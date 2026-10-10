Dit stoere studiemodel transformeerde in de brave SUV die Nederland veroverde

Nieuws

De gefacelifte Kia Niro is een prima auto. We kennen echter niemand die er opgewonden van raakt. Hoe anders dat had kunnen zijn, toont dit studiemodel uit 2013.

Als je oudere buurvrouw jou een kéúrige jongen vindt, is het misschien tijd om je kledingstijl of je kapsel een tikje te ‘verwilderen’. Want ‘keurig’ in de ogen van oudere dames, is onder leeftijdsgenoten meestal synoniem voor ‘mid’, oftewel oersaai. Waarschijnlijk vond de buurvrouw van de Kia Niro Concept hem in 2013 veel te wild.

Vervolgens zorgde de designafdeling voor een make-over die de brute SUV coupé binnen pakweg drie jaar transformeerde in een brave gezins-crossover.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Allesbehalve braaf

Jammer, want de Niro Concept die Kia in 2013 op de IAA in Frankfurt toonde, was juist allesbehalve braaf. Hij oogde laag en breed, stond op zwarte 20-inch wielen en was voorzien van vlinderdeuren. De zwarte lak en de fluorescerende geelgroene accenten gaven ’m tegelijkertijd iets dreigends, alsof-ie net uit een Mad Max-film was ontsnapt.

Vierwielaandrijving

De compacte driedeurs crossover werd grotendeels ontworpen onder leiding van Peter Schreyer in Kia’s designstudio in Frankfurt. Onder de motorkap lag een 160 pk sterke 1,6-liter turbomotor die via een zeventraps automaat met dubbele koppeling de voorwielen aandreef. In het geval van een slecht wegdek of een bestuurder met een loden rechtervoet, liet de achterin gemonteerde elektromotor (45 pk) de achterwielen bijspringen.

Niks geen vegan

Binnenin ging Kia eveneens volledig los. De bestuurder keek uit over een futuristisch dashboard met digitale schermen, waarin het fluorescerende geelgroen van de exterieur­accenten prominent terugkwam.

Er was royaal gebruikgemaakt van aluminium en echt leer, want ‘vegan leather’ heette in 2013 nog gewoon ‘plastic’. De uit één stuk gegoten stoelen waren gek genoeg weer niet met koeienhuid bekleed, maar met een ‘hoogwaardige hightechstof’.

Hoe die werd gemaakt of er wat precies in zat, liet Kia in het midden. Ondanks de metalige uitstraling, zullen er wel geen gerecyclede Kia’s Pride voor gebruikt zijn.

Keurig volkje

Zoals bekend, gebruikte Kia de naam Niro later voor een keurige vijfdeurs gezinsauto. De spectaculaire deuren, het sportieve koetswerk en de elektrische achteras haalden de showroom niet. Wat overbleef, was een zuinige en praktische crossover die je kon bestellen als EV, full hybrid of plug-in hybride.

Daarmee trok de Niro vele keurige Nederlandse buurvrouwen en -mannen over de streep. In 2020 en 2021 waren dat er zelfs zoveel, dat de Niro zich bestverkochte auto van Nederland mocht noemen. Wat zijn we toch een eh … keurig volkje.