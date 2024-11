Zo slecht gaat het met Nissan: matige Nederlandse verkopen staan niet op zichzelf

Nieuws

In Nederland is Nissan hard op weg om zijn slechtste jaar ooit te noteren. Maar ook in de rest van de wereld is het hommeles. Massa-ontslagen zijn onvermijdelijk. En waar blijven die nieuwe modellen, zoals de Micra en de Leaf?



Volg je het autonieuws een beetje, dan zullen de slechte cijfers van Nissan je niet verbazen. Het Europese aanbod is mager en veroudert in rap tempo. Een echt betaalbare auto heeft Nissan na het verdwijnen van de Micra niet meer. En de elektrische malaise is nog groter. Met de Leaf was Nissan een van de eerste merken die een fatsoenlijk rijdende en relatief betaalbare elektrische auto ontwikkelde, maar daarna kwam de klad erin.



Groot nieuws over Nissan melden we natuurlijk in onze gratis nieuwsbrief! Mis 'm niet.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Actie De vernieuwde Volkswagen ID.3 Ontdek de verrassend ruime ID.3 met sportief design en een rijbereik tot 595* km.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Bloeiperiode Nissan Qashqai voorbij



Er is sinds de Leaf uit 2011 maar één elektrisch model bijgekomen, de Nissan Ariya. Die kwam jaren later dan gepland en leidt een onopvallend bestaan in de krochten van de Nederlandse hitlijsten. In totaal verkocht Nissan dit jaar nog maar 4579 auto's in Nederland, het laagste aantal sinds 1983. Zelfs de Nissan Qashqai, die in z'n eentje jarenlang de redding voor de Nissan-verkopers was, is niet meer zo populair als vroeger.

Die Nederlandse verkoopcijfers kunnen Nissan gestolen worden als het in de rest van de wereld lekker loopt, maar dat is absoluut niet het geval. Nissan-baas Matoko Uchida kondigde harde maatregelen aan. 9000 van de ruim 133.000 werknemers verliezen hun baan. Mede daardoor verlaagt Nissan de productiecapaciteit. Er zullen in de nabije toekomst 20 procent minder Nissans van de band rollen.



Winst Nissan 2024



Alles laat een dalende lijn zien bij Nissan: de omzet, het aantal verkochte auto's en (het belangrijkste) de winst. De Japanners maakten in het eerste halfjaar van 2024 nog wel winst, maar die is relatief laag. Op elke verkochte auto heeft Nissan een gemiddelde winstmarge van 0,5 procent. Automerken zien hun marge graag rond de 10 procent uitkomen.



Nissan maakte in de eerste zes maanden van 2024 een nettowinst van 115 miljoen euro. Ter vergelijking: Volkswagen, dat toch ook geen feestelijk jaar doormaakt, kon in de eerste negen maanden van dit jaar 13 miljard euro op zijn rekening bijschrijven.



Nissan komt met eigen Renault 5



Nissan heeft wel grote plannen om zijn elektrische aanbod uit te breiden. Het eerste wapenfeit wordt de nieuwe Nissan Micra, een broertje van de Renault 5. De ontwikkeling en techniek komt voor rekening van Renault, terwijl Nissan zich ontfermt over het ontwerp. Overigens had de Micra allang onthuld moeten zijn, dus hopelijk wordt dit geen nieuw 'Ariyaatje'.



Verder werkt het merk aan een nieuwe Nissan Leaf. De foto's hierboven geven volgens de Nissan-CEO een goed beeld van het definitieve uiterlijk.