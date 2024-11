Topmannen luiden noodklok: “Nissan overleeft nog 12 tot 14 maanden”

Nieuws

Dat het niet goed gaat met Nissan is geen geheim. Hoe precair de situatie precies is, blijkt uit een interview met twee anonieme topmannen van het merk: volgens hen overleeft Nissan nog 12 tot 14 maanden als het op dezelfde voet verdergaat.

Dat Nissan er zo slecht voor staat, doen de topmannen uit de doeken in een interview met The Financial Times. En het is niet alsof Europese autokopers het Japanse automerk gaan redden: volgens de anonieme bestuurders kijkt Nissan vooral naar de Japanse en Amerikaanse afzetmarkten om auto's aan de man te brengen.



Malaise van Nissan

Volg je het autonieuws een beetje, dan zal de malaise van Nissan je niet verbazen. Het modelaanbod is mager en veroudert in rap tempo. Een echt betaalbare auto heeft Nissan na het verdwijnen van de Micra niet meer, en ook wat betreft EV’s is het behelpen.

Met de Leaf was Nissan een van de eerste merken die een fatsoenlijk rijdende en relatief betaalbare elektrische auto ontwikkelde, maar daarna kwam de klad erin. De Nissan Ariya moest het tij keren, maar ook dit model kan wereldwijd geen potten breken.

Door de situatie is Nissan-baas Matoko Uchida genoodzaakt om harde beslissingen te nemen: 9000 van de ruim 133.000 werknemers verliezen hun baan. Mede daardoor verlaagt Nissan de productiecapaciteit. Er zullen in de nabije toekomst 20 procent minder Nissans van de band rollen.

Renault verkoopt aandelen

Daar komt bij dat strategische partner Renault langzaam maar zeker afstand neemt van Nissan. De Fransen zitten al 25 jaar in een alliantie met Nissan en hadden tot voor kort 46 procent van de aandelen in handen, maar zijn deze stapsgewijs aan het verhandelen. Ondertussen is het belang van Renault gekrompen tot minder dan 40 procent en de verwachting is dat dit in de toekomst alleen nog maar verder zal slinken.

Nieuwe partner

Door de situatie is Nissan wanhopig op zoek naar een nieuwe partner. Het gerucht gaat dat Honda een meerderheidsbelang in Nissan wil nemen. Ondenkbaar is dit niet, want Nissan is onlangs al een partnerschap aangegaan met Honda (en Mitsubishi) voor de ontwikkeling van toekomstige EV’s (zie foto hierboven).

Toch nieuwe EV’s op komst

Ondanks alle ellende heeft Nissan grote plannen om zijn elektrische aanbod uit te breiden. Dat begint met de nieuwe Nissan Micra, een broertje van de Renault 5. De ontwikkeling en techniek komt voor rekening van Renault, terwijl Nissan zich ontfermt over het design.

Ook moet er snel een nieuwe Leaf verschijnen. Nissan heeft nog geen datum genoemd voor de onthulling of de verkoopstart van de nieuwe Leaf, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren. Naar verluidt zou de productie al begin 2025 kunnen starten. Eerder liet Nissan al een voorproefje zien met het Chill-Out studiemodel (foto rechts) en we hebben de nieuwe Leaf in camouflage-outfit al gespot tijdens een testrit (zie artikel hieronder).