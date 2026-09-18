In één klap maakt Volvo korte metten met twee grote ergernissen

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De komende vier jaar komen zeker zes nieuwe Volvo’s in de Nederlandse showroom te staan. En ja, de kans is heel groot dat daar weer een stationwagon bij zit. Het merk zet nóg een frustratie van veel Volvo-rijders recht.

Schreven we eerder deze week nog over een stokoude Volvo die een zoveelste update krijgt, nu komt het Zweedse merk met groter nieuws. De komende vier jaar brengt het dertien nieuwe modellen op de markt. Volvo noemt dit de ‘grootste en meest ambitieuze’ uitbreiding van zijn modellengamma ooit. De plannen werden onthuld op een grote bijeenkomst over de toekomst van Volvo.

We vreesden voor een SUV-offensief, omdat Volvo zijn oude liefde, de stationwagon, de laatste jaren flink verwaarloost. Zo kan de trouwe Volvo-koper niet bij zijn eigen merk terecht voor een een elektrische stationwagon. Maar hoewel Volvo niet vertelt welke modellen exact in de pijplijn zitten, weten we wel dat er ‘nieuwe lage en hoge carrosserievormen’ aankomen. De technische baas met de weinig Zweedse naam Alexander Petrofski verwoordt het zo: “Het zou fantastisch zijn als Volvo de stationwagon kon laten terugkeren. Dus stay tuned.”



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Niet meer alleen EV's in 2030

Volvo is iets minder ambitieus dan vijf jaar geleden. In 2021 wilde het merk vanaf 2030 alleen nog volledig elektrische auto’s bouwen. Maar de Zweden kiezen eieren voor hun geld in een wereld die maar moeilijk afscheid kan nemen van fossiele brandstoffen. De dertien modellen zijn niet allemaal elektrisch, er komen ook (plug-in) hybrides.

Het is niet zo dat alle nieuwe modellen over vier jaar in de Nederlandse showroom staan. Volvo kijkt per regio welk model passend is. De westerse landen (Verenigde Staten en Europa) krijgen zeven nieuwe Volvo’s, die gebruikmaken van Volvo’s bestaande SPA2- en SPA3-platforms. Een ervan is specifiek voor de Amerikaanse markt, een elektrische SUV in het D-segment. De overige modellen zijn voor Europa bestemd.

In Europa houdt Volvo overigens wél vast aan zijn ambities: in 2030 heeft elk model een elektrische aandrijflijn. Maar omdat de elektrificatie in de verschillende Europese landen niet overal even snel verloopt, komen veel modellen op de markt als EV, als plug-in hybride en als hybride.

Daarnaast komen er zes nieuwe modellen die specifiek voor China worden ontwikkeld. Volvo werkt daarvoor samen met moederbedrijf Geely en maakt gebruik van gedeelde platforms. Chinezen houden van anddere auto's dan Europeanen. De EM90 is nu alleen in China te koop, de kans is klein dat deze pompeuze mpv ook bij ons zou aanslaan.

Terugkeer fysieke knoppen

Volvo haalt graag ouwe rotten terug. Eerder keerde Hakan Samuelsson al terug als baas en nu komt ook designer Thomas Ingenlath na een uitstapje bij Polestar weer bij Volvo werken. Heel loslippig zijn beide heren niet over het design, maar ze zijn wel bereid een tip van de sluier op te lichten. Ingenlath had wel foto’s van de P1800 ES in zijn Powerpoint gestopt. Hij zei goed te kijken naar het erfgoed van Volvo en wil – yes, ook Volvo luistert naar ons – gewoon weer fysieke knoppen op het dashboard. Pas in het voorjaar van 2027 komt Volvo met een conceptcar die de nieuwe richting duidelijk laat zien.

De foto van de elektrische stationwagon bovenaan in dit artikel is met AI gegenereerd.