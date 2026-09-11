Deze geliefde bejaarde Volvo krijgt mooie updates én wordt goedkoper

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De meeste auto's zijn na een jaar of acht wel aan het eind van hun levenscyclus, maar niet bij Volvo. Dat bewijzen ook de Volvo XC40 en EX40; dit model gaat al bijna 10 jaar mee, en dat vindt Volvo nog lang niet genoeg. Tijd voor wéér een facelift - en een lagere prijs.

Hierboven noemden we alleen de EX40 en XC40, maar de zeldzamere EC40 wordt wel degelijk ook vernieuwd. De compacte SUV’s krijgen een gewijzigde voor- en achterkant, een groter infotainmentscherm en een uitgebreider pakket rijhulpsystemen. De techniek verandert vooral op detailniveau, maar Volvo heeft duidelijk geprobeerd de 40-serie weer een paar jaar fris te houden.

Meer dan een botox-kuurtje

Aan de voorkant zijn de wijzigingen het duidelijkst. Er is geen sprake van een licht botox-kuurtje en opgespoten lippen, er is sprake van een echte facelift. De drie modellen krijgen nieuwe Matrix led-koplampen met een aangepaste versie van Volvo’s bekende hamer-lichtsignatuur. Maar daar blijft het niet bij, ook de grille, bumper, motorkap en voorschermen zijn aangepast.

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Scherpere achterlichten

De EX40 en XC40 krijgen ook nieuwe, scherper gesneden achterlichten, een aangepaste achterklep en een eveneens gewijzigde achterbumper. De coupéachtige EC40 behoudt zijn bestaande achterkant. Voor de XC40 - dat wil zeggen, de niet-elektrische versie - komen daarnaast nieuwe 18-, 19- en 20-inch wielen beschikbaar.

De grille van de XC40, die in Nederland als mild hybrid B3 en B4 leverbaar wordt, is eveneens aangepast, met een diagonaal roostermotief.

Groter scherm, moderner infotainment

Binnenin staat voortaan een 11,2-inch centraal scherm. Dat is groter en scherper dan voorheen en draait Volvo’s nieuwste infotainmentinterface. Volgens Volvo zijn veelgebruikte functies daardoor met minder handelingen bereikbaar. Ook Google Gemini doet zijn intrede. De AI-assistent kan onder meer routes plannen, tussenstops zoeken en berichten beheren.

Verder zijn de draadloze telefoonlader, sfeerverlichting en materiaalkeuzes aangepast. XC40-kopers kunnen onder meer kiezen voor bruin Arianne Cardamom-leer en Brown Ash-hout.

Extra veiligheid

Belangrijker zijn de wijzigingen aan de veiligheidssystemen. Volvo monteert nieuwe radars voor en achter, een nieuwe frontcamera, twaalf nieuwe ultrasoonsensoren en aangepaste parkeercamera’s. Daardoor worden functies als Door Opening Alert mogelijk, dat waarschuwt als je een portier dreigt te openen voor naderend verkeer.

Pilot Assist krijgt bovendien ondersteuning bij rijstrookwisselingen. De optionele 360-gradencamera kan voortaan een 3D-weergave tonen, handig bij parkeren of manoeuvreren op lage snelheid.

De ene P5 is de andere niet

Voor de techniek is het aanbod behoorlijk overzichtelijk, al maakt Volvo het met de variantcodes weer nét ingewikkelder dan nodig. De gewone P5 heeft 238 pk en sprint in 7,3 seconden naar 100 km/h. In de voorlopige specificaties staat hij met twee accupakketten: 70 kWh of 69 kWh.

De eerste kan snelladen met 180 kW, de ander met 135 kW. Van 10 naar 80 procent scheelt dat een minuut of zeven (26 resp. 33 min.). De gecombineerde WLTP-actieradius bedraagt, afhankelijk van de uitvoering, 435 tot 477 kilometer.

De P4 Long Range krijgt een grotere 82-kWh-accu (79 kWh netto), maar minder vermogen. Met 204 pk doet hij 0-100 km/h in 7,9 seconden en komt hij 520 tot 573 kilometer ver. Snelladen doet de P4 met 205 kW (10-80% in 28 min.).

Dan heb je ook nog een P5 Long Range. Die heeft dezelfde accu als de P4 Long Range, maar levert 252 pk. Daarmee daalt de sprinttijd naar 7,3 seconden en loopt de actieradius op tot maximaal 576 kilometer.

Volvo EX40 P8 met maximaal 442 pk

Wie vooral haast heeft, komt bij de vierwielaangedreven versies uit. De P8 AWD levert 408 pk, sprint in 4,8 seconden naar 100 km/h en komt met zijn 82kWh-accu 485 tot 540 kilometer ver. De P8 Performance AWD schroeft het vermogen op naar 442 pk, haalt 100 km/h in 4,6 seconden en noteert een actieradius van 485 tot 538 kilometer.

Het DC-laadvermogen blijft steken op 205 kW, wat betekent dat je met de topversies net zo lang aan de snellaadpaal staat als met z'n minder potente broers. De topsnelheid is bij alle uitvoeringen begrensd op 180 km/h.

De mild hybrid B3 en B4 hebben als vanouds een driecilinder turbomotor met 1,5 liter inhoud en 163 of 197 pk. In tegenstelling tot de elektrische versies, hebben de XC40's met benzinemotor nog altijd voorwielaandrijving. De schakelarbeid wordt verzorgd door een zeventraps automaat.

Prijs EX40 (2027) 2000 euro goedkoper

Voor Nederland is vooral de prijs interessant. De elektrische EX40 krijgt een consumentenadviesprijs vanaf 40.995 euro (fiscale waarde 39.825 euro). Daarmee wordt hij ondanks de extra uitrusting 2000 euro goedkoper dan hij was. De productie van de vernieuwde 40-serie begint later dit najaar in het Belgische Gent.