Nieuws

De nieuwe Nissan Leaf heeft eindelijk een prijs. Na een maandenlange mediastilte weten we dat de langverwachte elektrische SUV goedkoper in de markt wordt gezet dan de Skoda Elroq en Kia EV3.

De moderne Nissan Leaf heeft een basisprijs van 33.990 euro. Is dat duur? Is dat goedkoop? We slaan de prijslijsten van zijn grootste concurrenten open en slaan aan het prijsvergelijken.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

Prijsvergelijking: kleine batterij

Voor 33.990 euro koop je de Nissan Leaf met de kleine batterij van 52 kWh. Een Skoda Elroq met een klein accupakket (58 kWh) kost 37.990 euro en Kia brengt 36.995 euro in rekening voor een EV3 met 58,3 kWh.

Dus de Leaf is duizenden euro’s goedkoper, maar je krijgt 6 kWh minder. Hij is echter zo zuinig, dat Nissan toch een WLTP-actieradius van 445 kilometer belooft. En dat ligt in lijn met de ranges van de Elroq en EV3. Kijk maar:

Nissan Leaf 52 kWh (445 km): 33.990 euro

Skoda Elroq 58 kWh (451 km): 37.990 euro

Kia EV 58,3 kWh (436 km): 36.995 euro

Prijsvergelijking: grote batterij

Wil je een elektrische SUV met een grote batterij en veel range, dan loopt het prijsverschil tussen de Leaf (vanaf 38.990 euro) en de Elroq (vanaf 44.490 euro) nog verder op. Hoewel de Leaf met 75 kWh de kleinste grote batterij heeft, komt-ie toch het verst op een acculading stroom: 622 kilometer.

Nissan Leaf 75 kWh (622 km): 38.990 euro

Skoda Elroq 77 kWh (575 km): 44.490 euro

Kia EV3 81,4 kWh (605 km): 40.995 euro

Basisuitrusting Nissan Leaf (2026)

Onlangs de lage prijzen, hoef je in de Leaf niet op een houtje te bijten. Nissan levert ‘m standaard met 18-inch lichtmetaal, een energiezuinige warmtepomp, navigatiesoftware en een 360-gradencamera. Als je dit wensenlijstje aan de lokale Skoda-verkoper laat zien, verschijnen eurotekens in zijn ogen. De Koreanen zijn guller, maar niet zo vrijgevig als de Japanners.

Twee belangrijke EV-functies ontbreken op het basismodel van de Leaf, namelijk stoel- en stuurverwarming, maar voor 450 euro is dat probleem opgelost (Cold Pack). Bij Skoda en Kia moet je voor warme billen en handen ook je portemonnee trekken.

Aanlokkelijke prijs is niet voor niets ...

Nissan prijst de nieuwe Leaf niet voor niets zo aanlokkelijk. De elektrische SUV met schuin aflopende daklijn heeft een relatief kleine kofferbak (437 tot 1052 liter) en een matig trekgewicht van 975 kg. In de Skoda Elroq vervoer je 470 tot 1580 (!) liter aan spullen en de trekhaak is berekend op 1800 kg. De Kia EV3 zit er tussenin met 460 tot 1251 liter aan bagageruimte en een aanhangergewicht variërend van 500 tot 1500 kg.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste EV-nieuws!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tot slot een waarschuwing voor potentiële Leaf-kopers en -leasers: de bovengenoemde basisversies zien er ‘goedkoper’ uit dan de blauwe Leaf met zwart dak en grote velgen die je op de persfoto’s ziet. Dat is de duurste van de vijf uitvoeringen en kost circa 9000 euro meer dan het instappertje …