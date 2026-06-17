Waarschuwing! Na het lezen van dit boek wil je ook een oude Volvo

Inspiratie

Journalist Maurice Fransen eert de onvolprezen Volvo 300-serie met een heus koffietafelboek over de succesvolste Nederlandse auto ooit.

Maurice Fransen maakte van Volvo 300-serie - De Daf die een Volvo was een bijna 1,4 kilo wegend huzarenstukje. Werkelijk alles wat er te vinden was over de van 1976 tot 1991 in Born geproduceerde Volvo wist de auteur op te duikelen, net als alle nog in leven zijnde betrokkenen. Het levert een, als je de omslag meerekent, 340 (!) pagina’s tellend boek op vol wetenswaardigheden, niet eerder opgetekende verhalen en een fenomenale hoeveelheid foto's op.

We betrapten onszelf, overvallen door nostalgie, op het aanslingeren van Marktplaats. Om te concluderen dat er van die meer dan 1,1 miljoen geproduceerde exemplaren bizar weinig zijn overgebleven. Decennialang kon de 300-serie nauwelijks op waardering van klassiekerliefhebbers rekenen. De snelle 360 met z’n tweeliter-motor werd begin deze eeuw zelfs gebruikt in een speciale raceklasse op Zandvoort die niet veel auto’s overleefden.

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Fransen toont met zijn epos over Nederlands’ trots aan dat de Volvo 300 anno 2026 meer liefde verdient. Een beetje zoals de meeste vaders, dus vraag dat boek gerust aan je kinderen. Het kost slechts 55 euro en je bestelt het hier.