcomputer een verbruik van 4,5 l/100 km, oftewel op 1 op 22.

Een rit zonder scherpe randjes, want de besturing is licht en voorspelbaar en het relaxte onderstel verslindt oneffenheden alsof het detective­romannetjes zijn. Sportiviteit moet je zelf toevoegen door het terugwinnen van rem­energie met de flippers achter het stuur zo serieus te nemen dat het op sport gaat lijken.

Zittend achter het stuur profiteer je ervan dat het model niet volledig op de schop is gegaan. Het dashboard heeft nog steeds een los cluster met knoppen voor de klimaat­regeling en géén klimaatschermpje tussen het instrumentarium en het centrale touch­screen. Bij de allernieuwste Kia’s gaat dat middelste scherm schuil achter de rand van het stuur en die kleine ergernis blijft Niro-rijders dus bespaard.

Kia Niro (2026): prijs blijft gelijk

Alle prijzen gaan omhoog, maar niet de instapprijs van de Niro HEV. Die bedroeg voor de facelift al 36.195 euro en Kia hanteert dat bedrag nog steeds. De standaarduitrusting komt in grote lijnen overeen, maar omvat nu ook stoel- en stuurverwarming.

Verder is het multimediascherm gegroeid van 10,25 naar 12,3 inch. Ook heeft Kia nieuwe rijhulpsystemen toegevoegd, maar voor een Niro met de nieuwe parkeerfuncties en een snelwegassistent met rijstrookwisseling moet je een dure uitvoering bestellen. Deze ExecutiveLine is wél duurder geworden en kost nu 46.695 euro.

Loop om de Seltos heen

Als je op het punt staat een vernieuwde Niro HEV te kopen, doe je er verstandig aan om in de showroom met een boog om de nieuwe Kia Seltos heen te lopen. Want in zo’n directe vergelijking maakt de Niro een ietwat oubollige indruk. De rijstanden van de automaat kies je nog met zo’n kinderachtige draaiknop op de middentunnel en voor SUV-begrippen zit je verrassend laag bij de grond. Ook heeft de Seltos een grotere kofferbak. Zou je vervolgens een proefrit maken met beide modellen, dan merk je dat in de Niro meer ruis doorklinkt dan in zijn stoere broer.

Leg je vervolgens beide prijslijsten naast elkaar, dan zie je dat de Seltos Hybrid bijna 4000 euro duurder is dan de Niro. En als je dan kijkt naar het complete plaatje, dan is de Niro nog altijd het betere totaalpakket.

Conclusie

De ontwerpers van Kia zijn in hun missie geslaagd: de Niro loopt met zijn design en rijhulptechniek weer in de pas met de moderne modellen. Tegelijkertijd ligt zijn beste tijd achter hem en lijkt er in de toekomst geen plaats voor het model. Dan maken nieuwe hybrides als de Seltos en de volledig elektrische Kia-modellen de dienst uit.