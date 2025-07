Review: Nissan Qashqai E-Power (2025) troeft Toyota Corolla Cross af met laag verbruik

Tests

De Nissan Qashqai was al te koop met de E-Power-aandrijflijn, maar de bijzondere hybridetechniek is nu grondig aangepakt. Moet Toyota zenuwachtig worden?

Wat valt op aan de Nissan Qashai E-Power (2025)?

Van buiten niet zo gek veel. De Qashqai is vorig jaar al gefacelift, dus het exterieur is nog fris en fruitig. Het gaat bij de Nissan Qashqai E-Power dan ook allemaal om iets wat je niet ziet: de aandrijflijn.

De aandrijflijn is een seriële hybride. Wat betekent dat de benzinemotor nooit wordt gebruikt om de wielen te laten draaien, in plaats daarvan heeft hij de taak om elektriciteit op te wekken. Vervolgens gebruikt een elektromotor die energie om de wielen aan te drijven.

Klinkt wellicht een beetje omslachtig als je de 'gewone' hybrides van Toyota gewend bent, maar volgens Nissan biedt dit type aandrijflijn allerlei voordelen. Zo is het koppel altijd direct beschikbaar omdat enkel de elektromotor voor de aandrijving zorgt. Ook hoeft Nissan geen complexe versnellingsbak of mechanische koppeling te monteren tussen de benzine- en elektromotor.



Nieuw is de E-Power-aandrijflijn niet – in Japan maakt Nissan al tien jaar gebruik van de techniek, in Europa vier jaar. Ook de Qashqai was al leverbaar met deze aandrijflijn. De bestaande techniek is echter grondig aangepakt. Zo is bijvoorbeeld de driecilinder benzinemotor van 1,5 liter volledig nieuw.

De grootste verbeterpunten? Nissan belooft een lager verbruik en minder geluid aan boord. Aangezien dat precies de twee grootste kritiekpunten waren van de voorgaande aandrijflijn, nemen we graag de proef op de som.

Wat is goed aan de Nissan Qashqai E-Power (2025)?

Nissan zet voor ons de 'oude' Qashqai E-Power en de nieuwe Qashqai E-Power klaar. Zo kunnen we het geluid aan boord goed vergelijken en een verbruikstest doen. We rijden twee keer precies hetzelfde rondje, namelijk een mix van snelweg- en stadskilometers en krijgen zo goed beeld van het verbruik en de verbeteringen.

Laten we beginnen met het geluid: het is inderdaad merkbaar stiller aan boord van de nieuwe Qashqai. Volgens Nissan scheelt het 5,6 decibel. Toch waan je je niet in een Japanse tempel, want zodra je meer vermogen vraagt en de verbrandingsmotor dus meer toeren moet maken om voldoende elektriciteit te produceren, hoor je duidelijk dat-ie aan het werk is. Echt hinderlijk wordt dit echter nooit.

Dan naar het verbruik. Op papier heeft Nissan van de Qashqai de zuinigste hybride in zijn klasse (C-segment SUV) gemaakt: de nieuwe E-Power-aandrijflijn zorgt voor een WLTP-verbruik van 4,5 l/100 km. Dat is beter dan bijvoorbeeld de Kia Sportage 5,6 l/100km), de Peugeot 3008 (5,3 l/100km) en de Renault Austral (4,7 l/100km). Ook hybridekoning Toyota wordt afgetroefd, aangezien de Toyota Corolla Cross gemiddeld 5,0 l/100km slurpt. Maar dat is op papier ...

Het zal je niet verbazen dat we na onze testroute rondom Barcelona een hoger testverbruik aflezen dan 4,5 liter. Toch zijn we positief verrast: de boordcomputer van het oude model geeft een verbruikt aan van 5,7 l/100 km, terwijl de nieuwe genoegen neemt met 5,1 l/100 km. Dat zit behoorlijk in de buurt van het WLTP-verbruik!

Wat kan beter aan de Nissan Qashqai E-Power?

De E-Power-aandrijflijn biedt volgens Nissan het beste van beide werelden: de souplesse van een EV, maar zonder de laadstress die daar bij komt kijken. Maar de elektromotor mag dan stil en soepel zijn werk doen, de auto is verre van geruisloos.



Als je de auto net hebt gestart hoor je een akelige ratel. Er is niets stuk; dit hoort er volgens de techneuten van Nissan bij. Om emissieredenen moeten de verbrandingsmotor en de katalysator zo snel mogelijk opwarmen. En dus wordt de 1.5 een tijdje op hoge toeren gehouden.

Daarbovenop komt de vraag hoe nodig deze auto in Nederland is. Nissan hamert op het feit dat de Qashqai E-Power een soort tussenauto is. Een stap in de richting van een EV voor mensen die zenuwachtig worden van stekkers, laadpalen en een lege accu. Maar is dat wel echt nodig? Nederland heeft de grootste laadpaaldichtheid van Europa! Dus als je zoek bent naar de souplesse van een EV, koop dan gewoon een EV.

Wat is de prijs van de Nissan Qashqai E-Power?

Over de prijzen van de nieuwe Qashqai met E-Power-techniek houdt Nissan de kaken voorlopig nog stijf op elkaar. Wel kunnen we een educated guess doen op basis van de prijs van de oude variant. Nu staat de Qashqai E-Power in de prijslijst vanaf 42.940 euro.

We verwachten dat de vanafprijs van de nieuwe E-Power niet veel zal afwijken. Auto’s worden namelijk over het algemeen duurder, maar dankzij de lagere CO2-uitstoot (102 g/km i.p.v 116 g/km) gaat het BPM-bedrag ook naar beneden.

We zullen het over een paar maanden zeker weten, want de eerste leveringen vinden plaats in het vierde kwartaal van dit jaar.

Wat vind ikzelf van de Nissan Qashqai E-Power?

De Nissan Qashqai is een fijne auto en wordt nog beter met de E-Power-aandrijflijn. Het koppel is direct beschikbaar, de auto is stiller en bovendien een stuk zuiniger. Bij het huidige model is het prijsverschil miniem (E-Power: 42.940 euro, mild-hybrid: 40.640 euro), maar de nieuwe prijzen zijn nog niet bekend.

Als je op zoek bent naar de rijeigenschappen en alle andere voordelen van een EV, begrijp ik niet waarom je niet gewoon voor een volwaardige EV met een grote batterij zou kiezen. Bovendien zul je in Nederland niet snel laadstress ervaren.