Nieuwe Lynk & Co 01 (2024) is goed nieuws voor wie meer kleur in zijn leven zoekt

De Lynk & Co 01 is grondig vernieuwd. De populaire plug-in hybride auto heeft onder meer een nieuwe aandrijflijn met meer vermogen. Allemaal leuk en aardig, maar wat wij vooral fijn vinden, is dat de Lynk & Co 01 niet meer blauw of zwart hoeft te zijn.

Op 1 april 2021 reden we voor het eerst met de Lynk & Co 01. Voor een nieuw Chinees merk waren we danig onder de indruk: "Het interieur (met fysieke knoppen voor de airco en ventilatie – hulde) ziet er modern en stijlvol uit, de afwerking is prachtig. Bovendien is de ruimte bijzonder indrukwekkend." En: "Het onderstel van de Lynk & Co 01 is comfortabel, de benzine- en elektromotor werken prima samen – zoals er ook op de rijeigenschappen weinig is aan te merken."

Goedkoper dan Volvo XC40

We denken graag dat onze lovende woorden van toen hebben bijgedragen aan het Nederlandse succes van de Lynk & Co 01, maar de maandelijkse abonnementsprijs van in het begin 500 euro zou ook een reden kunnen zijn. Het mooie was dat je dit abonnement maandelijks kon opzeggen. En voor service werd de auto bij je thuis opgehaald en teruggebracht. Zonder abonnement kostte de auto op de kop af 39.000 euro. Hij was hiermee goedkoper dan de Volvo XC40 die dezelfde basis had.

De plug-in hybride SUV van Lynk & Co werd een succes. Al een jaar nadat wij ermee gereden hadden, stond de plug-in hybride auto stevig in de top 10 van de maandelijkse autoverkopen (mei 2022).

Blauw is verdwenen

Vanwege het succes kom je de Lynk & Co 01 veel tegen op de weg. Alleen is-ie altijd blauw of zwart. Meer kleuren waren er niet. Wat dat betreft zijn we blij met de vernieuwde 01 die wél in andere kleuren leverbaar is, ook al levert dit meer keuzestress op. Al valt dit ook wel weer mee, want alhoewel groen en wit erbij zijn gekomen, is blauw weer verdwenen.

Met zwart kun je dus voortaan kiezen uit drie kleuren. Dat de wielen met blauwe inzetstukken plaats hebben moeten maken voor fraaier zwart lichtmetaal juichen we ook toe. De plug-in hybride SUV ziet er nu serieuzer en minder speelgoedachtig uit.

Lynk & Co 01: Core en More

Er valt nog meer te kiezen, want voortaan zijn er twee uitvoeringen in plaats van één: Core en More. Klinkt een beetje als een olijk duo zoals Mini & Maxi en Peppi & Kokki, maar dat terzijde. De Core biedt alleen het essentiële spul en met de More krijg je meer luxe, zoals een panoramadak en een 360 graden camera. Verder kun je voor een two-tone lak kiezen waarbij de groene of witte carroseriekleur wordt gecombineerd met een zwart dak.

In het nieuwe interieur zien we een 10,2-inch digitaal instrumentarium en een centraal display van 15,4 inch. Dit scherm is groter dan voorheen en wat hoger op het dashboard gezet. Het is ontspiegeld en volgens Lynk & Co maken vingerafdrukken geen enkele kans. Als dat zo is, kunnen we in ieder geval één ding van onze ergernissenlijst afstrepen.

Plug-in hybride motor heeft meer vermogen

De plug-in hybride aandrijflijn van de Lynk & Co 01 is nieuw. Hij levert nu 276 pk, dit was maximaal 261 pk. Het maximumkoppel is 535 Nm. Met een batterij van 17,6 kWh belooft het merk een elektrische actieradius van 75 kilometer. Niet het hoogste aantal in plug-in hybride land, maar heel schappelijk. De batterij is in iets minder dan 3 uur volledig op te laden, van helemaal niks naar 100 procent.

Het gemiddelde verbruik is 0,9 l/100 km, maar dat haal je in de praktijk nooit en te nimmer. Voor de 1,5-liter turbobenzinemotor geeft Lynk & Co een verbruik op van 6,4 l/100 km gemiddeld.

Lynk & Co 01 (2024) prijs

De vernieuwde Lynk & Co 01 heeft al een prijs. Die bedraagt 42.995 euro voor de Core en 46.995 euro voor de More. De prijzen vergelijken met de Volvo XC40 heeft geen zin meer, want die is niet meer als plug-in hybride leverbaar. Tot slot: net als voorheen kun je de auto met anderen delen.