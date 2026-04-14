Moet dit gekke, extreem hoekige model Nissan gaan redden?

Nissan heeft tijdens zijn Vision Event in Japan het doek getrokken van de volledig nieuwe, volledig elektrische Nissan Juke. Nu zijn we van het Juke-design wel wat gewend, maar deze generatie wordt wel heel extreem.

Volgens Nissan blijft de Juke 'wendbaar, compact en onmiskenbaar een Nissan'. Dat laatste kunnen we bevestigen: ook de nieuwe Juke ziet er weer bijzonder uit. Maar in plaats van bolrond met hier en daar een scherpe vouw, oogt deze generatie alsof de ontwerper geen moment uit de losse pols mocht tekenen.

Want zeg nu zelf, het lijkt wel of voor elke lijn een liniaal of een geodriehoek is gebruikt. Of zal het ontwerpteam z'n opdracht misschien zijn begonnen met een vouwblaadje en na een urenlange een groepssessie origami tot dit ontwerp zijn gekomen?

Elektrisch origamifeest

Niet alleen met z'n ontwerp, ook qua aandrijflijn gooit de nieuwe Nissan Juke het over een andere boeg. Is de huidige Juke nog leverbaar met een verbrandingsmotor of een hybride-aandrijflijn, dit origamifeest op wielen komt uitsluitend op de markt als EV.

De elektrische Juke nestelt zicht tussen de elektrische Nissan Micra en de Leaf in het gamma. Daarboven vinden we nog de Nissan Ariya. Na de Juke verwachten we ook nog een elektrische Nissan in het A-segment, op basis van de Renault Twingo.

Renault-techniek

Net als de Micra, wordt de Juke voorzien van Renault-techniek. Nissan zelf geeft aan dat de nieuwkomer op het MF-EV- platform staat, dat ook als basis dient voor de elektrische Renault Megane en Scenic, en natuurlijk van de Nissan Ariya.

Opvallend: de Juke EV krijgt, net als de nieuwe Leaf, Vehicle-to-Grid-technologie. Daarmee kan de auto niet alleen stroom tanken, maar ook terugleveren aan het net.

Gebouwd in Sunderland

De wereldpremière van de Juke vond plaats tijdens het Nissan Vision Event in Japan, waar het merk zijn langetermijnvisie presenteerde. De marktintroductie staat gepland voor het voorjaar van 2027. Net als de Nissan Leaf, rolt de nieuwe elektrische Juke straks van de band bij de Nissan-fabriek in het Britse Sunderland.

Volgens Nissan-topman Massimiliano Messina staat Europa 'centraal in de elektrificatiestrategie' en blijft het merk zich inzetten voor een volledig elektrische toekomst. Met design- en ontwikkelcentra in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland, onderstreept Nissan zijn ambitie om auto’s in Europa te ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, gericht op de Europese klant. Of die Europese klant inderdaad zit te wachten op zo'n extreem ogende EV als de nieuwe Juke, is nog even afwachten.