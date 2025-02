Zo maakt de Zeekr 7X (2025) de nieuwe Model Y het leven zuur

Nieuws

Wij hebben de Zeekr 7X (2025) van alle kanten bekeken en zien 5 manieren waarop hij de nieuwe Tesla Model Y te snel, te luxe en te praktisch af is.

Iedereen is inmiddels bekend met Tesla, maar Zeekr komt net kijken. Het merk valt onder de Chinese Geely-groep, net als Volvo, Polestar en Smart, maar de auto’s worden ontworpen in Europa. Het Zeekr Design Center waar 400 mensen uit 30 landen werken, zit in Gotenburg (Zweden).



Betaalbaar is een rekbaar begrip

Zeekr gaat prat op ‘betaalbare luxe’ en de Zeekr 7X moet het rijdende bewijs zijn. Het is een middelgrote elektrische SUV met alles erop en eraan voor 52.990 euro. Oké, het is een beetje raar om betaalbare luxe te beloven en vervolgens zoveel geld voor je elektrische SUV te vragen, maar weet dat dit type auto bij andere merken nóg veel duurder kan zijn. Zo is de Zeekr 7X langer én breder dan de BMW iX3 en daarvoor betaal je minimaal 71.465 euro …

Zeekr 7X of Tesla Model Y

De grootste concurrent van de 7X is de nieuwe Tesla Model Y. Die kost 61.990 euro en zit in dezelfde prijsklasse als de krachtigste, snelste en comfortabelste versie van de Zeekr 7X, de 62.990 euro kostende Privilege AWD. En dat model veegt op papier de vloer aan met de Model Y. En wel op 5 manieren ...

1. De Zeekr 7X kan sneller opladen

Snelladen doet de Tesla Model Y met ongeveer 200 kW en dat is een keurige waarde. Maar de Zeekr 7X ondersteunt snelladen met 480 kW. Aangezien je nog nergens kunt opladen op maximale snelheid, gaat Zeekr bij de laadtijden in de folder uit van een laadstation van 360 kW. Die vind je al wel langs de Nederlandse snelwegen. Daar schiet de 75 kWh-batterij in 13 minuten van 10 tot 80 procent. Of 16 minuten als je de grote accu van 100 kWh komt vullen.

2. 0 tot 100 km/h in 3,8 seconden

Zeekr maakt er een sport van om al zijn modellen in 3,8 seconden naar de honderd te laten sprinten. De krachtigste versies, welteverstaan. De Zeekr 7X Performance AWD gebruikt 639 pk en 710 Nm om dat mogelijk te maken. De nieuwe Tesla Model Y Launch Series is een Long Range AWD met een standaardsprint van 4,3 seconden. Het tijdsverschil van een halve seconde is genoeg tijd om een keer uitgebreid met je ogen te knipperen.



3. Normaal dashboard met ‘ouderwetse’ luxe

Beide auto’s hebben een stuur, een touchscreen een oplader voor twee telefoons. De Zeekr 7X voegt daar allerlei comfortabele zaken aan toe, zoals een digitaal instrumentarium, een rij fysieke schakelaars en voorstoelen met een uitschuifbare zitting. In de duurste uitvoering zit je op geperforeerd nappaleer.



4. De Zeekr 7X is groener - letterlijk

De nieuwe Model Y is leverbaar in zwart en zilver, vooralsnog kun je geen vrolijke kleur kiezen. Bij de Zeekr 7X kun je ook ‘op veilig’ gaan met zwart, zilver én wit, maar weet dat Forest Green ook tot de mogelijkheden behoort.



5. Allerlei handigheidjes

De achterste portieren van de Zeekr zwaaien helemaal open (lees: bijna 90 graden), dus je passagiers wandelen zo naar binnen. Onder de achterbank zitten twee opberglades voor hun spullen. Willen die passagiers toevallig een paard, boot of iets anders groots meenemen, weet dan dat alle versies van de 7X een trekvermogen van 2000 kilo hebben. De trekhaak van de Model Y Launch Series is berekend op 1600 kilo.

Wij konden de Zeekr 7X al van alle kanten bekijken, maar erin rijden gebeurt op zijn vroegst half april. De eerste klanten ontvangen hun auto in juni.