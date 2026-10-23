Tests

Met de 7GT haalt Zeekr hetzelfde trucje uit als Ikea met veel van z’n producten. Ze worden in China gemaakt, maar er komt een Design in Sweden-stempel op. Als je geen zin hebt om op de elektrische Volvo EV60 te wachten, is deze stationwagon dan een alternatief?

Net als Volvo, is Zeekr onderdeel van het Chinese Geely-concern. Maar terwijl Volvo de nadruk legt op z’n Zweedse roots, veiligheid, gezinswaarden en milieu, profileert Zeekr zich vooral als elektrisch hightech-merk. Daarnaast gaat het er prat op dat de auto is ontworpen in een Zweedse designstudio vlak bij Volvo's hometown Göteborg. Dat de auto gebouwd wordt in China, daarover wordt in commerciële uitingen dan weer geen woord gerept …

De Zeekr 7GT mag dan familierelaties met Volvo hebben, hij heeft eigenlijk maar één Volvo-achtige eigenschap: het is een grote stationwagon, het type auto waarmee Volvo groot is geworden. Overigens spreekt Zeekr zelf liever van een ‘grand tourer’. We hebben al snel door waarom, want een bagageruimte van 456 tot 1390 liter is in dit segment bescheiden. De frunk in de AWD-versie is met 32 liter evenmin overbemeten. Achterpassagiers zullen niet klagen over de riante beenruimte, maar de zithouding is echt des EV's: kont laag, knieën hoog. Alsof je tijdens de ouderavond op het kinderdagverblijf in het peutertoilet bent beland.

Lastig

Van opzij doet de Zeekr 7GT sterk denken aan de bijna 5 meter lange Zeekr 001, maar hij is zo'n 15 centimeter korter en valt in hetzelfde segment als de Volvo V60 en de Volkswagen Passat, alleen zijn die natuurlijk niet volledig elektrisch. De verwantschap met Volvo ten spijt, staat de Zeekr 7GT op een geheel eigen platform, voorzien van 800V-techniek. Dat staat borg voor razendsnelle laadtijden. De door ons gereden topversie, de 7GT Privilege AWD, heeft een DC-laadvermogen van 420 kW. Daarmee gaat de 100kWh-batterij in 16 minuten van 10 naar 80 procent.

Je zou zeggen dat de 421 pk sterke basisversie van de Zeekr 7GT wel voldoende is voor de Nederlandse markt, maar wij kregen het vierwielaangedreven topmodel met 646 pk mee. Dat knalt stilzwijgend in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/h en maakt gehakt van vrijwel alles met een verbrandingsmotor onder de kap. Natuurlijk konden we het niet laten om zo nu en dan even te stampen, maar dat leer je snel af. Van te veel adembenemende sprintjes ga je alleen maar hyperventileren. Daarom probeerden we ons te gedragen als een nette huisvader, al was dat soms best lastig. De 7GT lapt snelheidslimieten zo gemakkelijk aan z’n 20-inch rubberlaarzen, dat je algauw veel harder rijdt dan je van plan was. Je doet er daarom verstandig aan om de bijterige Sport-modus ongemoeid te laten en je rechtervoet in bedwang te houden. Zeker op smalle binnenwegen, tenzij je graag vanaf hoge snelheid bomen knuffelt.

Anti-wagenziekte

Met het voorgaande willen we overigens niet zeggen dat de wegligging van deze Zeekr te wensen overlaat. Dankzij zijn lage zwaartepunt en het samenspel van de vierwielaandrijving, de adaptieve luchtvering — standaard op de Privilege — en de multilink-achterwielophanging, kleeft de 7GT aan het asfalt als uitgespuugde kauwgom aan een zongebrande stoeptegel. Maar het is zeker geen Porsche Taycan.

Uiteraard is deze EV mooi stil, al laten de 25,5 centimeter brede rubberwalsen af en toe wel een roffeltje horen. Ook het veercomfort is uitstekend, met een lichte neiging tot deinen in de comfortstand. Gelukkig heeft de auto ook een modus die wagenziekte helpt voorkomen.

Elektrische deurbediening

Zet je een paar kerngetallen van deze auto op een rijtje; 2400 kilo leeggewicht, 646 pk, 710 Nm, dan houd je je hart vast voor het verbruik en de actieradius. Maar na een gevarieerde vijfdaagse testperiode - met zomerse omstandigheden - realiseerden we een gemiddelde van 19,7 kWh/100 km. Dat is zelfs een fractie onder de fabrieksopgave, zodat het WLTP-bereik van 558 kilometer best realistisch is.

Behalve bloedsnel, comfortabel en relatief zuinig, is onze testauto bijzonder luxe uitgerust. Over de gebruikte materialen en de fraaie stiknaden in het interieur hebben we geen klachten, behalve dan dat het geheel iets minder somber had gemogen. De nappaleren voorstoelen (standaard) zijn in alle richtingen elektrisch verstelbaar, hebben een verlengbare zitting en beschikken over verwarming. Voor stoelmassage en ventilatie moet je een optiepakket aanvinken. Ook de achterpassagiers kunnen hun billen grillen en elektrisch heen en weer schuiven. Een premium audiosysteem, een 360-gradencamera, volautomatische parkeerassistentie en matrix-led-koplampen zijn eveneens bij de prijs inbegrepen.

Daarnaast kun je niet alleen de achterklep elektrisch open en dicht doen, maar ook de portieren (optie) … Klinkt als een leuke gadget, is het niet. Vaak stonden we er te dicht op, waardoor de sensor ons als een obstakel zag en de deur slechts op een kier ging staan. Druk je opnieuw op de portiergreep, dan gaat de deur weer dicht. Zucht. Wel is het fijn dat je – eenmaal in de auto – de deur kunt sluiten door het rempedaal in te trappen.

Vriesdood

Ook als het gaat om de bediening van allerlei functies, gaat deze auto wat ons betreft over de top. Of het nu de verstelling van het stuur en de spiegels betreft, of het openen van het dashboardkastje, bijna alles gaat via het scherm. Zo vonden we de koude luchtstroom uit de dashboardroosters onderweg wat te heftig, en dat terwijl de ventilator al op z'n zachtst stond. Normaliter schuif je de roosters dan even dicht of draai je ze in een andere richting. Maar bij de Zeekr 7GT moet je in het klimaatmenu duiken, en proberen uit te vogelen hoe je aan de vriesdood kunt ontkomen. Als je daar niet meteen uitkomt, kun je de spraakbediening te hulp roepen, maar dat bood in ons geval meestal geen soelaas. Het enige commando dat meteen werd begrepen, was: ‘selecteer sportmodus’. Andere conversaties beëindigde de dame in het dashboard meestal met de frase: ‘ik stop ermee’. Alsof ik haar een oneerbaar voorstel had gedaan.

Dan alle hulpsystemen. Dat zijn er heel veel, maar in enkele gevallen hinderen ze eerder dan dat ze assisteren. Zo kregen wij herhaaldelijk ruzie met de actieve rijstrookwisselhulp en de lane centering. De slimme adaptieve cruisecontrol – die je curieus genoeg bedient met de transmissiehendel – werkt samen met de navigatie. Klinkt prachtig, maar in de praktijk word je gedwongen tot een rijstijl à la je oma in een Volvo 340 met Variomatic. Ook al zijn bochten zo flauw als de gemiddelde grap van Seth Gaaikema – waar oma trouwens dubbel om lag – dan nog gaat de rem erop.

Koopje

De indrukwekkende EV-techniek, de actieradius, de uitrusting en de adembenemende prestaties in aanmerking genomen, is de Zeekr 7GT Privilege een koopje. Rijklaar kost dit elektrisch kanon met een WLTP-bereik van 558 kilometer 58.490 euro. Een Volvo ES90 met gelijkwaardige specs zit op bijna 92.000 euro! Om nog maar te zwijgen van de Audi S6 Avant E-Tron, die – met ‘slechts’ 503 pk – ruim 98 mille kost.

Toch zouden wij niet voor de topversie kiezen. De 7GT Long Range RWD is ook beresterk (421 pk, 0-100 in 5,3 s), heeft meer actieradius (655 km) en mag mee voor slechts 51.990 euro. Instappen kan zelfs al voor 46.990 euro in de even krachtige Business Edition. Die heeft wel een duidelijk kleinere accu (75 kWh), goed voor een bereik van 519 km.

Conclusie

Hoewel ik een echte stationwagon-fan ben en de 7GT op diverse fronten veel indruk maakt, is dit niet mijn auto. De algehele bediening en vrijwel alle hulpsystemen – het fraaie head-up display en de capabele parkeerhulp uitgezonderd – zijn zo'n grote bron van ergernis, dat ik er op den duur gillend gek van zou worden. Of dat aan mij ligt, of aan de auto, laat ik graag in het midden.