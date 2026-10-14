Bij deze spotgoedkope concurrent van VW ID. Polo bespaar je duizenden euro's

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Terwijl Volkswagen al na een paar dagen de prijs van de ID. Polo verhoogde, komt Leapmotor doodleuk met een spotgoedkope concurrent, de B03.

Leapmotor blijft maar met nieuwe modellen komen. Na de B03X komt begin 2027 ook de 'gewone' Leapmotor B03 naar Nederland. Deze elektrische hatchback moet de concurrentie aangaan met de Renault 5 en Volkswagen ID. Polo. De verwachte vanafprijs ligt tussen de 21.000 en 22.000 euro, de officiële prijs volgt pas als zijn Nederlandse introductie nakende is.

Daarmee wordt-ie fors goedkoper dan de Renault 5 (24.990 euro). Volkswagen brak al na een paar weken zijn belofte om de ID. Polo onder de 25.000 euro aan te bieden, hij kost nu 25.990 euro. De Hyundai Ioniq 3 is zelfs nog duurder met zijn basisprijs van 27.995 euro.

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Veel groter dan Renault 5

In China wordt de B03 al verkocht onder de naam A05. De B03 is kleiner en lager dan de onlangs geïntroduceerde B03X en krijgt een plek tussen deze crossover en het compacte stadsgebakje T03.

Met zijn lengte van 4,18 meter is de Leapmotor B03 maar liefst 12 centimeter langer dan de Volkswagen ID. Polo en 25 centimeter langer dan de Renault 5. De Hyundai Ioniq 3 is vrijwel even lang: het verschil bedraagt 2 centimeter. Wel is de B03 iets smaller dan de andere drie.

Leapmotor B03 actieradius

Zoals het er nu naar uitziet, komen minstens drie vermogensvarianten onze kant op: 95 pk, 122 pk en 197 pk. Leapmotor noemt in zijn persbericht een WLTP-bereik van 390 kilometer, waarbij het zeer waarschijnlijk om de versie gaat met 197 pk. De actieradius van de overige versies is nog onbekend. Snelladen kan met maximaal 133 kW. Een laadbeurt van 10 naar 80 procent duurt volgens Leapmotor 21 minuten. Dat is voor een Chinese EV aan de karige kant.

Binnenin kiest Leapmotor voor een minimalistisch (lees: saai) ontwerp, waarmee hij zijn Chinese wortels meteen verraadt. Het centrale touchscreen van 14,6 inch neemt vrijwel alle bediening voor zijn rekening; fysieke knoppen en schakelaars zijn er nauwelijks. We zijn benieuwd hoe bont Leapmotor het gaat maken met alle veiligheidsbliepjes.

Even een tukje doen

Op praktisch gebied heeft de B03 een paar geinige dingen bedacht. De bijrijdjerssstoel kan volledig naar voren worden geklapt om lange spullen mee te nemen. De leuning van de bestuurdersstoel kan juist bijna plat, zodat je tijdens het snelladen een schoonheidsslaapje kunt doen na het verorberen van de cappuccino en de gehaktstaaf.

Bij de achterbank heeft Leapmotor goed naar de Honda Jazz gekeken. Door de zitting omhoog te klappen, ontstaat ruimte om bijvoorbeeld fietsen rechtop en dwars in de auto te plaatsen. Verder telt het interieur 30 opbergplekken. In de bagageruimte kun je 405 liter kwijt, aangevuld met een extra ruimte van 90 liter onder de vloer.

Chinese automerken houden de keuze graag overzichtelijk en kiezen vaak voor één uitvoering met een uitgebreide standaarduitrusting. De Leapmotor B03 is geen uitzondering. Hij heeft onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, een 360-gradencamera, automatische airconditioning en stoel- en stuurverwarming. Kom daar maar eens om bij de Volkswagen-dealer ...