De 10 meest voorkomende EV’s in Nederland: één merk domineert
Dat elektrische auto’s terrein winnen, is duidelijk. Maar welke modellen zie je nu het vaakst op de Nederlandse wegen? De nieuwste cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten zien dat de koplopers niet per se de nieuwste modellen zijn.
Elektrische auto’s zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse wegen. Volgens de RVO reden er in september 2025 in totaal 633.884 volledig elektrische personenauto’s in ons land. Dat is 6,9 procent van het totale wagenpark.
Tesla blijft de baas
Wie denkt dat de populairste EV van Nederland een betaalbaar model is, heeft het mis. De meest voorkomende elektrische auto op onze wegen is nog altijd de Tesla Model 3, met 49.003 exemplaren. Daarmee verslaat hij nipt zijn grotere broer, de Model Y, die met 45.253 stuks op de tweede plek staat. Samen hebben de EV's van Tesla bijna 15 procent aandeel van het totale wagenpark van elektrische auto's in handen.
|Positie
|Model
|Aantal
|Aandeel EV-wagenpark
|1
|Tesla Model 3
|49.003
|7,73%
|2
|Tesla Model Y
|45.253
|7,14%
|3
|Kia e-Niro
|26.704
|4,21%
|4
|Volkswagen ID.3
|23.991
|3,78%
|5
|Skoda Enyaq
|22.223
|3,51%
|6
|Hyundai Kona
|19.725
|3,11%
|7
|Volvo XC 40
|19.234
|3,03%
|8
|Peugeot 208
|17.971
|2,83%
|9
|Volkswagen ID.4
|17.340
|2,74%
|10
|Renault Zoe
|14.230
|2,24%
Bekende gezichten in de top 10
Op plek drie vinden we de Kia e-Niro, die met 26.704 registraties de populairste niet-Tesla is. Daarna volgen de Volkswagen ID.3 (23.991) en de Skoda Enyaq (22.223). Ook de Hyundai Kona Electric (19.725) en Volvo XC40 (19.234) zijn stevig vertegenwoordigd. Verderop in de lijst staan de Peugeot e-208 (17.971), Volkswagen ID.4 (17.340) en de Renault Zoe (14.230).
Oude liefde roest niet
Wat opvalt, is dat veel van deze modellen al jaren op de markt zijn. De Model 3 wordt vandaag de dag veel minder verkocht dan in zijn gloriejaren (2019: 29.948 verkopen, 2025 tot en met oktober: 4112 registraties), maar domineert dankzij zijn grote verkoopsucces in de beginjaren van EV-subsidies nog steeds het straatbeeld. Ook de Zoe en e-Niro profiteren van hun vroege start: ze waren er al toen elektrisch rijden nog iets bijzonders was.
Steeds goedkopere modellen
Inmiddels is elektrisch rijden allang geen niche meer. Met bijna zeven procent volledig elektrische auto’s groeit het aandeel EV’s gestaag door. De komende jaren zal de top 10 ongetwijfeld gaan schuiven, nu er steeds meer goedkopere modellen bijkomen. Mede daardoor is de verwachting dat het aandeel elektrische auto's in het totale wagenpark zal groeien.
