Waarom Nissan niet mag verdwijnen: herinner jij je deze 5 auto's nog?

Het gaat zo slecht met Nissan dat hier en daar wordt getwijfeld over de toekomt van het merk. Een aanleiding om vijf opmerkelijke modellen in het zonnetje te zetten, van sportief tot functioneel. We steken een kaarsje op voor Nissan en hopen dat het merk op miraculeuze wijze de weg omhoog vindt.





1. Nissan Micra (1993)

Japanse merken hadden tot 1993 nooit de prestigieuze titel Auto van het Jaar gewonnen. En toen was daar de tweede generatie van de Nissan Micra, die hem als eerste binnenhaalde. Die prijs was niet onverdiend, de Micra bood een aardige balans tussen comfort en sportiviteit. Het was een echt Japannertje, met een korte pook die heerlijk soepel schakelde. Vooral in combinatie met de 1,3-liter motor (een zestienklepper met dubbele nokkenas) was de Micra behoorlijk rap.

Sinds 2023 maken we een Micra-loos tijdperk door, maar eind dit jaar komt er een nieuwe op de markt. Hij is volledig elektrisch en gebaseerd op de Renault 5.

2. Nissan GT-R (2007)

De Nissan GT-R bleef lang in productie; pas eind 2024 was het afgelopen voor deze opmerkelijke sportwagen. In Nederland is het al sinds 2022 over en uit voor de GT-R. Zijn 3,8-liter V6 met twee turbo’s leverde indrukwekkende prestaties (0-100 km/h in 2,9 s) en kreeg telkens een beetje meer vermogen. In 2007 leverde-ie 485 pk, in de loop der jaren werd het opgevoerd tot 570 pk. Dankzij vierwielaandrijving bleef al dat vermogen beheersbaar.

Het ontwerp is hoekig en functioneel (zeg maar gerust best lelijk) en bij lange na niet zo verfijnd als dat van de Porsche 911. Verder was de GT-R zwaar.

3. Nissan Figaro (1991)

In 1991 lanceerde Nissan een compacte cabriolet die toen al als een curiositeit werd gezien. Het gekke is dat de Figaro maar één modeljaar is gebouwd. Door z’n opvallende retrodesign - deels gebaseerd op de Renault Dauphine - is hij nog steeds geliefd. Onderhuids is het een eenvoudige auto, die zijn onderstel deelde met de Micra en voorzien was van een 1,0-liter turbomotor met automaat.

Binnenin oogt alles bewust ouderwets, met als hoogtepunt de klassieke radio van Clarion. Vrijwel alle 20.000 exemplaren hebben het stuur aan de rechterkant. De Figaro is in Nederland nooit officieel geleverd, maar veel mensen wisten er via grijze import toch een op de kop te tikken.

4. Nissan 350Z (2002)

Net als nu, ging het ook in de jaren negentig slecht met Nissan. Spannende modellen als de 300ZX werden geschrapt. Begin deze eeuw krabbelde Nissan op en de 350Z was daar het bewijs van. De sportcoupé (later ook als roadster) was gebouwd volgens klassiek recept: voorin lag een 3,5-liter zescilinder, terwijl het vermogen naar de achterwielen werd gestuurd.

Aanvankelijk kreeg de 350Z een retro-ontwerp met ronde koplampen, waarin je de klassieke 240Z meteen herkent. Maar uiteindelijk koos designer Mamoru Aoki voor een modern design.

5. Datsun 240Z (1970)

Begin jaren zeventig bracht Datsun (pas in de jaren tachtig werd de naam gewijzigd in Nissan) de 240Z op de markt: een sportwagen met Europese lijnen, Japanse techniek en een aantrekkelijke prijs. De 240Z had achterwielaandrijving en een handgeschakelde versnellingsbak.

Onder de lange motorkap lag een 2,4-liter zescilinder. De rijeigenschappen waren modern voor die tijd. Vooral in de VS werd de 240Z een groot succes, mede dankzij de lage prijs en de betrouwbaarheid. Vandaag de dag geldt hij als een van de eerste échte Japanse klassiekers, met bijbehorende prijzen voor goede exemplaren.