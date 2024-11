Nieuws

De Zeekr 001 (2023) was eigenlijk een concept car van Lynk & Co. Dat gaf de verhoudingen tussen beide merken misschien al aan. Zeekr is nu ook officieel de baas. Maar dat betekent niet dat Lynk & Co uit Nederland verdwijnt.



Het Chinese Geely is een enorm autoconcern. Onder meer Volvo en Polestar zijn er onderdeel van, al proberen beide merken krampachtig uit te stralen dat ze heus nog Zweeds zijn.

Nu kent vrijwel iedereen Volvo wel en ook Polestar is best een bekend automerk. Maar hoe zit dat met Zeekr en Lynk & Co, ook Geely-merken? Ze produceren eigenlijk dezelfde elektrische modellen en zijn bij het grote publiek nauwelijks bekend.



Zeekr de baas van Lynk & Co



Nu wordt het ene merk de baas van het andere, onder de enorme Geely-paraplu. Er werd wat met aandelen geschoven en plotseling is Zeekr eigenaar van Lynk & Co. Dat bekent vooralsnog niet dat Lynk & Co de nek om wordt gedraaid.

Die overname is niet vreemd. De Zeekr 001, die vorig jaar op de Nederlandse markt verscheen, was eigenlijk een conceptcar van Lynk & Co. Zeekr heeft er alleen een ander logo opgeplakt en hem zo snel mogelijk uitgebracht. Aanvankelijk alleen in Nederland en Zweden, maar inmiddels ook in andere Europese landen.



Lynk & Co 02



We vonden het vreemd dat het zo lang duurde voordat er een nieuw model kwam na de aanvankelijk succesvolle Lynk & Co 01 (een plug-in hybride). Ruim vier jaar gebeurde er helemaal niets. Het leek alsof Lynk & Co een stille dood zou sterven, maar in het najaar kwam er toch nieuws. De 01 krijgt in 2025 een facelift en er is een nieuw, compact model, de elektrische Lynk & Co 02 (prijs: 35.995 euro).

Wat is Zeekr?

Zeekr staat voor - houd je vast - Zero Emission Krypton. Dat laatste is een scheikundig element. Zeekr bestaat pas twee jaar. Het merk blaakt van het zelfvertrouwen en wil onverschrokken de concurrentie aangaan met fameuze merken als Porsche, Jaguar en McLaren.

Zeekrs hoofdontwerper Stefan Sielaff, die eerder de Bentley Bentayga tekende, hoefde aan de 001 dus nog niets te doen. De Zeekr X komt wel uit zijn pen. Misschien dat hij nu ook af en toe meekijkt bij Lynk & Co. Al is het gissen wat de overname in de praktijk betekent; Chinese merken zijn nooit scheutig met het beantwoorden van vragen van journalisten.



