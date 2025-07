Prijsvergelijking: nieuwe Renault 4 slaat EV-concurrenten om de oren

Nieuws

Je rijdt al in een elektrische Renault 4 voor 29.990 euro, maar de versie die je wilt, kost zomaar 35 mille. Wat koop je voor dat geld bij de concurrentie?

Renault 4 E-Tech Electric

Alle compacte elektrische SUV’s in deze prijsvergelijking hebben een hergebruikte modelnaam. Ga maar na: de Renault 4, de Fiat 600, de Ford Puma en zelfs de Toyota Urban Cruiser bestonden allemaal al eerder.

In deze vergelijking willen we volwassen gezinsauto’s samenstellen, dus een riante actieradius, een navigatiesysteem met laadadvies, adaptieve cruisecontrol, een draadloze telefoonlader en stoelverwarming zijn harde eisen.

Dan blijkt de Renault 4 het voordeligst, maar weet dat er buiten zijn segment nog betere deals te vinden zijn. Een Volkswagen ID.3 (geen cross-over maar een hatchbach) met deze specificaties kost namelijk maar 32.870 euro.

Renault 4 E-Tech Electric

(52 kWh, 409 km, 150 pk)

Techno-uitvoering: 34.990 euro

Navigatiesysteem: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Draadloze telefoonlader: standaard

Stoelverwarming: 500 euro

Totaalprijs: 35.490 euro

Duurder: Fiat 600e

Er zijn twee uitvoeringen van de Fiat 600e: Red (32.990 euro) en La Prima (37.990 euro). Het prijsverschil van 5 mille moedigt aan om te kijken wat je precies nodig hebt en of de drie optiepakketten daarbij kunnen helpen. Het navigatiesysteem, de oplader en de stoelverwarming zijn inderdaad bij te bestellen, maar voor adaptieve cruisecontrol moet je per se de duurste uitvoering hebben.

Fiat 600e

(51 kWh, 409 km, 156 pk)

La Prima-uitvoering: 37.990 euro

Navigatiesysteem: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Draadloze telefoonlader: standaard

Stoelverwarming: standaard

Totaalprijs: 37.990 euro

Duurder: Ford Puma Gen-E

De standaarduitrusting van de elektrische Ford Puma is een indrukwekkende lijst met handigheidjes (GigaBox) en multimediasystemen (2 grote beeldschermen), maar er ontbreken ook een paar essentiële zaken. Zo vragen drie van de vier punten op ons boodschappenlijstje om een extra investering. En het is niet alsof Ford uitpakt met een enorme batterij (43,6 kWh).

Aanbieding: op dit moment krijg je 3000 euro korting op de Puma Gen-E, wat 'm onder de streep goedkoper maakt dan de Renault 4. Of toch niet, want Renault geeft op zijn beurt 1000 euro extra inruilwaarde. Zo kun je bezig blijven. Daarom communiceren we in prijsvergelijkingen altijd de adviesprijzen.

Ford Puma Gen-E

(43,6 kWh, 376 km, 168 pk)

Basisuitvoering: 35.495 euro

Navigatiesysteem: standaard

Adaptieve cruisecontrol: 1100 euro

Draadloze telefoonlader: 775 euro

Stoelverwarming: 550 euro

Totaalprijs: 37.920 euro

Duurder: Toyota Urban Cruiser

De Urban Cruiser is afgekeken van de Suzuki e-Vitara, maar toch brengt Toyota zijn prijslijst als eerste naar buiten. Die begint bij 32.995 euro, maar de 2800 euro kostende upgrade naar de Dynamic-uitvoering levert je ook een grotere batterij op (59,8 i.p.v. 47,8 kWh). De telefoonlader zit echter alleen op het topmodel van 38 mille. Gelukkig prijst Suzuki zijn waar slimmer dan Toyota (zie onderstaand artikel).

Toyota Urban Cruiser

(59,8 kWh, 409 km, 156 pk)