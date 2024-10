Zo maakt de Lynk & Co 02 (2024) het de Volvo EX30 wel heel lastig

Nieuws

De nieuwe Lynk & Co 02 staat op het SEA2-platform waar ook de Volvo EX30 op staat. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

De Lynk & Co 02 is een nieuwe elektrische SUV met een schuin aflopende daklijn. Lynk & Co spreekt zelf van een crossover coupé. Hoe dan ook: Lynk & Co behoort net als Volvo tot het Chinese Geely-concern en de auto staat op hetzelfde platform als de Volvo EX30. En ook de Smart #1, Smart #3 en Zeekr X hebben dezelfde basis.

Als Lynk & Co nog meer modellen naar Nederland haalt, lees je dat in onze wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De Lynk & Co 02 is 4,46 meter lang. Daarmee hebben we meteen een groot verschil met de Volvo EX30 te pakken, want die is 4,23 lang. Flink korter dus. Ook de wielbasis verschilt: 2,75 versus 2,65 meter. Grote kans dat je op de achterbank van de 02 meer ruimte hebt en comfortabeler zit dan in de EX30.

Volvo EX30 is lichter

Ook wat betreft de inhoud van de bagageruimte slaat de Lynk & Co 02 de Volvo EX30 om de oren: 410 tegenover 318 liter. Het wordt er niet beter op voor de kleinste Volvo, want ook het trekgewicht van 1000 kg steekt schraal af tegen de 1600 kg van de Lynk & Co 02. Al heeft de Extend Range van de EX30 wel 1600 kg.

Omdat de EX30 kleiner is, is-ie ook lichter. Hij heeft een leeggewicht van 1740 kg (Single Motor) terwijl de Lynk & Co 02 minimaal 1820 kg weegt. Aangezien EV-rijders op termijn wegenbelasting moeten betalen, is dat handig om te weten.

Lynk & Co 02 actieradius

Dan de elektromotor en de batterij. Lynk & Co monteert een batterijpakket van 66 kWh, bij Volvo krijg je 51 kWh. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de actieradius. Die van de 02 bedraagt een theoretische 435 kilometer (uitvoering Core). Met de EX30 Single Motor moet je na 337 kilometer al aan de laadpaal. Of je moet de Extend Range nemen (476 km), maar die is dan weer flink duurder (zie de laatste alinea).

Het vermogen van de Lynk & Co 02 bedraagt 272 pk (343 Nm koppel). Dat is precies gelijk aan het vermogen en koppel van de EX30. En ook het snelladen kost even lang, een klein halfuurtje om van 10 naar 80 procent te komen.

Wél een instrumentarium

Dan kijken we nog even in het interieur. We zien een groter scherm in de Lynk & Co 02 (15,4 inch), de EX30 moet het doen met een 12,3-inch display. Belangrijker vinden we dat de 02 wél een digitaal instrumentarium heeft (10,2 inch). De EX30 heeft geen instrumentarium, de snelheid moet je aflezen van het centrale scherm en daar is niet iedereen blij mee.

Verder zitten de bedieningstoetsen van de ruiten bij de Lynk & Co waar ze horen: in het portier. Bij de Volvo zitten ze in de middenconsole.

Lynk & Co 02 prijs en levertijd

Tot slot de prijs. De Lynk & Co 02 is vanaf 11 oktober 2024 in Europa te koop vanaf 35.995 euro. Voor de populaire Volvo EX30 moet je minimaal 38.495 euro aftikken. Dan staat je EX30 op 18-inch lichtmetaal, de wielen van de 02 zijn een maatje groter (19 inch).

Het prijsverschil wordt groter als je de batterij en de actieradius gelijktrekt en voor de EX30 Single Motor Extended Range kiest. Die kost je minimaal 43.495 euro, 7500 euro duurder dus. Op die manier maakt de Lynk & Co 02 het de Volvo EX30 wel heel lastig.