Met deze onzichtbare upgrade worden de Renault 5 en 4 in 2027 nog beter

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Pers en publiek zijn enthousiast over de elektrische Renault 5 en Renault 4. Om dat enthousiasme vast te houden, geeft Renault ze een onzichtbare opfrisbeurt. Die moet het retroduo nog een stukje beter maken.

Renault introduceert eind 2026 of begin 2027 de zogenoemde Gen 2 Evo-elektromotoren in zowel de R4 als de R5, zo meldt het Britse Autocar. De nieuwe motoren zijn gebaseerd op de huidige aandrijflijn, waarvan Renault vooral de omvormer en de overbrengingen heeft aangepakt.

Volgens Marianne Bataillon, directeur ontwikkeling van elektromotoren en batterijen bij Renault, levert dat zowel meer vermogen als een hoger rendement op.

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Renault wil niet achterlopen bij ID. Polo & Co.

De timing is niet toevallig. Renault wil voorkomen dat de Renault 4 en 5 technisch achterop raken nu de concurrentie snel sterker wordt. Zo verschijnt binnenkort de Volkswagen ID. Polo, die afhankelijk van de uitvoering een grotere actieradius biedt dan de huidige Renault 5. De nieuwe Skoda Epiq belooft op zijn beurt verder te komen op een acculading dan de Renault 4.

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Huidige aandrijflijnen Renault 4 en 5

Momenteel is de Renault 5 leverbaar met twee aandrijflijnen. De Urban Range beschikt over een elektromotor met 120 pk en een 40 kWh-accu, terwijl de Comfort Range 150 pk combineert met een 52 kWh-batterij. Voor de Renault 4 gebruikt de fabrikant dezelfde motor-accucombinatie, zij het dat de Renault 4 Plein Sud alleen met de grootste batterij leverbaar is.

De WLTP-actieradius bedraagt momenteel maximaal circa 405 kilometer voor de Renault 5 en 402 kilometer voor de iets hogere en zwaardere Renault 4.

Twingo heeft nieuwe motor al

De nieuwe Gen 2 Evo-motor beleeft zijn debuut overigens niet in de Renault 4 of 5, maar zit nu al in de nieuwe elektrische Renault Twingo. Alleen levert-ie daarin slechts 82 pk, passend bij het stadsautokarakter van het model. In onze recente actieradiustest deed de kleine Twingo het allesbehalve verkeerd. Zie het artikel hieronder.

Renault heeft nog geen exacte vermogens- of actieradiuscijfers van de vernieuwde Renault 4 en 5 bekendgemaakt. Wel lijkt duidelijk dat de Fransen hun populaire retro-EV's met de technische update weer enkele jaren concurrerend willen houden.

Zeker tot het moment dat een volledig nieuwe generatie elektrische aandrijflijnen in 2028 zijn debuut maakt in de volgende Renault Mégane en Renault Scenic. Overigens gaat de actieradius van de huidige Megane er na de aanstaande facelift ook al op vooruit. Zie onderstaande video.