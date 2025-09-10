Dit verrassende merk troeft Toyota af met nieuwe hybridemotor

Nieuws

Nissan is recentelijk vrijwel uitsluitend negatief in het nieuws geweest, maar de Japanners hebben eindelijk iets positiefs te melden: een nieuwe hybridemotor die tenminste op één punt Toyota's zuinige aandrijflijn aftroeft.

Nissan heeft een nieuwe driecilinder benzinemotor ontwikkeld die gekoppeld wordt aan de bekende E-Power-techniek. Daarmee zet Nissan een grote stap op het gebied van efficiëntie: zelfs Toyota – al decennialang bekend als de hybridekoning – kan hier nog wat van leren.

Hybride Nissan met E-Power als basis

Een kleine opfrisser over de E-Power-techniek van Nissan: auto’s met dit systeem noemen we een seriële hybride. Dit betekent dat de benzinemotor nooit wordt gebruikt om de wielen aan te drijven. In plaats daarvan heeft hij de taak om elektriciteit op te wekken. Vervolgens gebruikt een elektromotor die energie om de wielen te laten draaien.

Klinkt wellicht een beetje omslachtig als je de 'gewone' hybrides van Toyota gewend bent, maar volgens Nissan biedt dit type aandrijflijn allerlei voordelen. Zo is het koppel altijd direct beschikbaar omdat enkel de elektromotor voor de aandrijving zorgt. Ook hoeft Nissan geen complexe versnellingsbak of mechanische koppeling te monteren tussen de benzine- en elektromotor, want ze doen hun werk afzonderlijk van elkaar.

Toen we deze zomer met de Nissan Qashqai reden (zie artikel hieronder), die de nieuwste generatie van deze techniek aan boord heeft, merkten we inderdaad dat de compacte SUV relatief zuinig is.

Hoger rendement dan Toyota

Nu gaat Nissan nog een stap verder door de driecilinder in de E-Power-combinatie te vernieuwen. De grootste innovatie zit in de manier waarop de motor wordt gebouwd. In plaats van traditionele ingeperste klepzittingen gebruikt Nissan een productietechniek waarbij een koperlegering op de cilinderkop wordt gespoten. Dat zorgt voor een gunstigere luchtstroming in de cilinders én een betere koeling.

Het resultaat: een thermisch rendement van 42 procent. Daarmee steekt Nissan net boven Toyota en Hyundai uit, die beide rond de 41 procent claimen. Alleen de hypergeavanceerde Formule 1-motoren doen beter, met meer dan 50 procent efficiëntie.

Introductie in 2027

De nieuwe hybridemotor debuteert in 2027 in de volgende generatie Nissan Rogue (bij ons bekend als X-Trail). Of Nissan hiermee echt de techneuten van Toyota in de stress laat schieten, moet nog blijken. Maar ze volgen de ontwikkelingen ongetwijfeld op de voet én het is in elk geval het eerste positieve nieuws uit Japan in lange tijd.