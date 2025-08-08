Nissan slaat plank mis met prijslijst van elektrische Micra

Nieuws

Toen de elektrische Nissan Micra werd onthuld, gaven we de Japanners een tip: maak ‘m iets goedkoper dan de technisch identieke Renault 5. Maar ze hebben niet naar ons geluisterd …

De nieuwe Micra is Nissans interpretatie van de elektrische Renault 5. Dankzij de ronde koplampen heeft het autootje een hogere aaibaarheidsfactor dan het Vijfje, maar we betwijfelen of dat genoeg is om potentiële klanten bij het origineel weg te kapen. In zo’n geval kun je Nederlanders beter paaien met een lagere prijs.

Nissan Micra duurder dan Renault 5

Een Nissan Micra met 40 kWh kost minimaal 29.590 euro en voor een luxere uitvoering met de grote batterij van 52 kWh ben je ten minste 34.590 euro kwijt.

Een Renault 5 met 40 kWh heb je al voor 27.990 euro en een Vijfje met 52 kWh hangt al voor 30.990 euro aan je laadpaal. Maar voor een eerlijke vergelijking moet je beide prijslijsten doorlichten en de juiste match zien te vinden. Dat doen we in onderstaande tabel:

Vergelijking 40 kWh Nissan Micra Prijs Renault 5 Prijs Engage-uitvoering 29.590 euro Evolution-uitvoering 27.990 euro Advance-uitvoering 31.590 euro Techno-uitvoering + Pack Winter 30.490 euro

Vergelijking 52 kWh Nissan Micra Prijs Renault 5 Prijs Advance-uitvoering 34.590 euro Techno-uitvoering + Pack Winter 33.490 euro Evolve-uitvoering 36.490 euro Iconic Cinq-uitvoering + Harman Kardon 35.090 euro

We kunnen het niet mooier maken: de Nissan Micra is minimaal 1000 euro duurder dan een vergelijkbaar uitgeruste Renault 5.

Nissan Micra zwaarder dan Renault 5

Vanaf 1 januari 2026 gaat de wegenbelasting voor elektrische auto’s serieuze vormen aannemen. Je gaat dan 70 procent van het normale benzinetarief betalen.

Het leeggewicht van de auto is hierbij leidend. Een Renault 5 met 40 kWh (1347 kg) of 52 kWh (1424 kg) zit precies onder de gewichtsgrens van 1350 of 1450 kg. Misschien voel je de bui al aankomen: de Nissan Micra weegt 1377 kg respectievelijk 1452 kg, waardoor je boven die grenzen uitkomt en meer wegenbelasting betaalt voor bijna dezelfde auto.

Dan hebben we het over twee tientjes per kwartaal, maar toch. Voor dat geld kun je de batterij helemaal opladen.

Renault 5 is groen, Nissan Micra is wit

Groen is de standaard kleur bij goedkope uitvoeringen van de Renault 5 (Evolution en Techno). Wat voor kleur is de standaard Nissan Micra? Wit …

Toch is er ook goed nieuws te melden: Nissan schildert de Micra in kleuren die Renault niet aanbiedt, namelijk rood en blauw. De Japanners blijven weg bij groen en geel - die tinten zijn vast gereserveerd voor het Vijfje.