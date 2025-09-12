Review: Nissan Micra betere keus dan Renault 5 als je kleine lettertjes leest?

Tests

De nieuwe Nissan Micra (2025) is het iets duurdere Japanse broertje van de Renault 5. Los van de vraag welke je het leukst vindt, moet je goed de kleine lettertjes lezen voordat je een keus maakt.

Wat valt op aan de Nissan Micra (2025)?

De technische basis van de nieuwe elektrische Nissan Micra is exact gelijk aan die van de Renault 5. Toch is het veel te kort door de bocht om de Micra een Renault 5 met andere merklogo’s te noemen. Meer dan 80 procent van het plaatwerk wijkt af en de auto heeft ook een wat aaibaardere uitstraling.

De grote ronde koplampen en achterlichten geven front en kont een eigen gezicht en hoewel de lijnen en profil sterk overeenkomen, zijn ook hier duidelijke verschillen te ontdekken. Kijk bijvoorbeeld naar de spatbordlijnen en de ‘inkeping’ die van de koplamp tot aan de handgreep van het achterportier loopt. Bij Nissan noemen ze dit de ‘gelato-scoop’; alsof met een ijslepel een streep uit het plaatstaal is geschraapt.

Binnenin zijn de verschillen kleiner. Het basisontwerp van het dashboard is krek eender, alleen de bekleding wijkt licht af en hetzelfde geldt voor het meubilair.

Nog even over de techniek: de Micra is er met twee accupakketten. Daarvan is het kleinste (40 kWh) gekoppeld aan een motor met 120 pk. Het WLTP-bereik bedraagt 317 kilometer. Met de grote batterij (52 kWh) heeft de elektrische Micra 150 pk in huis en komt-ie volgens de WLPT-opgave 416 kilometer ver.

Wat is goed aan de Nissan Micra (2025)?

Aan het onderstel en de besturing van de Micra heeft Nissan niks veranderd, en dat is maar goed ook. Want net als de Renault 5 rijdt-ie heel volwassen; comfortabel zonder zompig te zijn en direct en communicatief zonder nerveus te worden. Onder alle omstandigheden voelt-ie veilig en eigenlijk ook best lichtvoetig – ondanks het stevige gewicht van 1524 kg (met grote batterij).

Ook met de minst krachtige motor zijn de prestaties vlot (0-100 in 9,0 s). Wie voor de 150 pk sterke krachtpatser onder de Micra’s gaat, heeft al helemaal niks te klagen en sprint in 8 seconden rond naar 100 km/h.

Met het veercomfort is niks mis, maar ook de stoelen zijn – zeker voor zo’n compacte auto – beter dan gemiddeld. De zittingen zijn niet zo kort als bij veel concurrenten en in bochten houden de stevige wangen en de stroeve bekleding je stevig op je plek.

Ondanks een stevige westenwind, bleef het bijbehorende geruis keurig bescheiden op de achtergrond en ook van overmatig bandengeroffel hebben we niks gemerkt. En dat terwijl de Micra voor zo’n compacte auto fors gesloft is. Standaard staat-ie op 18-inch lichtmetaal met vrij brede banden.

Een groot pluspunt van de Micra, is dat-ie standaard one pedal drive heeft. Als je die mogelijkheid slim gebruikt, kun je zo sterk op de elektromotor afremmen, dat je de wielremmen niet of nauwelijks hoeft te gebruiken Bij de Renault 5 wordt dit pas vanaf het nieuwe modeljaar geleverd.

Met de flippers aan het stuur kun je trouwens een paar gradaties minder hard op de motor afremmen. Dat werkt prettig.

Ook standaard bij de Micra-prijs inbegrepen, is een warmtepomp. Die zorgt onder koude weersomstandigheden voor meer efficiëntie. Bij de Renault 5 moet je hiervoor minstens de Techno-versie bestellen.

Wat kan beter aan de Nissan Micra?

Net als bij de Renault 5, kunnen we niet beweren dat de Micra een ruime auto is. Met vier personen van maximaal 1,75 tot 1,80 meter valt het aan boord wel uit te houden. Hebben de voorste inzittenden een meer dan gemiddelde lengte, voel je je achterin al snel een strafklant.



Over de kofferbak gaan we evenmin uitgebreid met het thuisfront corresponderen. Een inhoud van 326 liter voldoet, maar riant is het niet. Daar komt bij dat de auto geen frunk heeft, zodat je de laadkabel altijd in de bagageruimte kwijt moet of dat je ’m onder de bodemplank moet zien te proppen.

Als je veel spullen moet vervoeren, kun je de achterbankleuningen in twee delen neerklappen. Dan ontstaat een ruimte van 1106 liter, maar de laadvloer is verre van vlak.

Ook voor kleine spullen houden de opbergmogelijkheden niet over. De portierbakken zijn klein en ondiep, hetzelfde geldt voor de vakjes in de tunnelconsole en een zonnebrilhouder ontbreekt. Het dashboardkastje is eveneens krap bemeten; eigenlijk kun je alleen in de bak onder de middenarmsteun wat grotere losse spullen kwijt.

Met het verbruik maakte de Micra met de grote accu geen onuitwisbare indruk op ons, maar slecht was het ook weer niet. Tijdens een gevarieerde rit kwamen we op een gemiddelde van 13,8 kWh/100 km, en hadden we na 180 kilometer nog ongeveer 46 procent range over. Dat zou betekenen dat we grofweg 350 kilometer hadden gehaald in plaats van de beloofde 416.

Wat is de prijs van de Nissan Micra (2025) en wanneer is-ie in Nederland?

De basisprijs van de Nissan Micra bedraagt 29.590 euro voor de Engage met de 40 kWh-accu en 120 pk. Daarmee is de goedkoopste Micra een stuk duurder dan de instapversie van de Renault 5 (24.990 euro). Alleen heeft de Franse kiloknaller slechts 95 pk. Bovendien staat-ie op stalen wielen met plastic deksels en heeft-ie geen snellaadmogelijkheid of warmtepomp. En one pedal driving krijg je zoals gezegd op nog geen enkele Renault 5.

Duik je verder in de kleine lettertjes van de prijslijsten, dan ontdek je een ander voordeel van de Micra. Nissan biedt namelijk een veel genereuzere algemene fabrieksgarantie: 5 jaar, tegen een karige 2 jaar van Renault.

Oké, dan gaan we op zoek naar een Renault 5 met 120 pk, 18 inch lichtmetaal, een warmtepomp en snellaadmogelijkheid. Dan kom je uit bij de 5 Techno van 29.990 euro. En dan is de Renault ineens 500 euro duurder dan de Micra …

Wil je de Micra met 52 kWh en 150 pk, dan kom je uit bij de Advance en ben je minimaal 34.590 euro kwijt. Dan heb je een mooier digitaal instrumentarium, maar ook stoel- en stuurverwaming, een achteruitrijcamera en nog een hele rits leuke en zinvolle toeters en bellen. Een vergelijkbare Renault 5 is de Iconic van 34.490 euro. Maar dan heb je – vooralsnog – geen one pedal driving en moet je genoegen nemen met 2 jaar garantie …

Zoveel kost de nieuwe MIcra in private lease

De Nissan Micra is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 374,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Micra private lease prijzen.

Kortom, mocht je beide auto’s overwegen, dan loont het de moeite om de prijslijsten goed door te spitten. Overigens kun je de nieuwe Micra vanaf zeer binnenkort in de showroom bewonderen en de eerste klanten kunnen waarschijnlijk in november rijden. Dat is dus nog voordat de bijtellingsregels voor leaserijders gelijk worden getrokken met die voor benzineauto’s.

Wat vind ikzelf van de Nissan Micra?

Als ik de Renault 5 niet zou kennen, was ik als een blok voor de nieuwe Nissan Micra gevallen. Hij rijdt aangenaam, smoelt leuk en biedt een prima uitrusting. Alleen kan hij naar mijn smaak niet tippen aan het iconische design van de R5.

En dan kan Nissan nog zo z’n best doen met ‘easter eggs’ als een plaatje van Mount Fuji in de tunnelconsole en aan de binnenkant van de achterdeuren, in de voorruit herinnert een Frans haantje weer aan de oorsprong van deze elektro-Japanner. Is dat erg? Nee.

Bovendien bestaat de kans dat ik me als particuliere koper laat verleiden door de betere garantie van de Nissan. Ging ik echter private leasen, dan viel dit voordeel weer weg. Kortom, het blijft wikken en wegen …

