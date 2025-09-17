Tweedehands Chinese auto’s rukken op in Nederland: meer aanbod en dalende prijzen

Nieuws

Langzaam maar zeker zien we steeds meer Chinese auto's in Nederland. Die opmars is niet alleen zichtbaar in de showrooms, maar ook op de tweedehandsmarkt.

Volgens nieuwe cijfers van AutoScout24 steeg het aanbod van occasions van Chinese merken in augustus met 34 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In totaal werden er 3.948 tweedehands Chinese auto’s aangeboden, tegenover 2.943 in augustus 2024. Maar liefst 93 procent daarvan is elektrisch of hybride.

Prijzen dalen

Het aanbod van Chinese occasions groeit, maar de prijzen dalen. De gemiddelde prijs van een gebruikte BYD daalde met 12 procent naar 36.795 euro. Lynk & Co zakte met 4 procent naar 28.862 euro en Zeekr liet zelfs een daling van 14 procent zien tot 52.139 euro. Daarmee wordt het voor Nederlandse occasionkopers makkelijker om in te stappen bij merken die tot voor kort vooral nieuw werden verkocht.

Lichte prijsdaling op de bredere occasionmarkt

De bredere occasionmarkt vertoont ondertussen een lichte prijsdaling. De gemiddelde prijs op AutoScout24 kwam in augustus uit op 24.249 euro, 0,76 procent lager dan in juli (zie grafiek hierboven). Daarmee zet de trend van de vorige maand door, toen de occasionprijzen voor het eerst dit jaar afnamen. Ten opzichte van augustus 2024 ligt de gemiddelde prijs nog altijd 0,29 procent hoger.

Concurrentie neemt toe

Volgens AutoScout24 leiden het groeiende aanbod en de dalende prijzen tot meer concurrentie op de occasionmarkt. “Door het grotere aanbod en de daling van de prijzen hebben eindgebruikers meer keus, waardoor Chinese automerken een toegankelijker optie op de occasionmarkt worden”, zegt Dorianne Richelle, Country Manager van AutoScout24 Nederland.

Chinese merken nestelen zich

Met het stevige aanbod, scherpe prijzen en het hoge aandeel elektrische en hybride modellen lijken tweedehands Chinese auto’s zich in rap tempo te nestelen op de Nederlandse occasionmarkt. Een ontwikkeling die zowel voor kopers als voor traditionele merken de komende maanden interessant wordt om te volgen.