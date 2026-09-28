Vriendelijke Volvo-rijder moet nu ook al bloeden voor agressieve bestuurders en doorgeslagen ontwerpers

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Je verzekering bij een maatschappij voor 'hogeropgeleiden' beschermt je niet langer tegen de torenhoge premies die verkeershufters en overijverige designers veroorzaken. Pleidooi voor het overboord kieperen van opgelegde solidariteit met idioten, en een speciale verzekering voor nette chauffeurs in dito auto's.

Ik kreeg een mail van mijn verzekeraar met als onderwerp ‘Belangrijke informatie over de premie van jouw autoverzekering’. Dan weet ik al genoeg, vorig jaar ontving ik dezelfde mail met ‘belangrijke informatie’. En weer komt er een tientje boven op de maandpremie.

In 13 maanden is mijn premie met 50 procent gestegen en dat is niet omdat ik schade heb gereden. Waar ik juist een zaligverklaring verdien voor mijn weggedrag, krijg ik de rekening gepresenteerd voor een groeiend leger ‘assertieve bestuurders’. Tel daarbij op dat automerken hun modellen zodanig ontwerpen dat reparaties peperduur zijn en je hebt het recept voor almaar stijgende premiekosten.

Neem nu iets eenvoudigs als een koplamp. Wanneer het lampje in mijn oude Volvo kapotgaat draai ik daar een nieuwe in van een paar dubbeltjes. Die van collega Jaaps’ Mercedes C-klasse uit 2014 is ook kapot, maar de LED High Performance moet in zijn geheel vervangen worden. “2500 euro, ex montage en btw, mijnheer.” En waar Jaap op de sloop zijn heil gaat zoeken, bestelt een schadebedrijf doodleuk een nieuwe. En stuurt het bonnetje naar de verzekeraar.

Om nagenoeg iedere nieuwe auto die we testen loop ik vaak een rondje. En schud het hoofd als ik weer drie designvouwen in één autoportier zie. Knap hoor, maar zodra die deur in aanraking komt met een paaltje kan geen schadehersteller daar nog iets van maken. En moet er dus een nieuwe deur komen. Met bijbehorend bonnetje voor de verzekeringsmaatschappij. Gevolg: ‘Ook jouw premie wordt daarom op de verlengingsdatum van je verzekering verhoogd’, legt de mail uit alsof ik laagopgeleid ben.

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‘Ja maar solidariteitsbeginsel’, brengt collega Gert nog in tegen mijn grieven. Nou, wanneer een verkeershufter schade veroorzaakt, mag zijn premie zo gruwelijk stijgen dat hij bloed moet huilen. En hoezo moet ik solidair zijn met mensen die een auto hebben met koplampen van 2500 euro, en soms wel het dubbele? Of kopers van zo’n nieuw model met een overvloed aan onherstelbare vouwen in het plaatwerk?

Bestond er maar een verzekeringsmaatschappij voor nette bestuurders zoals ik, zuinig op hun oude Volvo bovendien. Eentje die ‘op basis van jarenlange ervaring en schadestatistieken weet dat deze doelgroep minder schade heeft. Waardoor zij hun klanten verzekeringsproducten kunnen bieden met een lage premie én uitstekende voorwaarden.’ Helaas. Daar blijk ik al verzekerd.