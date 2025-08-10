Deze Renault is slaapverwekkend (en dat was precies de bedoeling)

Nieuws

Apetrots vierde Renault vier jaar geleden dat de R4 zestig jaar oud was. De verwachting was dat Renault de elektrische Renault 4 zou onthullen. Die kwam pas later, maar we maakten wel kennis met de wonderlijke Renault Suite no 4. Het was een rijdende hotelsuite, die zich prima leent voor een dutje.

De Renault 4 vierde in 2021 zijn 60ste verjaardag. Vanwege dit jubileum gaf Renault ontwerper Matthieu Lehanneur de opdracht om de Renault 4 opnieuw uit te vinden, met een rijdende hotelsuite als resultaat. Al doet-ie ook denken aan een Pausmobiel.

Tot op de dag van vandaag is het Viertje de bestverkochte Renault aller tijden. Geruchten over een elektrisch retromodel deden vier jaar geleden al de ronde. Die zou de naam Renault 4Ever krijgen. Maar dat model werd pas in 2024 onthuld op de autosalon van Parijs. In 2021 maakten we wel kennis met de Renault Suite no 4.

Renault Suite no 4 was al elektrisch

In de door Matthieu Lehanneur onder handen genomen Renault 4 heeft de benzinemotor al plaatsgemaakt voor een elektromotor. Renault maakte niets bekend over de specs van de Suite no 4. Alle aandacht ging dan ook naar het design. De Renault 4 moest de sfeer ademen van een luxehotel en deed op comfortgebied eerder denken aan modellen als de Renault 25 Limousine of Safrane Baccara dan aan een eenvoudig Viertje uit 1961.

Aan het basismodel heeft Lehanneur niets gewijzigd, maar een deel van het plaatwerk verving hij door transparant polycarbonaat en in het dak werden doorschijnende zonnepanelen opgenomen. Die zorgen ervoor dat het accupakket van de elektromotor wordt opgeladen. Die stoelen en het dashboard zijn bekleed met zijde, in een sprankelend gele kleur.

Renault 4 en de paus

De koplampen en achterlichten hebben hun oorspronkelijke looks behouden. De grille heeft daarentegen plaatsgemaakt voor een wat vreemd ogend, kreukelig aluminium paneel. De wielen worden volledig afgedekt door vlakke, aerodynamische deksels. In de achterkant van de auto is een uitschuifbare houten bank opgenomen. Onder de beschutting van de grote geopende achterklep, kun je daarop gezellig met zijn tweeën een glas wijn drinken en een baguette met brie eten.

Ergens doet de Renault 4 met zijn glazen koepel ook denken aan de Pausmobiel. Misschien dat de nieuwe paus Leo XIV wel een originele dienstauto zoekt, we weten niet wat de bijtellingsregels voor EV's in Vaticaanstad zijn. De Renault Suite no 4 zou naadloos passen in de pauselijke traditie, want de overleden paus Franciscus reed in een Renault 4 door Buenos Aires toen hij nog kardinaal was.