Vernieuwde Tesla Model Y (2025) onthuld: grootste vrees blijft ons bespaard

We weten eindelijk hoe de belangrijkste auto van 2025 eruit ziet: de vernieuwde Tesla Model Y. Veel verrassingen heeft Tesla daarmee niet blootgelegd. We zien veel wat we verwacht hadden en worden dolgelukkig van één detail.

Wanneer we naar de Chinese Tesla-website gaan, zien we de gefacelifte Model Y in vol ornaat. Zoals we al zagen op spionagefoto’s zijn zowel het front als de achterkant flink aangepakt. De nieuwe neus valt op door de hoekige lichtunits die doen denken aan die van de Cybertruck. Ook op de kont is het de lichtunit die opvalt. Tesla heeft gekozen voor een doorlopende lichtbalk over de volle breedte.

Grote ergernis voorkomen

We schakelen vol spanning naar het interieur en gaan koortsachtig op zoek naar de gehate knipperlichtknoppen van de Tesla Model 3. Maar we kunnen ze gelukkig niet vinden: als we inzoomen op het stuur (zie foto linksboven) zien wel wel knoppen, maar niet voor de knipperlichten.

Het lijkt er dus op dat Tesla de gewone hendel voor de knipperlichten heeft behouden. Dat is goed nieuws, aangezien we het alternatief van de Model 3 ronduit gevaarlijk vinden, zie Tesla Model 3 review.

Verder neemt de Model Y alle verbeteringen in het interieur over van zijn sedanbroer. Bijvoorbeeld de sfeerverlichting en het scherm voor de achterpassagiers. En hoewel het uit de eerste beelden nog niet helemaal duidelijk wordt, zullen andere upgrades niet ontbreken. Dan hebben we het over hoogwaardiger materialen, nieuwe voorstoelen met verwarming én ventilatie, een dunner touchscreen en een stillere cabine door akoestisch glas, betere afdichtingen en geluiddempende materialen.

Grotere actieradius en zachter geveerd

Volgens de Chinese Tesla-website is de nieuwe Model Y efficiënter gemaakt, waardoor de actieradius is gegroeid. China heeft zijn eigen gunstige meetmethode, maar als we het nieuwe rijbereik naast dat van de oude leggen, zien we een toename van 4 tot 7 procent.

Wat zou betekenen dat de Tesla Model Y Long Range - voorheen de actieradiuskoning met 600 kilometer - er 25 tot 40 kilometer bij krijgt. Geen enorm verschil, maar toch mooi meegenomen.



Ook heeft Tesla gewerkt aan een veelgehoord kritiekpuntje van de oude Model Y: de straffe vering. Die is nu comfortabeler afgesteld, waardoor de auto soepeler zou moeten rijden.

Tesla Model Y 2025 prijs

Beide versies van de Model Y zijn in China iets hoger geprijsd dan hun voorgangers. De Long-Range AWD kost nu 303.500 yuan, omgerekend ongeveer 40.175 euro.

De versie met achterwielaandrijving wordt aangeboden voor 263.500 yuan, ongeveer 34.880 euro. Daarmee is de Model Y respectievelijk met ongeveer 4 en 5 procent duurder.

Nederlandse prijs en levertijd

Over de prijs in Nederland is nog niets bekend, maar als we kijken naar de prijs van de nieuwe Model 3 en de Chinese prijs van de nieuwe Model Y verwachten we een kleine prijsstijging.

Ook wanneer we de EV hier kunnen verwachten is voorlopig een raadsel. China krijgt in ieder geval voorrang, aangezien dit de belangrijkste markt is voor Tesla. We rekenen erop dat we binnen een aantal maanden meer horen over een Europese en Amerikaanse onthulling.