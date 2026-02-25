Renault 5 te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief

Nieuws

Wil jij eigenlijk een Renault 5, maar vind je het model wel erg aan de prijs? Dan kun je beter voor zijn Japanse concurrent gaan! Die biedt dezelfde techniek, maar dan goedkoper: de nieuwe Nissan Micra.

Bekijk de Nissan Micra hier

Over de Nissan Micra

De nieuwe Nissan Micra is momenteel extra scherp geprijsd en is al vanaf 389 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, goedkoper dan de Renault 5. Die kost je toch 5 euro meer: minimaal 394 euro per maand. Dat klinkt als weinig, maar loopt toch op tijdens de looptijd. De Nissan Micra is net zoals de Renault erg leuk vormgegeven. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en ook de kofferbak is niet overdreven groot.

Pluspunten Minpunten + Originele vormgeving, mix van retro en modern - Technische specificaties niet indrukwekkend + Scherpe prijs - Beenruimte achterin + Kopie van Renault 5 - Kopie van Renault 5

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Nissan Micra? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Uitvoering Engage Advance Vermogen 120 pk 150 pk Koppel 225 Nm 245 Nm 0-100 sprint 9 s 8 s Accucapaciteit 40 kWh 52 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,2 kWh/100 km 14,7 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 310 408 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (10%-100%) n.n.b. n.n.b. Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) n.n.b. n.n.b.

Nissan Micra Engage

De Nissan Micra is momenteel verkrijgbaar in twee uitrustingsniveau’s: de Engage en de Advance. Eerstgenoemde is de instapper, maar dat wil niet zeggen dat je er bekaaid vanaf komt met deze uitvoering. Standaard zijn onder andere:

Cruise control

18 inch stalen velgen

Parkeersensoren achter

Automatische airconditioning

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

Warmtepomp

7 inch digitaal instrumentarium

10 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

Nissan Micra private lease

De Nissan Micra is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 389,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Micra private lease prijzen.

De Nissan Micra is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker, waar je meer dan genoeg andere auto's vindt om uit te kiezen.