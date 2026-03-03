Toekomst Nissan hoogst onzeker: CEO sluit zelfs verkoop merk niet uit

Nieuws

Nissan heeft een nieuwe baas. Die krijgt heel wat op zijn bordje: rode cijfers, massa-ontslagen, verouderde modellen. Om het merk te redden, is alles mogelijk.

Je moet het maar durven om CEO van Nissan te worden. Ivan Espinoza waagde de sprong in het diepe en is de nieuwe baas.

Hij heeft heel wat hoofdpijndossiers op zijn bureau. In mei 2025 kwam het merk al met ingrijpende plannen voor een reorganisatie. De Japanners doopten hun reddingsplan Re:Nissan. Wereldwijd verdwijnen 20.000 banen. Nissan sluit zeven van de zeventien fabrieken en – dit is zorgelijk – stelt de introductie uit van al zijn nieuwe auto’s die na 2026 op de markt komen. Daarbovenop zorgen Amerikaanse importheffingen van 25 procent ervoor dat Nissans fors duurder zijn in de VS – en dus minder goed verkopen.

Nissan leed recordverlies

Voordat deze maatregelen in de komende jaren effect hebben, verwacht Nissan voor het boekjaar 2026, dat eindigt op 31 maart nettoverlies van 4 tot 4,5 miljard euro. Een jaar eerder was het verlies ongeveer even groot, toen ging het om het slechtste resultaat in 20 jaar. Renault nu nog een belang van ruim 35 procent in Nissan, maar wil daar vanaf.

De nieuwe baas van Nissan moet dus snijden in de kosten én zijn verouderde modelaanbod vernieuwen. En dat terwijl er geen geld is. Tegen The Financial Times erkende hij hoe kwetsbaar Nissan is: “Het wordt voor bedrijven van onze omvang steeds moeilijker om in deze omgeving relevant te blijven.”

Vorig jaar werd met Honda gesproken over een mogelijke fusie. Maar Nissan trok zich terug omdat het de avances van Honda zag als een poging tot overname. De onderhandelingen liepen naar verluidt spaak nadat Honda had voorgesteld om het merendeel van de bestuurders en de CEO van het samengevoegde bedrijf te benoemen.

Toekomst Nissan

De Nissan-topman is verrassend eerlijk over de toekomst. Op de vraag of het bedrijf op een dag verkocht zou kunnen worden, sluit Espinosa die mogelijkheid niet volledig uit: “In deze gekke wereld kan alles gebeuren.”

Maar het doel van Nissan is om toch zelfstandig te blijven. Het bedrijf wil concurrerender worden door de ontwikkeltijd van een volledig nieuw model drastisch terug te brengen naar drie jaar. Een partner waarmee Nissan de kosten kan delen, zou welkom zijn. De liefde van Renault voor Nissan is echter tanende, de Fransen hebben hun aandacht verlegd naar een ander merk. Renault en Ford gaan gezamenlijk twee volledig elektrische personenauto’s ontwikkelen en produceren die als Ford op de markt komen.

Breed modellengamma

Helemaal stilzitten doet Nissan niet. In Sunderland wordt momenteel de nieuwe Leaf gebouwd. Daar komt de nieuwe Qashqai bij, die dit jaar wordt geïntroduceerd.

En dan komt er ook nog een nieuwe elektrische Nissan Juke aan. Al liet een woordvoerder onlangs doorschemeren dat er van die nieuwe Juke mogelijk ook een hybride-versie komt. Samen vormen alle nieuwelingen een brede lijn aan nieuwe modellen waarmee Nissan zichzelf opnieuw op de kaart wil zetten.