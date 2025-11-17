De populairste PHEV in Nederland zal je verbazen (maar rest van top 10 niet)

Nieuws

Dat elektrische auto’s terrein winnen, is duidelijk. Maar ook de plug-in hybrides blijven stevig vertegenwoordigd op de Nederlandse wegen. En de meest voorkomende? Die zal je verrassen.

Volgens de nieuwste cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stonden er in september 2025 maar liefst 482.082 plug-in hybrides geregistreerd. Dat is 5,2 procent van het totale wagenpark.

Lynk & Co pakt de koppositie

De populairste plug-in hybride van Nederland komt niet van een bekend Duits of Zweeds merk, maar van het Chinese Lynk & Co. De Lynk & Co 01 is met 26.934 geregistreerde exemplaren de meest voorkomende PHEV van ons land. Zijn succes is goed te verklaren: dankzij het abonnementsmodel van Lynk & Co rijden duizenden Nederlanders in een gedeelde 01, vaak zonder er zelf eentje te bezitten.

Positie Model Aantal Aandeel PHEV-wagenpark 1 Lynk & Co 01 26.934 5,59% 2 Ford Kuga 26.584 5,51% 3 Volvo XC60 22.882 4,75% 4 Mitsubishi Outlander 22.039 4,57% 5 Volvo XC40 18.847 3,91% 6 Volkswagen Golf 16.642 3,45% 7 Volvo V60 16.559 3,43% 8 Volvo XC90 15.356 3,19% 9 BMW 3 Serie 14.117 2,93% 10 BMW X5 14.050 2,91%

Ford en Volvo volgen op de voet

Op de tweede plek vinden we de Ford Kuga, met 26.584 registraties. Daarna volgt Volvo met een sterke vertegenwoordiging in de lijst: de XC60 (22.882), XC40 (18.847), V60 (16.559) en XC90 (15.356) staan allemaal in de top 10. Daarmee is Volvo de hofleverancier van plug-in hybrides in Nederland.

Oude bijtellingsknaller

Opvallend is ook de aanwezigheid van de Mitsubishi Outlander. Vandaag de dag speelt het model een rol in de marge, maar hij is nog altijd stevig aanwezig op de Nederlandse wegen met 22.039 exemplaren. De SUV was ooit een echte bijtellingsknaller en dat zie je nog steeds terug in de cijfers.

Meer lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Duitse degelijkheid sluit de rij

Ook Duitsland is van de partij met de Volkswagen Golf (16.642) en de BMW’s 3-serie (14.117) en X5 (14.050). Vooral de BMW’s laten zien dat de PHEV nog altijd aantrekkelijk is voor zakelijke rijders die een combinatie zoeken van vermogen en lagere uitstoot.

Tussenstop naar volledig elektrisch

Hoewel het aandeel van plug-in hybrides langzaam daalt ten opzichte van volledig elektrische auto’s, spelen ze nog steeds een belangrijke rol in de overgangsfase naar volledig elektrisch rijden.