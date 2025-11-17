De populairste PHEV in Nederland zal je verbazen (maar rest van top 10 niet)

De populairste plug-in hybride in Nederland zal je verbazen (maar rest van top 10 niet)
Dat elektrische auto’s terrein winnen, is duidelijk. Maar ook de plug-in hybrides blijven stevig vertegenwoordigd op de Nederlandse wegen. En de meest voorkomende? Die zal je verrassen.
Volgens de nieuwste cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stonden er in september 2025 maar liefst 482.082 plug-in hybrides geregistreerd. Dat is 5,2 procent van het totale wagenpark.
Lynk & Co pakt de koppositie
De populairste plug-in hybride van Nederland komt niet van een bekend Duits of Zweeds merk, maar van het Chinese Lynk & Co. De Lynk & Co 01 is met 26.934 geregistreerde exemplaren de meest voorkomende PHEV van ons land. Zijn succes is goed te verklaren: dankzij het abonnementsmodel van Lynk & Co rijden duizenden Nederlanders in een gedeelde 01, vaak zonder er zelf eentje te bezitten.
|Positie
|Model
|Aantal
|Aandeel PHEV-wagenpark
|1
|Lynk & Co 01
|26.934
|5,59%
|2
|Ford Kuga
|26.584
|5,51%
|3
|Volvo XC60
|22.882
|4,75%
|4
|Mitsubishi Outlander
|22.039
|4,57%
|5
|Volvo XC40
|18.847
|3,91%
|6
|Volkswagen Golf
|16.642
|3,45%
|7
|Volvo V60
|16.559
|3,43%
|8
|Volvo XC90
|15.356
|3,19%
|9
|BMW 3 Serie
|14.117
|2,93%
|10
|BMW X5
|14.050
|2,91%
Ford en Volvo volgen op de voet
Op de tweede plek vinden we de Ford Kuga, met 26.584 registraties. Daarna volgt Volvo met een sterke vertegenwoordiging in de lijst: de XC60 (22.882), XC40 (18.847), V60 (16.559) en XC90 (15.356) staan allemaal in de top 10. Daarmee is Volvo de hofleverancier van plug-in hybrides in Nederland.
Oude bijtellingsknaller
Opvallend is ook de aanwezigheid van de Mitsubishi Outlander. Vandaag de dag speelt het model een rol in de marge, maar hij is nog altijd stevig aanwezig op de Nederlandse wegen met 22.039 exemplaren. De SUV was ooit een echte bijtellingsknaller en dat zie je nog steeds terug in de cijfers.
Duitse degelijkheid sluit de rij
Ook Duitsland is van de partij met de Volkswagen Golf (16.642) en de BMW’s 3-serie (14.117) en X5 (14.050). Vooral de BMW’s laten zien dat de PHEV nog altijd aantrekkelijk is voor zakelijke rijders die een combinatie zoeken van vermogen en lagere uitstoot.
Tussenstop naar volledig elektrisch
Hoewel het aandeel van plug-in hybrides langzaam daalt ten opzichte van volledig elektrische auto’s, spelen ze nog steeds een belangrijke rol in de overgangsfase naar volledig elektrisch rijden.
