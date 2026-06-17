Review: Renault 4 Plein Sud duikt in het gat dat goedkope cabrio’s achterlieten

Tests

Met de Renault 4 Plein Sud koop je voor een bescheiden prijs een surrogaatcabrio met de gebruiksmogelijkheden van een SUV. Een praktisch alternatief voor de Mini Cabrio en de Fiat 500C? We trekken 1500 kilometer zuidwaarts en gaan rijdend zonnebaden.

Wat valt op aan de Renault 4 Plein Sud?

Plein Sud wil zoiets zeggen als ‘pal op het zuiden’. Daarmee geeft Renault aan dat dit de ideale auto is voor zonnige bestemmingen. Nu voelen Nederland en België door de steeds warmere zomers ook behoorlijk zuidelijk aan, en dus zou de sympathieke Fransman hier evenmin misstaan.

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Voor alle duidelijkheid: de Renault Plein Sud is geen echte cabriolet, wel heeft-ie een ‘gat’ ter grootte van bijna één vierkante meter (92x80 cm) in z’n hoofd. Het wordt afgedekt door een elektrisch bediend, dubbel uitgevoerd canvas dak in de kleur zwart.

Zo’n grote opening in het dak is niet bevorderlijk voor de torsiestijfheid, en daarom heeft Renault een verstevigingsprofiel gemonteerd. Dergelijke maatregelen zorgen doorgaans voor een flinke toename van het gewicht, maar Renault heeft dat tot 19 kilo weten te beperken.

Om de stroomlijn met geopend dak te verbeteren, heeft Renault een klein opklapbaar spoilertje gemonteerd dat de rijwind over het opgerolde canvas geleidt. Desondanks is de actieradius met 2 procent verminderd. Volgens de WLTP-norm komt de R4 Plein Sud 392 kilometer ver, waarmee hij nipt onder de psychologische grens van 400 kilometer duikt.

De dichte 4 E-Tech Electric is met twee accupakketten en drie uitrustingsniveaus leverbaar, bij de Plein Sud is het leveringsprogramma wat beperkter. De nieuwkomer is er uitsluitend met de grootste batterij (52 kWh), gecombineerd met de Techno- of Iconic-uitvoering.

Wat is goed aan de Renault 4 Plein Sud?

Hoe sympathiek de oude Renault 4 ook is, je moet er niet aan denken om er dagelijks mee te rijden. Hij veert – voor de liefhebbers – weliswaar lekker zacht en het schakelen met de ‘paraplupook’ is geinig.

Tegelijkertijd moet je genoegen nemen met het geluidscomfort van een betonmolen, de prestaties van een grieperige schildpad en de passieve veiligheid van een kartonnen doos.

Des te knapper vinden we het dat Renault de herinnering aan het oudje zo treffend weet op te roepen met deze moderne, stevig aandoende elektrische SUV. Het canvas dak van de Plein Sud, dat in een grijs verleden eveneens bij de oude R4, en later bij de Twingo leverbaar was, sluit naadloos aan bij de nostalgie van het retro-ontwerp.

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Dat zet zich voort in het interieur, dat bij de door ons gereden Iconic ouderwets gezellig is. Dat is vooral te danken aan de jeansachtige bekleding. Niet alleen van het meubilair, maar ook op het dashboard en de deurpanelen.

Met het dak gesloten, zijn in de Plein Sud fractioneel meer rijgeluiden waarneembaar dan in de gewone R4, maar hinderlijk is dat niet. Combineer dat met het evenwichtige onderstel, de prima ruimte en prestaties die we al van de reguliere Vier kennen, en dit nostalgische apparaat blijkt ook gewoon een praktische elektrische gezinsauto.

Maar waar het bij de Plein Sud natuurlijk vooral om gaat, is het plezier van open rijden. Zelfs als het weer zo veranderlijk is als het importbeleid van Donald Trump, hoeft dat geen beletsel te zijn.

Duw de knop boven de voorruit naar achteren en het dak is binnen 10 seconden volledig geopend. Mits de snelheid onder de 90 km/h blijft, kan dat ook terwijl je rijdt. Even later weer dicht? Ook daarvoor hoef je niet te stoppen, al leek het dak dat bij ruim 80 km/h niet echt leuk te vinden.

Een nadeel van échte cabrio’s, is dat de eventuele achterpassagiers al snel uit hun hemd waaien. Terwijl de voorste inzittenden genieten van ‘de echte cabriobeleving’, wanen de bankzitters zich met betraande ogen en suizende oren als de dekpassagiers van een veerboot op volle zee.

Zo niet bij de Renault 4 Plein Sud. Daar voelen ze achterin precies dat aangename zuchtje wind in hun gezicht en kunnen ze ongehinderd naar de hemel kijken. In landelijk gebied krijgen ze de geur van pas gemaaid gras en de geluiden van fluitende vogels of loeiende koeien op de koop toe.

Wat kan beter aan de Renault 4 Plein Sud?

Zoals alle elektrische Renaults, is ook bij de 4 E-Tech Electric de rechterkant van de stuurkolom overladen met drie hendels. Wil je de schakelhendel in D, N of R zetten, dan jaag je vaak de ruitenwissers onnodig over de rooie. Onhandig, en het went niet snel. Verder viel het ons en diverse collega’s op dat je de hendel wel heel nadrukkelijk in de juiste stand moet duwen, om het gewenste effect te bereiken.

De extra verstevigingen in het dak snoepen 4 centimeter hoofdruimte van de achterpassagiers af en dat is te merken. Ben je langer dan 1,80 meter, dan zit je al snel met je bolletje tegen de hemelbekleding. Verder moet je het als bankzitter met keiharde plastic armleuningen doen, terwijl het eersterangs publiek z’n elleboogvet op zachte steuntjes kan vlijen.

De klimaatregeling – die trouwens geen gescheiden temperatuurzones kent – stond na elke hernieuwde start bij onze testauto in de Eco-modus. Vanwege het warme Spaanse weer vonden we dat niet prettig en om de airco uit de vrekkenstand te krijgen, moesten we onhandig diep in het configuratiemenu duiken.

De grootste teleurstelling van de R4 Plein Air is dat je voorin vrij weinig meekrijgt van het open rijden. Dat komt doordat het open gedeelte van het dak áchter je hoofd begint. Oké, je voelt het zonnetje op je hoofd, maar van de rijwind merk je hoegenaamd niets.

En over dat zonnetje gesproken; dat ontwikkelde zich tijdens de testrit in Spanje al snel tot de spreekwoordelijke koperen ploert. Daardoor werd het ondraaglijk warm in de auto, zodat we het dak dicht deden en de airco twee graden lager zetten …

Eigenlijk is cabrio rijden het leukst op binnenwegen bij niet al te hoge snelheden. Dat geldt eigenlijk ook voor de R4 Plein Sud. Sterker nog, als je tijdens het rijden gezellig met je passagier(s) wilt keuvelen, is 80 km/h de kritische grens. Boven de 100 km/h moet je zelfs blèren als een wanhopige Oranje-supporter om je verstaanbaar te maken.

Wat is de prijs van de Renault 4 Plein Sud?

De Renault de 4 Plein Sud staat nu al in de showroom, maar op de meest betaalbare versie moet je nog even wachten. Momenteel zit je nog vast aan de duotone-variant, waarbij ook het stalen deel van het dak in het zwart is uitgevoerd. Dat zorgt voor een prijskaartje van 38.590 euro. Dan heb je wel meteen de grote accu en de mooie Techno-uitvoering.

Over een paar weken is ook de Techno Plein Sud zonder zwart dak leverbaar, voor 37.090 euro. Dat komt neer op een meerprijs van 1800 euro ten opzichte van de dichte variant. Voor dat geld krijg je 18-inch lichtmetaal, de jeansbekleding, een uitgebreid infotainmentsysteem met Google-navigatie, en gezichtsherkenning die automatisch alle favoriete instellingen van de bestuurder kiest, zoals de muziekkeuze en de sfeerverlichting.

Adaptieve cruisecontrol, een audiosysteem van Arkamys en regelbare remregeneratie met flippers en one pedal drive-functie maken het plaatje compleet.

Voor 38.590 euro voegt de Iconic daar onder meer een elektrisch bediende achterklep, stoel- en stuurverwarming, een neerklapbare bijrijdersstoel en een uitgebreide parkeerhulp aan toe.

Wat vind ikzelf van de Renault 4 Plein Sud?

Aanvankelijk vond ik het retro-ontwerp van de Renault 4 minder geslaagd dan dat van de nieuwe Renault 5. Na een uitgebreide kennismaking met de Plein Sud moet ik daarop terugkomen. In het echt heeft de auto me behoorlijk weten in te pakken, als ware ik mijn eigen Vaderdagcadeautje. Hoeveel moderne elektrische auto’s zijn zo herkenbaar en weten zoveel sympathie op te wekken? Ik ken er maar weinig.

Daar komt bij dat het ontwerp niet ten koste gaat van de praktische bruikbaarheid. De kofferbak heeft ook in de Plein Sud een inhoud van 420 liter en ondanks de iets ingeperkte hoofdruimte leent de R4 zich prima als gezinsauto. Bovendien rijdt en stuurt de retro Fransoos dynamischer dan ik had verwacht.

Bovendien wist de semi-cabrio tijdens de afwisselende rit te verrassen met een keurig verbruik van 14,2 kWh/100 km. Daarmee zouden we de WLTP-actieradius van 392 kilometer ruimschoots hebben gehaald. Toegegeven: we hebben vanwege de hitte niet continu open gereden, maar toch …

In dat laatste schuilt meteen de achilleshiel van de Plein Sud-versie: bij hoge buitentemperaturen wordt het al snel onaangenaam heet in de auto. Dat speelt in een echte cabrio minder, desondanks denk ik dat deze auto best wat fans van (semi-)open rijden bij Fiat en Mini kan wegsnoepen.

Daarnaast weet de Renault 4 Plein Sud wellicht de fans van inmiddels niet meer leverbare, betaalbare cabrio's te verleiden. We denken daarbij aan modellen als de Renault Wind, Nissan Micra CC en consorten.