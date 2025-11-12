De 10 meest voorkomende EV’s in Nederland: één merk domineert

Nieuws

Dat elektrische auto’s terrein winnen, is duidelijk. Maar welke modellen zie je nu het vaakst op de Nederlandse wegen? De nieuwste cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten zien dat de koplopers niet per se de nieuwste modellen zijn.



Elektrische auto’s zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse wegen. Volgens de RVO reden er in september 2025 in totaal 633.884 volledig elektrische personenauto’s in ons land. Dat is 6,9 procent van het totale wagenpark.

Tesla blijft de baas

Wie denkt dat de populairste EV van Nederland een betaalbaar model is, heeft het mis. De meest voorkomende elektrische auto op onze wegen is nog altijd de Tesla Model 3, met 49.003 exemplaren. Daarmee verslaat hij nipt zijn grotere broer, de Model Y, die met 45.253 stuks op de tweede plek staat. Samen hebben de EV's van Tesla bijna 15 procent aandeel van het totale wagenpark van elektrische auto's in handen.

Positie Model Aantal Aandeel EV-wagenpark 1 Tesla Model 3 49.003 7,73% 2 Tesla Model Y 45.253 7,14% 3 Kia e-Niro 26.704 4,21% 4 Volkswagen ID.3 23.991 3,78% 5 Skoda Enyaq 22.223 3,51% 6 Hyundai Kona 19.725 3,11% 7 Volvo XC 40 19.234 3,03% 8 Peugeot 208 17.971 2,83% 9 Volkswagen ID.4 17.340 2,74% 10 Renault Zoe 14.230 2,24%

Bekende gezichten in de top 10

Op plek drie vinden we de Kia e-Niro, die met 26.704 registraties de populairste niet-Tesla is. Daarna volgen de Volkswagen ID.3 (23.991) en de Skoda Enyaq (22.223). Ook de Hyundai Kona Electric (19.725) en Volvo XC40 (19.234) zijn stevig vertegenwoordigd. Verderop in de lijst staan de Peugeot e-208 (17.971), Volkswagen ID.4 (17.340) en de Renault Zoe (14.230).

Oude liefde roest niet

Wat opvalt, is dat veel van deze modellen al jaren op de markt zijn. De Model 3 wordt vandaag de dag veel minder verkocht dan in zijn gloriejaren (2019: 29.948 verkopen, 2025 tot en met oktober: 4112 registraties), maar domineert dankzij zijn grote verkoopsucces in de beginjaren van EV-subsidies nog steeds het straatbeeld. Ook de Zoe en e-Niro profiteren van hun vroege start: ze waren er al toen elektrisch rijden nog iets bijzonders was.

Steeds goedkopere modellen

Inmiddels is elektrisch rijden allang geen niche meer. Met bijna zeven procent volledig elektrische auto’s groeit het aandeel EV’s gestaag door. De komende jaren zal de top 10 ongetwijfeld gaan schuiven, nu er steeds meer goedkopere modellen bijkomen. Mede daardoor is de verwachting dat het aandeel elektrische auto's in het totale wagenpark zal groeien.