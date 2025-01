Vernieuwde Tesla Model Y betrapt, maar de grootste wijzigingen zie je niet

Nieuws

De facelift van de Tesla Model Y zit er al een tijdje aan te komen. Dankzij onze spionagefotograaf zien we de vernieuwde Tesla Model Y nu voor het eerst. Daarbij vallen enkele veranderingen op, maar de belangrijkste zitten verstopt.

Vanuit het struikgewas in Spanje wist onze fotograaf kiekjes te schieten van de nieuwe Tesla Model Y, die ook wel bekendstaat als de Model Y 'Juniper'. Omdat zowel de voor- als de achterkant hevig beplakt is met camouflagemateriaal, is het lastig om de verschillen te spotten met de huidige Model Y, maar we kunnen er toch iets over zeggen.

Uiterlijk nieuwe Model Y

Tesla lijkt te kiezen voor gesplitste koplampen, vergelijkbaar met de Polestar 4. Tot voor kort ging men ervan uit dat de Model Y - volgens de laatste mode in de autowereld - een doorlopende lichtbalk achterop zou krijgen, maar de spyshots wijzen op iets anders.

We zien tussen de twee achterlichten een opening in het camouflagemateriaal. Hier lijkt geen licht te zitten. Verder vertellen de foto’s ons niet veel nieuws - aan het silhouet en bijvoorbeeld de velgen is ogenschijnlijk niets veranderd.



Vooral Model 3-updates

Naar verwachting neemt de vernieuwde Model Y veel upgrades over van zijn sedanbroer - de Tesla Model 3 (zie de interieurfoto's). Die kreeg in 2024 hoogwaardiger materialen in het interieur, nieuwe voorstoelen met verwarming én ventilatie, plus een touchscreen met een dunnere rand.

Ook werd de cabine stiller door akoestisch glas, betere afdichtingen en geluiddempende materialen. Verder werd een een touchscreen geplaatst voor de achterpassagiers.

We hopen van harte dat Tesla heeft geluisterd naar onze kritiek in de Tesla Model 3 review, en de knipperlichthendel van de Model Y met rust laat. In de Model 3 werd deze vervangen door twee knoppen op het stuur (zie foto rechts). Die zijn lastiger te bedienen en kunnen zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen.

Belangrijkste veranderingen onderhuids

De belangrijkste veranderingen van de Model Y 'Juniper' zijn niet zichtbaar. Zo zou Tesla bezig zijn met het comfortabeler maken van de stevige vering, een kritiekpunt van het huidige model. Ook willen de Amerikanen de Model Y efficiënter maken. Bij de Model 3 bereikte Tesla dit door een verbeterd front, waardoor de Cw-waarde daalde van 0,230 naar 0,219. Een vergelijkbare behandeling ligt in het verschiet voor de Model Y.

Daarnaast worden naar verwachting grotere batterijen en efficiëntere motoren geplaatst om de actieradius verder te vergroten. Momenteel varieert de range tussen de 455 en 600 kilometer, afhankelijk van de uitvoering.

Ook wordt naar alle waarschijnlijkheid de spanning opgekrikt van 400 naar 800 volt. Door gebruik te maken van een 800V-architectuur zoals Tesla ook al in de Cybertruck doet, zou de Model Y tot wel 30 procent sneller kunnen laden.

Wanneer komt de vernieuwde Model Y?

Tesla is druk bezig om zijn fabrieken klaar te stomen voor de nieuwe Model Y. In Shanghai zijn ze al zo goed als klaar, en ook in de Giga’s in Berlijn en Texas worden momenteel stappen gezet. Het lijkt dan ook niet lang meer te gaan duren voordat Elon Musk het model officieel aankondigt. We verwachten de Model Y 'Juniper' nog in 2025 in Nederland.

