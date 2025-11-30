TEST: Hoe Nissan het roer radicaal omgooide met de nieuwe Leaf

Tests

De Nissan Leaf is terug van weggeweest. De Japanners pakken het compleet anders aan, maar spelen ook op veilig. De vertrouwde naam prijkt voortaan op een elektrische SUV met veel range en moderne laadtechniek.

Je hoort autoliefhebbers vaak klagen dat alle nieuwe modellen zo op elkaar lijken. Plak een rode lichtbalk op de kont van een gestroomlijnde SUV en klaar is Kees. Of Heinrich. Of Wei.

Maar weet je nog hoe de autowereld steevast te klein was, als een merk nieuw ontwikkelde techniek in een futuristisch ogend model verpakte? Zo ging het met de Toyota Prius en de rapen waren opnieuw gaar toen Nissan de vooruitstrevende Leaf lanceerde. Wie in 2010 voor de elektrische hatchback koos, liet duidelijk zien dat-ie in een andersoortige auto reed.

Nissan lift mee op de SUV-golf

Maar dat is inmiddels vijftien jaar, twee modelgeneraties en 700.000 auto’s geleden. Tegenwoordig zijn elektrische auto’s volledig ingeburgerd. Helemaal in Nederland, waar één op de drie nieuw verkochte auto’s een EV is. Ook is meer dan de helft van de nieuwverkopen een SUV. Nou zijn wij een klein landje, maar in de rest van Europa gaat het niet veel anders. Nissan signaleerde deze trends ook en vormde de Leaf om tot een fraai ogende crossover-coupé, om mee te kunnen liften op de SUV-golf.

604 km actieradius dankzij goede stroomlijn

De coupé-achtige daklijn maakt de Leaf niet alleen aantrekkelijker, maar ook gestroomlijnder. Met een Cw-waarde van 0,25 behoort de Leaf tot de aalgladde jongens van zijn klasse. Hierdoor daalt het verbruik en weet Nissan uit de batterij van 75 kWh een zeer concurrerende actieradius van 604 kilometer (WLTP) te halen.

Dat is honderd kilometer verder dan het rijbereik van de elektrische Hyundai Kona (510 km, vanaf 36 mille). De Kia EV3 en de Skoda Elroq zijn ook leverbaar met grote accupakketten en circa 600 kilometer range, maar dan moet je 41.500 tot 43.500 euro ophoesten. De prijs van de Leaf is nog niet bekend, maar het zou helpen als de versie met de grote batterij onder de 40 mille blijft.

Japanners zijn de frunk vergeten

Uit respect voor de grotere Nissan Ariya heeft Nissan de Leaf iets ingekort. Hij is tien centimeter korter dan zijn voorganger en meet nog maar 4,35 meter. Maar dankzij het nieuwe skateboardplatform en een wielbasis van 2,69 meter hoef je niet in te leveren op de binnenruimte.

Integendeel: achterin zit je juist heel behoorlijk en de bagageruimte is zelfs groter geworden. Die bedraagt nu 437 liter – 50 liter meer dan voorheen – en is dankzij een dubbele laadvloer en handige vakverdelers beter te benutten. We zijn dan ook niet heel boos dat de Japanners de frunk zijn vergeten …

Frisse wind in het interieur

Net zoals Nissan aan de buitenkant met zijn tijd meegaat, waait er ook binnenin een frisse wind – het oubollige dashboard is verleden tijd. Daarbij zat het touchscreen nog ónder de centrale ventilatieroosters, het bewijs dat je met een oud model van doen hebt.

Tegenwoordig kijk je naar twee 14,3-inch displays die in één gezamenlijke omlijsting op het dashboard staan. Daarop draait de nieuwste Google-software met slimme spraakbediening, die ook te gebruiken is voor veel comfortfuncties van de auto. Het navigatiesysteem weet met hoeveel batterijlading je arriveert en waar laadstations staan, mocht dat nodig zijn.

Onder het touchscreen zit een losse knoppenbalk voor de klimaatfuncties. De fysieke knoppen op het stuur zijn een verademing voor de bediening, maar ze doen ons ook denken aan het toetsenbord van een oude gsm.

Gebouwd voor ontspannen cruisen

Het rijden zelf stond bij de Leaf nooit op de voorgrond en dat is nu niet anders. Hij rijdt comfortabel en veilig, maar tovert geen enorme glimlach op je gezicht. Of je moet het grappig vinden om zo zuinig te rijden, dat je het drukke snellaadstation kunt overslaan. Zoals alle elektrische auto’s accelereert de Nissan vlot, maar op de Duitse snelweg loopt hij snel tegen zijn limiet aan: harder dan 160 km/h gaat hij niet. Met zijn comfortabele afstemming en lichte besturing wil hij eerder het gezin verwennen dan de bestuurder plezieren – hij is gebouwd voor ontspannen cruisen.

Nissan Leaf (2026): 177 pk of 218 pk

Vergeleken met zijn voorganger heeft Nissan de aandrijflijn flink opgewaardeerd. Het instapmodel beschikt voortaan over een batterij van 52 kWh (436 km) en een voorin geplaatste elektromotor met 177 pk. Ter vergelijking: het uitzwaaide model had 40 kWh en 150 pk. Voor de veelrijder biedt Nissan een 75 kWh-accu met 604 kilometer rijbereik en een motorvermogen van 218 pk - de Leaf Extended Range.

Weg met Chademo

Snelladen doet de Leaf in het gunstigste geval met 105 kW (kleine accu) of met 150 kW (grote accu). Dat zijn geen bijzondere prestaties, maar toch zijn we blij. Nissan heeft de oude snellaadpoort (Chademo) namelijk eindelijk verruild voor de moderne CCS-connector. Hiermee ben je voor lange autoreizen niet langer afhankelijk van de barmhartigheid van laadpaalboeren die hier en daar nog een Chademo-stekker aan hun laadpalen vlechten (zoals Fastned en Shell Recharge), maar kun je overal inpluggen. Dus ook bij snellaadstations die exclusief met de CCS-stekker werken, zoals Ionity en de Tesla Superchargers.

Leaf is weer helemaal bij de tijd

Nog een belangrijke verbetering is het moderne koelsysteem van het accupakket. Dat warmt de batterij op in de winter en koelt het af in de zomer, zodat hij optimaal kan snelladen. De oude Leaf had geen ‘airco’ voor de batterij en probeerde met lucht te redden wat er te redden viel. Die ARKO-­achtige oplossing kon niet voorkomen dat de batterij oververhit of onderkoeld raakte en het snelladen in duigen viel. Kortom, de Leaf is weer helemaal bij de tijd.

Conclusie

Doordat de Leaf in 2018 niet met zijn tijd meeging, konden zijn concurrenten hem linksom en rechtsom inhalen. Maar dankzij grote stappen op het gebied van actieradius, design en laadtechniek doet de Japanner weer serieus mee. Hoe betaalbaar de nieuwe Leaf wordt weten we nog niet, maar dat zou net het duwtje in de rug kunnen zijn.