Nissan heeft het zwaar, maar investeert toch miljarden in deze nieuwe modellen

Nissan zit in de hoek waar de klappen vallen. De verkopen vallen tegen, en de verliezen lopen hoog op. Toch trekt Nissan zo’n 2,3 miljard euro uit om de fabriek in Sunderland klaar te stomen voor nieuwe modellen.

Qashqai wordt elektrisch

De belangrijkste pijler van die investeringen is de volgende generatie Nissan Qashqai. Het model is sinds zijn introductie in 2007 de absolute verkooptopper van Nissan. Dat komt mede doordat het model in die tijd een pionier was: de Qashqai was de allereerste compacte crossover en wist daarmee veel mensen te verleiden. Vrijwel alle fabrikanten volgden Nissans voorbeeld, zodat de Qashqai nu talloze concurrenten heeft.

Nu wordt het populaire model voor het eerst volledig elektrisch, al blijft de hybride-versie ook nog even leverbaar. Zo wil Nissan klanten de tijd geven om de overstap te maken. Hoe de nieuwe Qashqai eruit komt te zien, is nog niet bekend. Wel heeft Nissan al een indicatie gegeven met zijn Hyper Urban Concept. Zie de foto’s hieronder.

Breed modellengamma

In Sunderland wordt momenteel de nieuwe Leaf gebouwd. Daar komt de nieuwe Qashqai dus bij, en de nieuwe elektrische Micra komt uit Frankrijk. Maar daar blijft het niet bij. Want hoewel Nissan in zwaar weer verkeert, werkt het merk ook aan een kleine instapper onder de Micra. Die compacte auto deelt zijn techniek met de nieuwe Renault Twingo.

En dan komt er ook nog een nieuwe elektrische Nissan Juke aan. Al liet een woordvoerder onlangs doorschemeren dat er van die nieuwe Juke mogelijk ook een hybride-versie komt. Samen vormen alle nieuwelingen een brede lijn aan nieuwe modellen waarmee Nissan zichzelf opnieuw op de kaart wil zetten.

Leunen op Renault

Voor deze projecten leunt Nissan sterk op de alliantie met Renault. Zo krijgt de elektrische Qashqai waarschijnlijk de nieuwe AmpR Medium-basis mee. Dat platform is geschikt is voor middenklasseauto’s en belooft een rijbereik tot meer dan 600 kilometer. Het is het platform waar ook de elektrische Renault Scenic op staat.

Elektrisch in Europa

Ondanks de zware jaren en de enorme kosten zet Nissan vol in op elektrisch rijden. Hybride-modellen blijven nog even in het gamma, maar de koers is duidelijk: de toekomst van Nissan in Europa is grotendeels elektrisch.