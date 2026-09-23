Volvo brengt stokoude techniek terug en dat is goed nieuws voor jou

Nieuws

Volvo gaat weer meer fysieke knoppen gebruiken in zijn auto's. Het merk heeft de afgelopen jaren steeds meer functies naar het touchscreen verplaatst, maar vindt dat die ontwikkeling te ver is doorgeschoten. Opvallend genoeg is het juist designchef Thomas Ingenlath die de knop terugbrengt: hij was eerder een belangrijke aanjager van de minimalistische interieurs met weinig fysieke bediening.

De fysieke knop maakt een comeback bij Volvo. Het Zweedse merk wil bij toekomstige modellen opnieuw meer functies met fysieke bedieningselementen. Dat betekent niet dat het touchscreen verdwijnt. Volvo wil vooral een betere balans tussen digitale en fysieke bediening.

Aanleiding zijn volgens Volvo de toenemende kritiek van klanten en journalisten op de schermgerichte interieurs van moderne auto's. Ingenlath zegt dat het merk beter moet luisteren naar die kritiek en opnieuw moet kijken welke functies beter met een fysieke bediening kunnen worden uitgevoerd.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Juist Ingenlath draait de knop terug

Daar zit een opvallende ironie in. Ingenlath was in het verleden juist nauw betrokken bij de ontwikkeling van de minimalistische interieurs waarmee Volvo en vooral Polestar zich onderscheidden. Nadat hij Volvo in 2017 verliet om CEO van Polestar te worden, bleef hij ook daar invloedrijk op het ontwerp. Polestar-interieurs kregen juist weinig fysieke knoppen en vertrouwden sterk op het centrale touchscreen.

Nu Ingenlath is teruggekeerd als designchef van Volvo, kiest hij dus gedeeltelijk voor de tegenovergestelde richting. Niet omdat schermen volgens hem niet werken, maar omdat niet iedere functie zich daarvoor leent.

Geen dashboard vol schakelaars

Verwacht overigens geen terugkeer naar een dashboard met rijen knoppen. Ingenlath zegt nadrukkelijk dat Volvo niet simpelweg tientallen fysieke bedieningselementen wil terugplaatsen



Hij gebruikt een Leica-camera als voorbeeld. Daarbij draait het volgens hem niet alleen om de techniek, maar ook om de manier waarop je een functie bedient: de vorm, het materiaal, de klik van een knop en de directe feedback. Die fysieke interactie kan volgens Volvo iets toevoegen wat een touchscreen niet biedt.

Het touchscreen blijft ondertussen gewoon aanwezig. Volvo wil het scherm vooral gebruiken voor functies waarbij flexibiliteit en het tonen van informatie belangrijk zijn. Functies die je voortdurend nodig hebt, kunnen beter een vaste fysieke bediening krijgen.

Nieuwe Volvo krijgt meer knoppen

De nieuwe aanpak wordt onderdeel van een veel grotere designwijziging bij Volvo. Het merk wil tot en met 2030 wereldwijd dertien nieuwe modellen introduceren. In 2027, het jaar waarin Volvo zijn honderdjarig bestaan viert, wordt een conceptauto gepresenteerd die een voorproefje geeft van de nieuwe designtaal.

Ook het interieur van die conceptauto moet een andere richting laten zien. Hoeveel knoppen Volvo precies terugbrengt, is nog niet bekend. Ingenlath spreekt zelf over de introductie van 'een paar extra knoppen' ten opzichte van de huidige auto's.

