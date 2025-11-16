Tweedehands Lynk & Co 01: problemen, betrouwbaarheid en prijs

Aankooptips

Een tweedehands Lynk & Co 01 is goedkoper, ruimer én luxer dan een gebruikte Volvo XC40. Te mooi om waar te zijn? We duiken in de plussen en de minnen.

Net als het oude vertrouwde Volvo, behoort Lynk & Co tot het Geely-concern uit China. Het hoofdkantoor van het merk zetelt in het Zweedse Göteborg, maar de productie vindt plaats in China.

Broer van de Volvo XC40

Zijn aandrijflijn deelt de Lynk & Co 01 met de plug-in hybride Volvo XC40, maar de Lynk & Co is iets groter en ruimer, ook in de kofferbak: 466 vs. 411 liter.

Wat de standaarduitrusting betreft, is de Lynk & Co 01 eveneens guller dan de Volvo XC40. Toch is-ie als occasion goedkoper. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Zijn er dan helemaal geen addertjes onder het gras?

Voordelig abonnement Lynk & Co 01

Het abonnementsconcept waarmee de Lynk & Co 01 werd aangeboden, begon heel succesvol. Niet zo raar, als je bedenkt dat je voor 500 euro per maand in een riant uitgeruste, ruime en krachtige SUV kon rijden. Zonder dat er allerlei geniepige kleine lettertjes in de abonnementsvoorwaarden stonden.

Sterker: je kon vrij gemakkelijk weer van het abonnement af en je mocht je auto zelfs ‘onderverhuren’. Wel een harde voorwaarde: met het standaardabonnement mocht je maximaal 15.000 kilometer per jaar rijden.

1000 tweedehands Lynks & Co op Marktplaats

In het eerste jaar reden er zo’n 3300 nieuwe 01’s de showroom uit. Dat is een opvallend succes voor een onbekend merk. Ondanks de verhoging van het abonnementsgeld tot 550 euro, steeg dat aantal in 2022 tot ruim 5800. 2023 werd het beste jaar tot nu toe, met meer dan 6100 registraties. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er ruim 1000 tweedehands 01's op Marktplaats.nl staan.

Momenteel betaal je 679 per maand voor een abonnement op een nieuwe Lynk & Co 01. Voor een tweedehands exemplaar is dat 599 euro.

Moeizame communicatie Lynk & Co

Voor het onderhoud van de Lynk & Co moest je naar een van de geselecteerde Volvo-dealers. Alleen móést je daarvoor langs het Lynk & Co-portaal. Bij veel klanten verliep dit verre van ideaal. Terwijl er vanwege de klachten over het infotainmentsysteem juist wel veel behoefte bestond aan support.

Ook de app die je nodig had om de auto te kunnen uitlenen/onderverhuren, bleek slecht te werken. Als je daarbij hulp nodig had, bleek de communicatie moeizaam te verlopen.

Kopen zonder abonnementsgedoe

Als occasionkoper heb je geen last van dat gedoe. Als eigenaar van een Lynk & Co bepaal je in principe zelf waar je je auto heen brengt voor onderhoud.

Motor en prestaties

De Lynk & Co 01 is alleen geleverd als vijfdeurs SUV met een 261 tot 276 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn met een zeventraps automaat. Daarmee sprint de auto in 7,6 tot 8,0 seconden naar 100 km/h en is-ie in staat tot een top van 210 km/h.



Weinig kleuren, veel uitrusting

Tot 2025 kon je de Lynk & Co 01 in slechts twee kleuren bestellen: metallic donkerblauw of zwart. Qua uitvoering viel er aanvankelijk helemaal niets te kiezen. De opties varieerden per productieperiode. Zo hadden sommige 01’s wel stuurverwarming en een trekhaak, maar andere weer niet. Vanaf 2022 werden isolatieglas en een 360-gradencamera aan de standaarduitrusting toegevoegd.

Facelift modeljaar 2025

Eind 2024 volgde een facelift van de Lynk & Co 01. Het systeemvermogen klom naar 276 pk en het uiterlijk werd subtiel opgefrist. De blauwe spaken in de wielen verdwenen, bovendien kregen de neus en de achterlichten een strakker design. Ook kon je voortaan kiezen uit drie carrosseriekleuren: wit, groen en zwart.

Nieuwe software en een herzien multimediasysteem maakten het plaatje compleet. Het maximale AC-laadvermogen bleef gehandhaafd op een bescheiden 6,6 kW, zodat een volledige laadsessie nog altijd minstens twee uur en drie kwartier in beslag neemt.

Problemen infotainment Lynk & Co 01

De betrouwbaarheid van de Lynk & Co 01 lijkt tot nu toe in orde, al zijn er wel aandachtspunten. Zo melden ook nu nog veel rijders problemen met het infotainmentscherm, dat traag reageert en regelmatig vastloopt.

Tevens blijkt verloopt de draadloze verbinding met je telefoon vaak moeizaam als je gebruik wilt maken van Android Auto of Apple Carplay. Over het faceliftmodel (vanaf 2024) doen deze klachten veel minder de ronde.

Haperende laadklep en lege accu

Ook de laadklep van de hoogvoltaccu wil weleens haperen, vooral bij koud weer. Verder zijn er meldingen van piepende remmen en overmatige slijtage van voorbanden bij auto’s die veel in de stad rijden. Net als bij de Volvo XC40 kan de 12V-accu vroegtijdig de geest geven, wat voor startproblemen zorgt.

Lekkage panoramadak

Controleer ook of alle raammechanismen en de bediening van het panoramadak goed werken. Daarnaast wil de afwatering van het dak weleens verstopt raken, waardoor lekkage ontstaat. Let daarom op leksporen in de hemelbekleding.

Benzineverbruik Lynk & Co 01

Tot slot: het gemiddelde brandstofverbruik kan behoorlijk tegenvallen. Officieel bedraagt dat 1 op 83,3 tot 1 op 100 (faceliftversie), maar in de praktijk ga je dat niet redden. Dat komt mede doordat het opge­geven accubereik van 69 tot 75 kilometer zelden wordt gehaald. Onder gunstige omstandigheden is zo’n 60 kilometer mogelijk, maar reken in de winter op maximaal 50 kilometer.

Dat betekent dat de benzinemotor er op langere afstanden vaak alleen voor staat. In dat geval doet de 01 ongeveer 15 kilometer met een liter benzine. Wie trouw stekkert en niet al te vaak lange stukken aflegt, zal gemiddeld uitkomen op 1 op 25 tot 1 op 30.

Wat kost een tweedehands Lynk & Co 01?

Ongeveer 60 procent daarvan is blauw en de rest is overwegend zwart. Verder valt op dat sommige autobedrijven tientallen 01’s op voorraad hebben. Daar kun je in elk geval de meest frisse auto uitkiezen die bij je budget past. Want let wel: lang niet alle abonnement­houders hebben hun 01 als een goede huisvader behandeld. Let daarom goed op de aanwezigheid van krassen, deuken en ­vlekken.

Trekhaak nodig? Let op!

Nog een aandachtspunt: nog geen 10 procent van alle 01’s op Marktplaats heeft een trekhaak en het blijkt problematisch om er achteraf eentje te plaatsen. Best gek, als je bedenkt dat de auto met een aanhanger­gewicht van 1800 kilo prima in staat lijkt te zijn een caravan te trekken.

Meer occasiontips lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Vanaf 20.000 euro

Wil je maximaal 20 mille uitgeven aan een Lynk & Co 01? Dan is de keus beperkt tot een tiental exemplaren. Maar als je je budget opschroeft tot 23.000 euro, komen er ineens een heleboel auto’s uit 2021 en 2022 in beeld. En dan te bedenken dat een vergelijkbare tweedehands plug-in hybride Volvo XC40 al snel zes mille duurder is.

Verder valt op dat de kilometerstand van veel Lynks & Co aan de lage kant is. Da’s alleen maar mooi. Voor een exemplaar van na de update in 2023 betaal je algauw 27.000 euro of meer.

Veel nieuwe voorraadmodellen

Wie per se een faceliftmodel wil, moet wat langer zoeken. Daarvan kosten de goedkoopste 32.000 tot 35.000 euro, maar voor de meeste moet je ruim 40 mille neertellen. Opvallend veel 01’s op Marktplaats blijken gewoon nieuwe voorraadmodellen, die ­worden aangeboden voor de reguliere catalogusprijs. Gezien de stevige afschrijving en het ruime aanbod van auto’s met maagdelijke kilometerstanden, zou dat niet onze keus zijn.