Dit is Volvo's antwoord op de achterblijvende vraag naar elektrische auto's

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Elektrische auto's verkopen niet in elk Europees land goed. In het Verenigd Koninkrijk blijft de vraag achter. Maar Volvo heeft een oplossing.

Volvo blaast de aloude discussie over plug-in hybrides nieuw leven in. Is het een hype of juist het beste van twee werelden? Het Zweedse merk ziet de stekkerhybride nog steeds als tussenstap, maar wél eentje die voorlopig nog wel even populair blijft.

Het argument om een PHEV te kopen horen we vaker: kopers die nog geen EV durven kopen, hebben altijd een benzinemotor achter de hand als de batterij leeg raakt. Het is dus een goede manier om te wennen aan een elektrische auto, zegt Volvo.

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Elektrisch bereik PHEV's moet groter

Nicole Melillo Shaw, directeur van Volvo UK, zegt wel dat het elektrische bereik groter moet worden om Volvo-klanten soepel te laten overstappen op volledig elektrische modellen. “Het gaat er niet om hoeveel PHEV’s we verkopen, maar of mensen er echt mee rijden zoals het hoort, in plaats van uitsluitend op benzine”, zegt ze.

“Vroeger, toen de elektrische actieradius van plug-inhybrides nog erg beperkt was, laadden bestuurders ze zelden op. Volvo heeft fors geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat PHEV’s een groot elektrisch bereik bieden, zodat mensen ze kunnen gebruiken zoals ze bedoeld zijn.”

Volvo XC70 actieradius

Tot nu toe liep Volvo juist niet voorop met zijn PHEV-techniek. De Volvo XC90 komt puur op stroom bijvoorbeeld maar 66 kilometer ver. De XC60 haalt 97 kilometer, maar ook dat is geen topwaarde. Meer dan 100 km is inmiddels heel normaal. Volvo werkt wel aan PHEV’s met grotere batterij.

Zo heeft de nieuwe XC70, die al in China te koop is en ook naar Europa komt, een elektrische range van 200 kilometer. Maar dat is volgens de niet al te strenge Chinese meetmethode. Omgerekend naar de hier gehanteerde WLTP-norm, blijft daar ongeveer 160 kilometer van over. Alsnog een mooie waarde.

Tel je de actieradius van de 1,5-liter viercilinder turbobenzinemotor daarbij op, dan kom je op ongeveer 1000 kilometer. Daarmee kun je vanuit Utrecht op en neer naar Hamburg.

Een auto die nu al in Nederland te koop is en de techniek met de XC70 deelt, is de nieuwe Lynk & Co 08 (vanaf 55.995 euro). Die heeft in

de basisversie 347 pk en de kans is groot dat de nieuwe Volvo exact hetzelfde vermogen levert.

Klaar voor elektrisch rijden

In het Verenigd Koninkrijk rijdt driekwart van de nieuw verkochte Volvo’s met een verbrandingsmotor de showroom uit (PHEV’s meegerekend). In Nederland is het EV-aandeel groter: 4738 van de 10.741 geregistreerde Volvo-modellen is volledig elektrisch (jan-juli 2026). Dat is meer dan 44 procent.

Volvo gebruikt de PHEV niet om te verhullen dat het te weinig in EV’s heeft geïnvesteerd, benadrukt Nicole Melilo Shaw: “Als morgen alle Britten elektrisch willen rijden, zijn wij er klaar voor.”

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