Deze EV uit 2023 gaat straks in 7 minuten (!) van 10 naar 80 procent

Nieuws

De Zeekr 001 was al een indrukwekkende auto toen hij in 2023 op de Nederlandse markt kwam. Nu druppelen de eerste berichten binnen over het faceliftmodel; dat wordt een snellaadkanon.

Nederland is samen met Zweden het eerste Europese land waar Zeekr te koop is. De Zeekr 001 kwam in het najaar van 2023 op de markt. Hij lijkt wel een beetje op de Porsche Taycan Sport Turismo en de specificaties zijn indrukwekkend: 0 tot 100 in 3,8 seconden, 620 kilometer range en snelladen met 400 kW. Dat snelle opladen is te danken aan het boordnet van 800 volt.

Facelift voor Zeekr 001

Ondertussen is de Zeekr 001 toe aan een facelift. De Chinese merken schakelen snel en Zeekr grijpt zijn kans om van de 001 een van de snelst opladende EV’s ter wereld te maken. Als alles meezit, schiet de vernieuwde Zeekr 001 straks van 10 naar 80 procent in slechts 7 minuten.

Hoe laad je een auto op in 7 minuten?

Het voltage van het platform van de 001 wordt verhoogd van 800 naar 900 volt en Zeekr gebruikt zijn eigen droombatterij (LFP, 95 kWh) om ‘12C-opladen’ mogelijk te maken. Dat betekent opladen met 12 keer de capaciteit van de batterij, dus 95 kWh x 12 = 1140 kW.



Waar kun je opladen met 1140 kW?

In Nederland kun je snellaadstations vinden van 350 of 400 kW – misschien 500 kW als je heel goed zoekt. Voor een laadstation van 1200 kW moet je helemaal naar China rijden. Zeekr ontwikkelt zelf laadpalen van 1200 kW en BYD rolt een laadnetwerk van 1000 kW uit. Dus de techniek bestaat, maar voor nu alleen aan de andere kant van de wereld.

Conclusie

Dat een Chinese EV in zijn thuisland een facelift krijgt, wil niet zeggen dat-ie volgende week in Nederland te koop is. Zeker in het geval van de Zeekr 001 zou het logisch zijn als daar een vertraging in zit, want ook met het ‘oude’ model van 2023 haal je alles uit ons laadnetwerk.

Tegelijkertijd is het fascinerend om te zien hoe snel de ontwikkelingen gaan. Dat snelladen binnenkort bijna even snel gaat als tanken, is goed nieuws. Ook al kan het alleen in China. Die techniek komt vroeger of later ook naar Nederland.

