3 tweedehands Kia’s om te overwegen

Kia heeft de laatste 10-15 jaar flink aan de weg getimmerd. Sinds het Zuid-Koreaanse merk haar designtaal en bouwkwaliteit heeft bijgespijkerd gaat het als de brandweer met de verkoopaantallen. Kia’s zijn nog steeds betaalbaar in aanschaf en gebruik, maar zien er nu ook goed uit en zitten prima in elkaar. Daarmee is het de moeite waard om het merk te bekijken als je overweegt een tweedehands Kia te kopen. Hieronder een aantal uitstekende voorbeelden.

Kia Picanto

Wil je je eerste auto kopen of ben je op zoek naar een betaalbaar tweede autootje voor de boodschappen en andere korte ritjes, dan is de Kia Picanto een veilige optie. Deze betrouwbare stadsauto is al drie generaties vaste prik in het gamma van Kia en heeft sinds zijn debuut in 2004 korte metten gemaakt met de concurrentie.

Zodanig zelfs dat de Picanto een van de weinig overgebleven stadsauto’s is die je nog nieuw kunt kopen. Anno 2025 blijft de Picanto een van de bestverkochte auto’s van Nederland, dankzij zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, riante standaarduitrusting, ruime interieur en lage gebruikskosten.

Overweeg je een nieuwe Kia Picanto aan te schaffen, dan is het goed om te weten dat het huidige model vorig jaar een facelift heeft gekregen en alleen verkrijgbaar is met een 63 pk sterke benzinemotor waarmee 1 op 20 mogelijk moet zijn. Je moet een tweedehands Picanto kopen wil je een exemplaar met een krachtiger benzinemotor.

De derde en huidige generatie stamt uit 2017 en is 3,60 meter lang. Daardoor is hij makkelijk te manoeuvreren en inparkeren. Tegelijkertijd is de binnenruimte zo ingericht dat je niet om been-, hoofd- en bagageruimte verlegen zit. Zo is de Picanto van alle markten thuis.

Kia Niro

Over veilige keuzes gesproken, de Kia Niro is nog zo’n auto waarmee je eigenlijk niet fout kunt zitten. Hij duikt voor het eerst op in 2016 wanneer elektrisch rijden nog lang niet zo populair is als nu. De Niro zal dat helpen veranderen, want in tegenstelling tot concurrenten als bijvoorbeeld de Toyota Prius heeft de crossover een overwegend ingetogen en bescheiden uitstraling.

Daarmee is de drempel om de overstap naar hybride of volledig elektrisch rijden te maken toch wat lager dan gebruikelijk, want veel elektrische auto’s zien er destijds zo futuristisch uit. Het helpt ook dat de Niro een schappelijke prijs heeft, evenals lage gebruikskosten en een uitgebreide standaarduitrusting. Ook de betrouwbaarheid is naar behoren.

Wat de Niro eveneens uniek maakt is dat er diverse vormen van elektrisch rijden mogelijk zijn. Je koopt hem als stekkerloze of plug-inhybride en er is een volledig elektrisch e-Niro, welke bij de tweede generatie (2022+) omgedoopt wordt tot Niro EV. Zowel de PHEV als de volledig elektrische Niro bieden een bovenmaatse actieradius, waardoor je minder last hebt van ‘range anxiety’.

Hij heeft tevens genoeg ruimte voor het gezin. Wil je een tweedehands Kia Niro kopen dan heb je geluk, want er is een groot aanbod en de prijzen zijn verrassend laag. Je vindt ze al vanaf €10.000.

Kia EV3

Weet je zeker dat je een elektrische auto wilt kopen, overweeg dan de Kia EV3. Het voorlopig kleinste model in de volledig elektrische EV-reeks van Kia komt in 2024 op de markt en is in korte tijd uitgegroeid tot een regelrechte kaskraker.

Kia was al het bestverkochte merk van Nederland, maar de EV3 helpt haar positie te verstevigen. De compacte, elektrische SUV is hard op weg om in 2025 de grens van 10.000 verkochte modellen te passeren. Daarmee mag de EV3 zich de bestverkochte auto van Nederland noemen.

Er zijn meerdere redenen dat de EV3 als warme broodjes over de toonbank gaat. Laten we beginnen met de prijs; die begint bij €36.000 en is daarmee zeer schappelijk voor een 4,30 meter lange, praktische en rijk uitgeruste elektrische crossover. Hij rijdt daarnaast lekker comfortabel en de bouwkwaliteit is goed. Het basismodel met het 53,8 kWh-accupakket heeft een indrukwekkende actieradius van 429 kilometer.

Kies je de uitvoering met het 81,4 kWh-accupakket, verkrijgbaar vanaf ongeveer €40.000, dan haal je zelfs 600 kilometer. De EV3 is nog erg jong maar toch is er geen gebrek aan tweedehands modellen. Die zijn nog wat aan de prijs, maar met een beetje geluk vind je een exemplaar voor minder dan €30.000.

