De nieuwe BYD Atto 3 laat zien hoe mijlenver China voor ligt op de rest

De BYD Atto 3 is vernieuwd, maar ‘facelift’ is eigenlijk een understatement. Vooral onderhuids is de Chinese SUV namelijk wel heel grondig aangepakt.



De Atto 3 EVO draait voortaan namelijk op een 800 volt-architectuur, iets wat in dit segment ronduit uitzonderlijk is. Alle concurrenten in deze klasse maken nog 'gewoon' gebruik van 400 volt-techniek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Skoda Elroq en Kia EV3, vorig jaar nummer één en twee van Nederland.

Dat verschil komt niet uit de lucht vallen. Chinese fabrikanten hebben de afgelopen jaren een stevige voorsprong opgebouwd op het gebied van elektrische auto’s. Ze investeerden vroeg en grootschalig in EV-techniek, hebben een sterke greep op belangrijke grondstoffen voor batterijen en produceren op enorme schaal, wat de kosten drukt.

BYD Atto 3 Evo actieradius

De nieuwe 74,8 kWh Blade Battery levert een WLTP-actieradius tot 510 kilometer. Snelladen kan met maximaal 220 kW, waarmee laden van 10 tot 80 procent volgens BYD in 25 minuten kan. Dat zijn cijfers die je eerder verwacht bij auto’s uit een segment hoger.

Van voor naar achteren

Ook de aandrijflijnen zijn volledig vernieuwd. Basisversie 'Design' levert voortaan 313 pk en 380 Nm via de achterwielen in plaats van de voorwielen. De sprint naar 100 km/h duurt 5,5 seconden en het bereik bedraagt 510 kilometer.

Daarboven staat de Excellence AWD met twee elektromotoren. Die zijn samen goed voor 449 pk en 560 Nm, goed voor 0-100 km/h in 3,9 seconden. Zelfs met dat vermogen blijft er een WLTP-bereik van 470 kilometer over.

Meer ruimte

Ondanks gelijke afmetingen groeit de bagageruimte naar 490 liter, 50 liter meer dan voorheen. Met neergeklapte achterbank past er 1.360 liter in. Daarnaast krijgt de Atto 3 EVO een frunk van 101 liter.

Binnenin is voortaan altijd een 15,6-inch touchscreen aanwezig, inclusief geïntegreerde Google-functies. Eerder was een 12,8-inch scherm standaard en was het grotere formaat optioneel. Verder verhuist de keuzehendel naar de stuurkolom, wat extra ruimte op de middenconsole oplevert.

Prijs blijft gelijk

Opvallend is dat de prijzen gelijk blijven. De Atto 3 EVO Design kost 40.990 euro, de Excellence AWD staat voor 43.990 euro in de prijslijst. BYD geeft zes jaar garantie op de auto en acht jaar of 250.000 kilometer op de batterij.

Met 800 volt-techniek, forse vermogens en een ongewijzigde prijs heeft BYD met de nieuwe Atto 3 EVO een sterke aanbieding in een heel belangrijk segment. Het wordt afwachten of BYD hiermee het onder andere Kia en Skoda nu wél moeilijk kan maken. De vorige Atto 3 slaagde daar in Nederland in ieder geval niet in: sinds zijn intrede in 2022 verkocht BYD tot nu toe (tot en met januari 2026) maar 3027 exemplaren. Ter vergelijk: in 2025 alleen verkocht Skoda 11.960 Elroq’s en wist Kia 10.973 EV3’s aan de man te brengen.

