Eindelijk: bij deze elektrische auto gaat opladen net zo snel als tanken

Nieuws

Dus jij wilde pas een elektrische auto als je er minimaal 500 km mee kunt rijden en laden even snel gaat als tanken? Zeekr beweert dat het met de nieuwe Zeekr 001 bijna alle bezwaren van EV-sceptici van tafel veegt. Maar klopt dat ook?

Volgens zijn makers haalt de nieuwe Zeekr 001 met 800V-techniek een laadpiek van maar liefst 546,4 kW. Dat zorgt ervoor dat je in recordtijd honderden kilometers bereik in je accupakket stekkert. Daarmee verslaat de Zeekr zelfs de nieuwe Porsche Taycan.

6 millimeter met grote gevolgen



Officieel is de Zeekr 001 een compleet nieuw model. Om de uiterlijke verschillen te ontdekken, moet je er een loep en een duimstok bij halen. Anders zou je nooit hebben gezien dat de wielbasis met 6 millimeter is gegroeid. Dat lijkt klein bier, maar de impact van die extra millimeters is enorm.

Van 10 naar 80 procent in ruim 11 minuten



Want dankzij die extra ruimte tussen de voor- en achteras, kan Zeekr voor de 001 nu gebruikmaken van 800V-architectuur en een nieuwe batterij. Die Shenxing 95kWh-batterij ging tijdens een laadtest van Zeekr in slechts 11 minuten en 28 seconden van 10 naar 80 procent van zijn capaciteit. In actieradius uitgedrukt kreeg de accu er in die korte tijd bijna 472 kilometer bij.

In 5 minuten 262 km erbij

Misschien nog wel belangrijker is dat de Zeekr 001 er na vijf minuten al 262 kilometer bereik bij kreeg. Dat is goed vergelijkbaar met de tijd die het kost om je benzinetank vol te gooien. De accu is dan wel niet op volle capaciteit, maar daar zorgt de laadpaal thuis dan wel weer voor.



Record-laadsnelheid Zeekr 001

Dat doet niks af aan de imposante pieklaadsnelheid van het accupakket, afkomstig van de Chinese accubouwer CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited). Tijdens die test bereikte de Zeekr 001 een maximale laadsnelheid van 546,4 kW. Daar was dan ook wel een 600 kW snellader van Zeekr zelf nodig. En tussen de 10 en 35 procent laadvermogen bleef dit keurig op 540 kW. Daarna daalde het geleidelijk tot een - alsnog respectabele - 250 kW.

Kanttekeningen bij claims Zeekr

Die cijfers klinken natuurlijk geweldig. Maar voordat alle EV-fanboys hun hardnekkig dieselende zwager met deze cijfers om de oren gaan slaan, is het handig om te weten dat er ook een paar kanttekeningen zijn:

De door Zeekr verstrekte actieradiuscijfers zijn niet gebaseerd op de bij ons gangbare WLTP-testmethode, maar op de wat minder strenge CLTC-procedure van de Chinezen zelf. In Europa is geen openbare snellader te vinden die verder komt dan een laadvermogen van 400 kW. De nieuwe lithium-ijzerfosfaataccu( LFP) van CATL wordt alleen geleverd in de duurste vierwielaangedreven Zeekr 001. Alle andere uitvoeringen worden gevoed door een meer conventionele NMC-batterij. De Zeekr 001 die dit kunstje flikte, stond in een parkeergarage waar het op dat moment 26 graden Celsius was.

Als repliek op onze vierde kanttekening beweert CarNewsChina dat de nieuwe CATL-batterij ook heel goed tegen kou kan. Dankzij nieuwe temperatuurregelingstechnologie kost het volgens de fabrikant zelfs bij -10 graden Celsius minder dan 30 minuten om tot 80 procent op te laden.

Helemaal halleluja is het dus allemaal nog niet. Wel geeft dit nieuws aan dat de batterijtechniek van EV’s nog maar in de kinderschoenen staat en dat we de komende jaren nog talloze verbeteringen kunnen verwachten. Verbeteringen die Volvo en Polestar straks ook kunnen benutten ...