Snellaadsessies worden pitstops met de nieuwe Porsche Taycan (2024)

De Porsche Taycan heeft een opfrisbeurt gekregen. Niet alleen qua uiterlijk. Het vermogen steeg flink, zodat de krachtigste versie nu bijna evenveel vermogen heeft als de 16-cilinder Bugattit Veyron in 2005 ... Ook de actieradius nam stevig toe en snellaadsessies worden haast pitstops.

Porsche heeft zich niet ingehouden met de update van zijn elektrische vlaggenschip. De Taycan komt wederom in drie smaken: als sedan, als Cross Turismo met offroad-trekjes, en als Sport Turismo.

Waaraan herken je de nieuwe Porsche Taycan (2024)?



Een stylingdetail waaraan je de Porsche Taycan van modeljaar 2024 meteen herkent, is de gewijzigde neus. Het front oogt gladder en strakker, vooral omdat de koplampen niet meer direct aansluiten op de grote luchthappers in de bumper.

Een 3D-effect Porsche-badge achterop moet ervoor zorgen dat de Taycan nóg meer koppen doet draaien. De vernieuwde Taycan onderscheidt zich vanbinnen verder met verbeterde displays en een intuïtievere bediening van de rijhulpsystemen.

Sprinten als Max Verstappen



Heb je een Porsche Taycan met het Sport Chronopakket en de Performance-accu Plus, dan beschik je over een speciale push-to-pass-knop op de modusschakelaar. Hiermee is maximaal tien seconden een boost van maximaal 95 pk op te roepen. Zo moet Max Verstappen zich ongeveer voelen wanneer hij DRS in zijn Formule 1-wagen activeert.

Meer vermogen, betere acceleratie



Wat kerncijfers op een rijtje: de standaard-Taycan gaat van 326 naar 408 pk en trekt nu in 4,8 seconden naar de 100 km/h. Tot dusver had de instapversie daar nog 5,4 tellen voor nodig. De Porsche Taycan Turbo S klaart dit kunstje in 2,4 seconden, vier tienden sneller dan voorheen. De topversie gaat er dan ook met 190 pk op vooruit.

Nu bereikt de Turbo S met launch control een overboostvermogen van 952 pk, waarmee hij akelig dicht in de buurt komt van de in 2005 nog sensationele Bugatti Veyron met zijn zestiencilinder motor. Op de honderdsprint wordt de voormalige hypercar zelfs met 0,1 seconde afgetroefd ...

Porsche Taycan krijgt 35 procent meer actieradius

De actieradius van de Porsche Taycan heeft ook een boost van 175 kilometer gekregen en bedraagt, afhankelijk van de versie, maximaal 678 kilometer. Dit is mede mogelijk dankzij een grotere batterijcapaciteit van 105 kWh. Ook het laadvermogen is er fors op vooruitgegaan. Bij een 800V-snellaadstation kun je de Taycan nu met maximaal 320 kW opladen, een topwaarde.



Daarnaast claimt Porsche dat de hoge laadvermogens sneller te bereiken zijn, ook bij lage temperaturen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit de tijd halveren om van 10 naar 80 procent lading te gaan; van 35 naar 18 minuten.



Standaard is de Taycan nu ook uitgerust met adaptieve luchtvering en krijgen alle vierwielaangedreven versies een nieuw Porsche Active Ride-onderstel. Daarmee gedraagt de Taycan zich in de stad als een goedmoedige hulplabrador, maar verorbert hij bochtige bergweggetjes sneller dan een wolf 'schaap' kan zeggen.

Prijs Porsche Taycan (2024)



Is er dan helemaal niks te klagen? Nou, met een instapprijs van 107.000 euro is de PorscheTaycan misschien niet voor iedereen weggelegd en aanschafsubsidie kun je op je buik laten tatoeëren.

De Taycan Sport Turismo moet zelfs minimaal 108.100 euro kosten en de Taycan 4 Cross Turismo behoort pas vanaf 119.400 tot de mogelijkheden. Sneller en daardoor ook best verleidelijk in dit prijssegment, is de nieuwe, 601 pk sterke BMW i5 M60 xDrive Touring. Die heb je voor iets meer dan 110 mille.