Test Renault 4 (2025): praktisch en minstens zo leuk alternatief voor R5

Tests

De Renault 4 E-Tech Electric speelt in op de nostalgie van de oudere jongere. Hoewel hij een elektromotor heeft en geen kleine viercilinder, heeft hij meer trekjes van de oer-Renault 4 (1961) dan je van een auto uit 2025 zou verwachten.

Veel oudere jongeren zullen met heimwee terugdenken aan hun avonturen met de Renault 4. Die zijn in de loop der jaren steeds rozer gekleurd. Alle ongemakken zijn het Viertje in de loop der jaren vergeven. Zelfs de herinneringen aan motorpech op een bloedhete vakantiedag - met kibbelende ouders en een haperende ANWB-alarmcentrale - roept inmiddels een glimlach op.

De nieuwe Renault 4 E-Tech Electric, die 64 jaar later bij de dealer staat, is er alleen met stekker, en dus is een kokende motor uitgesloten. Uiterlijk knipoogt het elektrische Viertje nadrukkelijk naar het succesmodel, met aandoenlijke ronde koplampen, een karakteristiek achterste zijruitje, de uit duizenden herkenbare achterlichten en een bijna loodrechte kofferklep.

Tegelijk oogt de R4 modern en onderscheidend genoeg om ook jongere kopers aan te spreken, die het oude succesmodel alleen kennen van de verhalen van opa en oma.

Specs Renault 4 E-Tech Electric 52 KWh Techno

elektromotor, 150 pk, 245 Nm

0-100 km/h in 8,2 s, 150 km/h

52 kWh (actieradius 409 km), 15,1 kWh/100 km

L/B/H 4143/1796/1662 mm, bagageruimte 420 - 1406 l, 1462 kg

prijs NL 34.990 euro prijs BE 34.900 euro

Geen Renault 4 op benzine

Renault kiest, anders dan Peugeot en Citroën, voor een duidelijke scheiding tussen zijn EV's en zijn benzineauto's. Wie geen stekker wil, koopt een Clio of Captur. En wie er wel eentje wil, krijgt bij de compacte auto's een retromodel. Na de Renault 5 en 4 komt in 2026 ook nog een goedkope elektrische Twingo op de markt. Renault heeft geen plannen om deze modellen van een benzinemotor te voorzien.



Elke week een gratis autotest? Dan is onze nieuwsbrief iets voor jou!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Technisch is alles bij de Renault 4 E-Tech Electric hetzelfde als bij de Renault 5, die eind 2024 een daverende entree maakte in de autowereld en met prijzen overladen werd. Beide modellen hebben dezelfde bodemplaat, dezelfde motoren en dezelfde batterijen. Er is een 40 kWh-versie die 308 kilometer ver komt, wij rijden met de 52 kWh-R4 met een actieradius van 409 kilometer.

Toch wat ergernissen

Ook het dashboard is vertrouwd. Dat betekent dat twee ergernissen uit de R5 terugkeren. De rechterkant van de stuurkolom is een drukte van belang. Daar zit zowel een hendel voor de automaat, de ruitenwissers als de audio. Je grijpt nog weleens mis bij dit spelletje 'Wie van de drie'. Als ultieme buiging naar vroeger had Renault de versnellingspook midden op het dashboard kunnen plaatsen, net als bij het origineel.

Verder is het wennen dat de automaat geen P-stand heeft. Als de auto stilstaat en je het portier opent, rijdt de auto niet weg, want de parkeerrem is dan al geactiveerd. Dat druist in tegen je gevoel. Tot onze niet-geringe vreugde krijgt de Renault 4 wel een optionele stokbroodhouder, net als de Vijf. Er is één detail dat de Renault 4 al wel heeft en het Vijfje nog niet. Je kunt nu via peddels aan het stuur bepalen hoeveel remenergie je wilt terugwinnen. Er zijn vier standen, one-pedal driving is ook mogelijk.

Billy in de auto

Er zijn meer verschillen met de Renault 5. Zo is de Vier 22 centimeter langer. Het is dan ook een echte gezinsauto, met plek voor drie kinderen op de achterbank. Voor volwassenen houdt de hoofdruimte achterin niet over, maar als de rit niet te lang duurt, is het aardig vol te houden. Grappig genoeg is het ruimtegevoel niet eens zo heel anders dan in de oude Renault 4, die bij het persevenement een prominente plek heeft. De organisatie laat ons even in de auto uit 1961 zitten, maar rijden met het oer-Viertje mag niet, ondanks onze smekende blik …

De bagageruimte heeft als vanouds de afmetingen van een balzaal (420-1406 liter) en de tildrempel is laag. Verder kan de bijrijdersstoel plat, zodat er precies een Billy-boekenkast in de auto past. Dat kon bij het oude Viertje dan weer niet. Lukt het toch niet om alle spullen van IKEA achterin te proppen, dan kun je een kleine aanhanger van maximaal 750 kilo aan de auto koppelen.

Rijden met de Renault 4

Vanaf lage snelheden trekt de R4 – zoals je van een elektrische auto mag verwachten – vlot op. Maar ook op provinciale wegen of op de snelweg voelt hij nooit traag aan. Uiteraard hoor je de elektromotor niet, maar ook het geluid van de wind en de banden wordt keurig geïsoleerd. Dat was bij de R5 ook het geval, maar het onderstel van de R4 is veel vriendelijker voor zijn passagiers. Het comfort ligt meer in lijn met het oude model. Al ga je niet meer op één oor de bocht door, zoals vroeger.

Dankzij de comfortabel afgestemde wielophanging, de bodemvrijheid van 18,1 cm en standaard 18-inch wielen, rijdt de R4 moeiteloos over alle soorten wegen. Zelfs bij bescheiden offroad-werk op niet-geasfalteerde Portugese kustwegen houdt hij zich opvallend goed staande. Verder hoef je je niet meer met gevaar voor eigen leven op de linkerrijstrook van de snelweg te begeven; met zijn topsnelheid van 150 km/h is de krachtigste Renault 4 E-Tech Electric 45 km/h sneller dan de eerste R4 uit 1961.

Open dak

Met de Renault 4 wordt de keuze voor een compacte EV weer ruimer. Als je hem overweegt, kijk je misschien ook naar de Toyota Urban Cruiser of Suzuki e-Vitara, de Ford Puma Gen-E en de broertjes van Stellantis: de Fiat Grande Panda, de Opel Frontera en de Citroën e-C3. Al komt alleen de Panda in de buurt van de charme van het Viertje.

De instap-Renault 4 heet Evolution, kost 29.990 euro en heeft het kleine batterijpakket van 40 kWh. De elektromotor levert 120 pk. Voor 3000 euro meer krijg je de 52 kWh-versie en een krachtiger motor die 150 pk levert. In beide gevallen moet je het doen zonder lichtmetalen wielen en one pedal driving. Wel hebben alle Viertjes standaard een warmtepomp. De Iconic (alleen met 52 kWh) is de meest complete Renault 4 en kost 36.490 euro.

Renault 4 geeft stroom terug

Op laadgebied zet de R4 geen nieuwe maatstaven; snelladen gaat met maximaal 100 kW (de versie met 40 kWh-batterij haalt 80 kW) en de auto heeft alleen een 11 kW-boordlader. Wel kun je je de batterij van je elektrische fiets via een 220V-apparaat opladen met stroom uit de Renault. Later in 2025 kan de auto ook stroom teruggeven aan je huis en dat is fijn in de strijd tegen het overbelaste stroomnetwerk.

De misschien wel leukste Renault 4 E-Tech Electric komt pas later dit jaar. Dat is de Plein Sud, met een elektrisch bedienbaar canvas dak. Het schuifdak kan zover open, dat ook de passagiers achterin de zon op hun kruin voelen. Jammer dat-ie pas na de zomer komt.

Conclusie

Toen ik de eerste foto’s van de R4 zag, wist ik niet wat ik van het design moest vinden. Maar toen ik oog in oog stond met de ronde koplampen, verdween dat gevoel. Wat een slimme auto is dit. Het uiterlijk is een perfecte mix van nostalgie en modern. Wie de R5 te klein en te sportief vindt, heeft nu een comfortabel en praktisch alternatief.