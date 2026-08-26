Nederlandse verzekeraar zet 14 merken op zwarte lijst: is jouw auto wel te verzekeren?

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Onlangs uitte verzekeringsmaatschappij Univé al haar zorgen over de repareerbaarheid van bepaalde automerken. De verzekeraar onderstreept die zorgen nu met een ‘zwarte lijst’. Daarop staan merken die Univé niet of slechts beperkt wenst te verzekeren.

Volgens de vertegenwoordigers van een aantal betrokken merken (zie onderstaande lijst) zijn de zorgen van Univé over de repareerbaarheid en dus over de verzekeringskosten zwaar overtrokken.

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Ook vanuit brancheorganisatie Bovag en de dealerwereld wordt verbaasd dan wel geïrriteerd gereageerd. Univés kritiek op de onderdelenvoorziening en de reparatie-instructies van – vooral – nieuwe merken wordt door hen grotendeels weggewuifd of genuanceerd.

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Univé een van de grootste verzekeraars

Aan de andere kant: Univé is niet bepaald een kleine speler. Met 5,4 miljoen polissen en 1,8 miljoen klanten is het één van de grootste verzekeraars van Nederland. Je zou je kunnen voorstellen dat andere maatschappijen de verrichtingen van deze belangrijke concurrent nauwlettend in de gaten houden en ook hun polissen tegen het licht gaan houden.

Zwarte lijst automerken Univé

Volledig te verzekeren Alleen WA te verzekeren Niet te verzekeren Lynk & Co Dongfeng Lucid Hongqi Changan Firefly Nio Voyah KGM Zeekr Leapmotor VinFast Jaecoo Omoda MHero

Ook Leapmotor niet te verzekeren

Vooral eigenaren van de jongste en kleinste nieuwe merken zijn de sjaak bij Univé. Toch mag de vermelding van Leapmotor tussen de geheel niet te verzekeren merken best opvallend genoemd worden. Je zou toch zeggen dat Leapmotor, dat kan leunen op het grote en sterke distributienetwerk van de Stellantis-merken (o.a. Opel, Peugeot, Fiat, Jeep en Citroën), zijn zaakjes wel op orde heeft.

Jaecoo: 'tijdelijk probleem'

Een ander merk op de ‘zwarte lijst’ dat in het oog springt, is Jaecoo. Dat is met zijn verkoopcijfers al enige tijd aan een opvallend sterke opmars bezig. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, waaronder Groot-Brittannië.

Mike Belinfante, woordvoerder voor Omoda, Jaecoo en Chery over Univés kritiek tegen BNR Nieuwsradio: "Als gevolg van deze sterke verkoopprestaties was er vóór de zomer tijdelijk sprake van een vertraging in de beschikbaarheid van bepaalde onderdelen en accessoires." Inmiddels is dit probleem volgens Belinfante alweer opgelost. Kennelijk is er bij Univé desondanks weinig vertrouwen in de reparatietermijnen van deze nieuwkomer.

Werk aan de winkel voor nieuwe merken

Met uitzondering van KGM (Zuid-Korea), Vinfast (Vietnam) en Lucid staan er op de zwarte lijst van Univé vooral Chinese fabrikanten. Maar de verzekeraar doet erg zijn best om aan te geven dat het niets tegen de afkomst van de desbetreffende merken heeft: “Deze verschillen zijn geen oordeel over het land van herkomst of over de kwaliteit van een auto. Ze hangen samen met de mogelijkheden om schade verantwoord te herstellen. Merken die investeren in onderdelen, technische ondersteuning en voldoende gekwalificeerde herstelbedrijven kunnen hun positie verbeteren.”