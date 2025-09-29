EU geeft groen licht voor goedkope auto’s van 15.000 euro

Nieuws

In Japan rijden al decennialang goedkope en zeer compacte autootjes rond, genaamd kei cars. Dit was tot voor kort typisch voor het land, maar nu wil Europa het Japanse voorbeeld volgen.



De EU wil een Europese variant van de Japanse kei-car invoeren: kleine auto’s die door soepeler regels en belastingvoordelen betaalbaar blijven. In Japan is dit segment al goed voor bijna 40 procent van de markt, en Brussel mikt op hetzelfde succes. Doel is dat er weer instappers komen van rond de 15.000 euro, zodat Europese merken de strijd met goedkope Chinese modellen aankunnen. De nieuwe modellen zijn bij voorkeur elektrisch en geproduceerd in Europa.

Steun uit de industrie

De bazen van onder meer Renault en Stellantis pleiten al langer voor een betaalbare instapklasse (zie bericht hierboven). Zij zien het echter anders dan de EU. De fabrikanten willen niet alleen vasthouden elektrische auto’s, maar juist het verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s na 2035 versoepelen. Volgens hen is het onrealistisch dat Europa vasthoudt aan de strikte ban zonder betaalbaar alternatief.



Chinese dreiging

De timing van het voorstel is niet toevallig. Vanuit China komt een golf van goedkope elektrische auto’s richting Europa. Als Europese merken geen tegenwicht bieden, dreigen ze marktaandeel kwijt te raken op hun eigen thuismarkt. Met de nieuwe categorie goedkope kleine auto's hoopt de EU dat fabrikanten hier weer meer gaan produceren en meer Europese toeleveranciers in de arm nemen.

Nog veel vragen

EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen benadrukt evenals de CEO’s van Renault en Stellantis het belang van de betaalbare auto's voor Europa. Volgens haar is de auto-industrie ‘een pijler van onze economie’ en zijn er miljoenen banen mee gemoeid. Of het plan nu enkel om elektrische auto’s gaat, of dat er ook ruimte is voor compacte auto’s met een verbrandingsmotor, is nog niet bekend. De precieze regels moeten eveneens nog worden uitgewerkt.

Wel wordt er al gesproken over soepeler veiligheidseisen en de focus op de volledige CO2-voetafdruk van auto’s, in plaats van alleen de uitlaat. Desondanks lijkt Von der Leyen een sterke voorkeur te houden voor EV’s: “De toekomst van de auto is elektrisch, en die auto moet in Europa worden gemaakt”, zo liet de commissievoorzitter weten.