Review BYD Atto 3 Evo: Europese merken kunnen veel leren van deze grondige facelift

Tests

De BYD Atto 3 is vernieuwd met misschien wel de meest omvangrijke facelift ooit in de autowereld. Vooral onderhuids werd de elektrische SUV heel grondig aangepakt. Kijken de Europese automerken mee?!

Wat is opvallend aan de BYD Atto 3 Evo (2026)?

Nieuwe auto’s krijgen vaak na vier jaar een facelift, zodat het model weer fris aanvoelt en nog een paar jaar langer in de showroom kan schitteren. Tijdens zo’n opfrisbeurt worden alleen het design en de uitrusting subtiel aangepast. Merken vinden het niet nodig om de motor en de rest van de aandrijflijn te vernieuwen. BYD neemt de techniek wel uitgebreid onderhanden en dat maakt de facelift van de Atto 3 Evo zo opvallend.

BYD tilt de elektrische SUV van 400 volt- naar 800 volt-architectuur. Plotseling kan de Atto 3 snelladen met maximaal 220 kW en biedt hij 50 liter meer bagageruimte. Zelfs de aandrijving ging op de schop en werd verplaatst van de voor- naar de achterwielen. De ontwerpers van de even grote Skoda Elroq betichten de Chinezen vast van het schenden van de faceliftwetten.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Toch lijkt BYD niet alles eruit te halen wat erin zit. Want ondanks het opgekrikte boordnet, duurt opladen van 10 tot 80 procent evengoed 25 minuten. De Skoda Elroq met 400 volt en 165 kW klaart dezelfde klus in 29 minuten …

Wat is goed aan de BYD Atto 3 facelift?

De specificaties van de basisversie met achterwielaandrijving zijn al indrukwekkend. Deze Design-uitvoering heeft een rijbereik van 510 kilometer, is 313 pk en 380 Nm sterk en sprint in 5,5 seconden naar de honderd.

Daarboven staat de Excellence AWD die niet alleen luxer is, maar ook over een tweede elektromotor beschikt. Onze testauto is dus een anoniem ogende SUV die maar liefst 450 pk en 560 Nm aanspreekt om in 3,9 seconden naar 100 km/h te sprinten en Golf GTI-rijders een rotdag te bezorgen. De range loopt iets terug naar 470 kilometer.

We waarderen dat BYD ondanks zijn stampende vernieuwingsdrang, meerdere dingen bij het oude heeft gelaten. Dan doelen we op de normale deurgrepen en het stuur met duidelijke fysieke knoppen. We zijn ook gecharmeerd van de grote draaiwielen waarmee je de luchtstroom van elk ventilatierooster doseert. Het grote touchscreen heeft als voordeel dat het besturingssysteem vlug opstart, zodat je alle piepjes snel kunt uitzetten. Dat brengt ons bij vraagt 3: de nadelen.

Wat kan beter aan de BYD Atto 3 (2026)?

Alle moderne auto’s hebben hinderlijke rijhulpsystemen – dat zijn ze bij wet verplicht. Daarom vragen we tijdens het in ontvangst nemen testauto’s steevast hoe je deze systemen uitschakelt. De meneer van BYD weet de snelheidswaarschuwing snel te vinden, maar de camera in de A-stijl die controleert of je wel oplet, kan volgens hem niet uit. Of hij weet in ieder geval niet hoe.

Met als gevolg dat we op de snelweg keer op keer een piep horen en een waarschuwing lezen: Concentreer u op het rijden. Het boze oranje oog verschijnt zo vaak in beeld, dat we besluiten de meldingen te tellen. In tien minuten tijd krijgen we twaalf reprimandes aan onze broek. Om knettergek van te worden. Terug op de redactie spitten we het hele menu door en vinden de boosdoener uiteindelijk onder het kopje ‘Cabine perceptie’.

Elke week een nieuwe autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Cabine perceptie, wat een rare term. Dat is toch geen normaal Nederlands? Zo weet het menu van de Atto 3 Evo er nog wel meer. Sommige zijn schattig: de functie ‘autohold’ wordt bijvoorbeeld vertaald als ‘auto vasthouden’. Lekker knuffelen. Het stroomverbruik over de afgelopen 50 kilometer wordt kort en knullig samengevat als ‘voorbij 50 km elektriciteit’.

De grootste vraagtekens plaatsen we bij de knoppen ‘Alles sluiten’ en ‘Alles openen’. Dat gaat niet over deuren of ramen, maar je denkt wel in de juiste richting: ventilatie. Stoelventilatie om precies te zijn. ‘Alles sluiten’ stopt de koele luchtstroom door beide voorstoelen. Hopelijk doen de fabriekswerkers aan de assemblagelijn hun werk met meer zorg en precisie dan hun collega’s op de vertaalafdeling.

Wat moet je weten over de prijs van de BYD Atto 3 Evo?

We beelden ons in dat de bedenkers van de prijslijst in een kringetje zitten en heel bedenkelijk naar elkaar staren. Wat kunnen we in de Excellence AWD (43.990 euro) stoppen, dat de Design (40.990 euro) nog niet heeft? Een lastige kwestie, want de Design heeft bijna alles al. De slimme koppen wisten drie extra’s te bedenken: een panoramadak, stoelverwarming voor de achterbank en een head-up display. En ze hebben dus een tweede elektromotor voor extra power en grip toegevoegd.

Verder siert het BYD dat je kosteloos kunt kiezen uit twee interieurkleuren: grijs of beige. Een andere exterieurkleur dan het blauw op de persfoto’s, is dan weer niet gratis (750 euro). Er zijn geen dure optiepakketten die de prijs opdrijven. Bij Skoda lijken ze er een sport van de maken om kopers van de Elroq met 77 kWh (vanaf 44.990 euro), zoveel opties te laten aanvinken dat ze 50 mille of meer kwijt zijn.

Wat vind ikzelf van de BYD Atto 3 Evo?

Als je de folder van de Atto 3 Evo leest en puur afgaat op alle vernieuwingen van de omvangrijke facelift, de indrukwekkende specificaties, de riante uitrusting en de schappelijke prijs, dan loop je vandaag nog één van de dealerpanden van BYD binnen.

Dat ik zelf minder enthousiast reageer en gewoon achter mijn bureau blijf zitten, is vooral een kwestie van smaak en persoonlijke voorkeuren. Ik ben bijna twee meter lang en zit niet lekker achter het stuur van de Atto 3 Evo. Het is de combinatie van een korte zitting, een hoge vloer en een laag dashboard. Een Skoda Elroq is wel berekend op mijn lengte.

Het rijgedrag is ook smaakgevoelig. De demping is vrij stevig en dat merk je goed op drempels en klinkers. En hoewel de besturing niet hinderlijk licht is, heb je geen idee wat er zich bij de voorwielen afspeelt. Dus de feedback is nihil. Het leukste aspect van rijden met de Atto 3 Evo is de snelle acceleratie in een rechte lijn.