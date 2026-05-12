Goedkoop Lynk & Co-abonnement eindigt met kater: massaclaim ingediend

Nieuws

Consumentenprogramma Radar heeft honderden klachten van voormalig Lynk & Co-rijders ontvangen. Lang nadat ze hun Chinese plug-in hybride hebben ingeleverd, krijgen ze nog rekeningen voor reeds betaalde boetes of voor mysterieuze schades. Een massaclaim is onderweg.

Het leek haast te mooi om waar te zijn; een abonnement voor slechts 500 euro per maand op een Lynk & Co 01. Een ruime, comfortabele en bijzonder complete SUV.

Dat hij van Chinese makelij was, boeide veel mensen niet, bovendien had-ie dezelfde technische basis als de vertrouwde Volvo XC40. Dus wat kon er misgaan? Na enige tijd verhoogde Lynk & Co het maandbedrag naar zo'n 650 euro, maar alsnog waren er genoeg gegadigden voor een contract.

Tip Terramar: Bijtelling vanaf 294 p/m Onze veelzijdige plug-in hybride SUV met indrukwekkende prestaties. Rijd tot 118 km elektrisch en ervaar ultiem rijplezier. Ontdek nu

Eerdere klachten Lynk & Co

Klachten waren er ook, in het begin vooral over de bereikbaarheid van de klantenservice van Lynk & Co voor het plannen van onderhoud of bij gedoe met de uitleen-app. Maar de échte kater komt voor veel ex-klanten veel later, zo beweert het tv-programma Radar van Avro-Tros.

Hoe loopt die massaclaim af? Volg het via de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Hoge onterechte rekeningen

Honderden ex-klanten van Lynk & Co klagen bij de programmamakers dat ze een jaar of nog langer nadat ze hun auto hebben ingeleverd, rekeningen krijgen voor nooit eerder gerapporteerde en ongespecificeerde schades. In een aantal gevallen liepen de bedragen op tot ruim 1000 euro. Ook ontvangen klanten rekeningen voor boetes die volgens hen allang zijn betaald.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

Lynk & Co wederom vaak onbereikbaar

Wederom is het voor de gedupeerden bijzonder lastig om contact te krijgen met Lynk & Co, en inhoudelijk wordt er vaak helemaal niet of nauwelijks gereageerd. Ex-klanten die weigeren de in hun ogen onterechte rekeningen te betalen en daarover contact hebben opgenomen, krijgen als reactie een incassobureau op hun dak.

Getuige de tv-uitzending van 11 mei vangt ook Radar bot. Lynk & Co reageert met de dooddoener dat ze om privacyredenen niet kunnen ingaan op individuele gevallen.

Massaclaim tegen Lynk & Co

Naar aanleiding van de vele klachten is de Stichting voor Collectieve Consumentenbelangen (VCC) bij de rechtbank in Amsterdam een massaclaim gestart tegen Lynk & Co, zo meldt Radar. De stichting eist een vergoeding van 20 tot 40 procent van de betaalde abonnementskosten, aangevuld met terugbetaling van onterechte kosten.

Overigens is Lynk & Co in 2026 gestopt met het abonnementsmodel. Wie nu een nieuwe of tweedehands Lynk & Co aanschaft, heeft op het gebied van onderhoud , boetes of schades ook niets meer met de klantenservice van het bedrijf te maken. Waar occasionkopers hun auto laten onderhouden, bepalen ze gewoon zelf.

Inmiddels biedt het merk naast de 01 ook de Lynk & Co 02 en de Lynk & Co 08 aan. Als het daarmee potten wil breken in Nederland, is het zaak om alle actuele gedoe snel op een nette manier op te lossen.